Stroll desvela cómo es trabajar con Fernando Alonso: “Es increíblemente talentoso”

Lance Stroll y Fernando Alonso en un Gran Premio de esta temporada (Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team)

Todavía colea el gesto de compañerismo que Fernando Alonso tuvo con Lance Stroll durante el pasado Gran Premio de Miami. Cuando su tercer puesto (el cuarto en cinco carreras) estuvo atado, el bicampeón del mundo español de Fórmula 1 decidió comprobar cómo le iba al otro Aston Martin de la parrilla. Al echar un vistazo a las pantallas gigantes del circuito y ver al canadiense en ellas, el asturiano no dudó en hacer uso de la radio para alabar el pilotaje de su compañero de equipo: “¿En qué posición está Lance? Genial adelantamiento en la curva 1″.

El momento captó a la perfección la gran sintonía existente entre Alonso y Stroll desde que el primero llegó a su nuevo equipo hace unos meses. Se palpa con ejemplos como el de Miami y también los que arrojó poco antes el Gran Premio de Azerbaiyán. En Bakú, el líder de Aston Martin no tuvo reparos en ayudar a su escudero en la clasificación del sprint, cuando dio rebufo a Stroll para permitirle estar en la decisiva SQ3. Ya en la carrera normal, ambos componentes de la escudería británica se pusieron de acuerdo en pleno rodaje sobre la estrategia a seguir, que consistía en que los dos adelantasen al Mercedes de Lewis Hamilton.

“Fernando, no voy a atacar. Estamos jugando al mismo juego”, dejó claro Stroll por radio, ya que iba situado inmediatamente por detrás de Alonso. “Queda mucho. Lewis (Hamilton) está abriendo la ventaja, pero es cuestión de tiempo que lo adelantemos”, expuso después el ovetense a su ingeniero. Otro comentario posterior evidenció aún más las ganas de predicar con el ejemplo ante su número dos: “Comentadle a Lance el balance de frenos que os he sugerido. A mí me está funcionando, creo que es una buena ayuda”.

Alonso y Stroll celebran el tercer puesto del primero en el Gran Premio de Baréin (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Los hechos están ahí: Alonso y Stroll van en la misma línea, volcados en ser de utilidad el uno al otro para que el segundo puesto de Aston Martin en el Mundial de constructores (102 puntos), tras los intratables Red Bull, no corra peligro. Sin embargo, también hay palabras que confirman el buen ambiente en la escuadra de Silverstone.

“Disfruto trabajando con Fernando”

Una vez concluida la carrera en Miami, Stroll no tuvo reparos en hablar con total franqueza sobre la buena relación que tiene con Alonso. “No diría que se remonta a cuando yo tenía 12 años (fue entonces cuando se conocieron). Entonces yo sólo era un fan. Pero sí, hay una gran dinámica en el equipo ahora mismo”, expuso el de Montreal en declaraciones recogidas por la web oficial de la F1.

“Definitivamente, disfruto trabajando con él. Es increíblemente talentoso, entendido, experimentado, y tiene el hambre para sacar lo mejor de sí mismo cada día. Tengo una inmensa cantidad de respeto por él, porque lleva haciendo esto durante mucho tiempo. Lleva en la élite de este deporte desde… ¿Cuántos años lleva en la F1 ahora? ¿Como, no lo sé, más de 20? Así que pienso que simplemente ver esa determinación, concentración y motivación cada día me merece un gran respeto”, consideró también el piloto de 24 años.

Fernando Alonso durante el Gran Premio de Miami (REUTERS/Marco Bello)

La situación no tiene nada que ver con la que Alonso vivió durante su último año en Alpine, con el francés Esteban Ocon ejerciendo como uno más de sus rivales a pesar de que compartían monoplaza. “Sí, tenemos una gran sinergia en el equipo y el coche se está comportando realmente bien. Creo que estamos teniendo una gran relación y tengo la sensación de que ambos intentamos sacar más del coche cada fin de semana”, contó Stroll para evidenciar cómo ha cambiado la situación para el español.

“Como equipo, colectivamente, simplemente intentamos llegar con más ideas, ideas aún mejores, cómo mejorar la configuración del coche, hacerlo incluso mejor. Opino que esa dinámica está siendo realmente buena”, añadió el compañero de Fernando Alonso, que también reconoció que su objetivo es volver a los podios (tres hasta la fecha en su trayectoria) a los que precisamente se ha abonado Magic: “Hace mucho del último (Baréin 2020). Me refiero, ya sabes, definitivamente quiero estar en el podio. Pero simplemente voy a seguir conduciendo mi coche tan rápido como pueda, y si pasa pues ha pasado y fantástico. Mi trabajo al volante sigue siendo el mismo”.

