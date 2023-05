Toto Wolff se rinde a Fernando Alonso: “A sus 41 años sigue siendo muy fuerte”

Fernando Alonso durante el Gran Premio de Miami (REUTERS/Marco Bello).

Cuando los motores dejaron de rugir y el sol se puso sobre el asfalto de Miami, Fernando Alonso ya había subido al podio otra vez, la cuarta de esta temporada tras Bahréin, Arabia Saudí y Australia. Sólo se bajó de él en Bakú, donde fue cuarto. El piloto asturiano está viviendo una segunda juventud con Aston Martin y su trabajo no pasa desapercibido para el resto de escuderías. Cosa lógica, porque los de Silvestrone han pasado de ser el séptimo equipo de la temporada pasada al segundo mejor en estas primeras citas, solo por detrás de Red Bull.

Las prestaciones del AMR 23 han superado las expectativas de los más optimistas tras los test de pretemporada. El monoplaza demostró bajo el Hard Rock Stadium que posee más ritmo que los Mercedes y los Ferrari. Alonso salió de boxes por detrás de Sainz y sólo necesitó tres vueltas para adelantar a su compatriota en pista. A partir de ese momento, se distanció del grupo de Rusell, Hamilton y el propio Sainz, pero no le dio para acercarse a Checo Pérez. “Tuvimos una carrera un poco solitaria. Nadie por delante y nadie por detrás, así que me dediqué a ver un poco la tele para ver dónde iba Stroll y si tenía alguna posibilidad de sumar puntos. Ha sido la mejor carrera en cuanto a distancia con el líder, nunca habíamos estado tan cerca”, explicó un sonriente Fernando Alonso.

Wolff alaba a Fernando

Pero la ambición del asturiano no queda saciada con el tercer puesto, quiere más. “Este coche es increíble. A principios de temporada pensar en un podio era casi impensable. Ahora queremos más, quizás un segundo puesto o incluso una victoria. Llegan circuito donde somos fuertes”. Misma sensación tienen el resto de escuderías ajenas a lo que ocurre en el box de Aston Martin. El último en sumarse a esos halagos ha sido Toto Wolf, máximo mandatario de Mercedes. “Fernando Alonso ha demostrado que con 41 años sigue siendo muy fuerte”, afirmó en DAZN.

Fernando Alonso celebra su tercer puesto en el Gran Premio de Miami (Jasen Vinlove-USA TODAY Sports).

Wolf, al igual que el propio Alonso, no considera que la edad sea un hándicap para el piloto, más bien todo lo contrario. “Creo que deportistas como Fernando, Tom Brady, Lebron James, Cristiano y Hamilton están rompiendo barreras porque llegarán más allá de los 40. Considero que si un deportista lleva una nutrición adecuada y sigue entrenando, puede estar más tiempo rindiendo al máximo nivel”, apunta el jefe de Mercedes que, al contrario de Aston Martin, no ha obtenido los resultados esperados.

Aston Martin, el espejo en el que mirarse de Mercedes

No pasa su mejor momento la escudería alemana. Las temporadas en las que sus dos pilotos dominaban con puño de hierro cada gran premio quedaron atrás y ahora no encuentran la tecla para hacer funcionar su monoplaza. “Lo más complicado es que no entendemos cuándo nuestro coche es rápido y cuándo es lento. La pasada temporada tuvimos un comienzo difícil y, aunque este año hayamos hecho buenas actuaciones con podio incluido, han sido días muy complicados. Muchos altibajos, pero también mucho aprendizaje”, justifica Wolff.

Mientras superan esa fase formativa, las carreras se suceden sin que logren acercarse a los puestos de arriba. Sólo el segundo puesto de Hamilton en Australia puso algo de luz al oscuro inicio de temporada de Mercedes. Wolff tiene claro que el camino a mejorar pasa por lograr una “ingeniería sólida” que permita apuntar “a las escuderías punteras como Aston Martin”. Imola aparece en el horizonte como una bocanada de oxígeno, Wolff espera mejorar y “cruza los dedos” para que el balance del monoplaza sea lo más “estable” posible y “revertir la situación”.

Sin embargo, Mercedes no será la única escudería que llevará mejoras al siguiente gran premio, lo harán todas. Comienza la gira europea y el hecho de tener las sedes más cerca, permite a los equipos introducir un mayor número de cambios. Aston Martin no se quedará atrás, seguirá desarrollando su monoplaza para que Fernando continúe soñando con alcanzar la victoria 33

