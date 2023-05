Carlos Sainz se sincera sobre la lucha con Alonso esta temporada: “Estoy mirando por el espejo más de lo normal”

Fernando Alonso y Carlos Sainz durante el Gran Premio de Miami de F1 (Reuters/Mike Segar)

Fernando Alonso y Carlos Sainz gozan de una suerte dispar en el actual Mundial de Fórmula 1. Por un lado, Aston Martin es el segundo mejor equipo del campeonato tras Red Bull en estos momentos, con cuatro podios de cinco posibles para el asturiano. Por otro, Ferrari no acaba de carburar del todo, y eso afecta al piloto madrileño, con un cuarto puesto (idéntico lugar ocupa la escudería italiana entre los constructores) como mejor resultado hasta la fecha. Sin embargo, esta diferencia de rendimiento no ha evitado que los dos españoles del Gran Circo se hayan visto y mucho las caras durante las carreras iniciales de la temporada. La batalla entre ambos está dando mucho juego al espectador, aunque no parece que sus protagonistas la disfruten tanto. Al menos, uno de ellos.

“No creo que podamos estar contentos, especialmente después de pelear por el podio en la primera tanda de la carrera”, reconoció Sainz al podcast de F1 Nation después del Gran Premio de Miami, en el que terminó quinto mientras Alonso lo hacía tercero. “Estábamos tratando de superar a Fernando, el ritmo era realmente bueno con los neumáticos medios. Buscábamos el podio y entonces, de repente, todo fue diferente cuando pusimos los duros. Tuve algo de tráfico y cogí un poco de suciedad en las gomas”, apuntó el piloto de Ferrari durante la conversación.

Así, la entrada en boxes cambió por completo la situación de carrera de Sainz. “A partir de ahí, el ritmo se desplomó y volvimos un poco a la realidad, que es que hasta el momento no somos lo suficientemente rápidos en carrera. Y que con las tandas largas con neumáticos duros tendemos a encontrarnos con más problemas que los demás”, se resignó también.

Te puede interesar: Incontestable triunfo de Verstappen en el GP de Miami

La lucha con Alonso

La única parte positiva que se lleva el ganador del último Gran Premio de Gran Bretaña es que su monoplaza fue el que menos se peleó con los neumáticos medios en Miami. “Creo que todos tuvimos problemas con ellos, pero yo fui el que menos. Porque estuve, durante toda la tanda, con Fernando presionándome. Y estaba a punto de pasarle cuando nos llamaron para parar, pero sentí que tenía mucho ritmo con ese neumático por alguna razón”, reconoció Sainz.

Tiene muy claro que “no” disfruta al pelearse carrera tras carrera con Alonso en la pista. Aunque la relación entre ambos sea estupenda una vez bajados del coche, tener que competir de tú a tú con un rival tan voraz como el bicampeón del mundo no le resulta muy agradable: “Siempre siento que estoy mirando por el espejo más de lo normal”.

Alonso, Checo Pérez y Sainz tras la clasificación del GP de Miami (REUTERS/Mike Segar)

“Es verdad que normalmente los Ferrari tendemos a clasificarnos un poco mejor que los Aston Martin, pero aún son más rápidos que nosotros en las carreras. Fernando y Aston, en la carrera, son muy competitivos, lo que significa que gestionan mejor los neumáticos y que siempre suelo tener que defenderme de él”, sentenció Sainz en la entrevista que protagonizó.

El jefe de Aston Martin descarta el conformismo

El curso no puede ir mejor para Alonso y Aston Martin en estos momentos, pero eso no significa que el equipo británico vaya a dormirse en los laureles o pueda hacerlo. “Con los pies en el suelo, nunca puedes tomarte algo en la Fórmula 1 como normal o como algo dado. Hay mucho trabajo duro detrás para estar ahí, y tienes rivales muy, muy fuertes, muy profesionales. Y si no estamos al 100% en todas las áreas en todo momento, entonces no hay podio”, advierte el director de la escudería, Mike Krack, en declaraciones recogidas por Autosport.

Te puede interesar: Toto Wolff se rinde a Fernando Alonso

La consistencia de Aston Martin deja claro que en Silverstone “no estamos haciendo apuestas arriesgadas o jugando a la lotería” a la hora de desarrollar el coche. “Creo que demuestra que somos un equipo fuerte, que tomamos decisiones basadas en los datos y en los resultados que tenemos. Y esta es una de las razones de por qué podemos ser tan consistentes”, agrega Krack.

En el equipo de Alonso están “deseando”, sobre todo, la llegada del Gran Premio de Mónaco: “Está en el medio, lo que es muy, muy difícil desde el punto de vista logístico. Todo el mundo traerá cosas, nosotros también, así que creo que eso añadirá un poco de trabajo extra a todos en términos de entender lo que han hecho para introducir los elementos. Será todo un reto”.

Circuitos como los de “Monza, Las Vegas y Spa” aparecen como “interrogantes” para Aston Martin en cuanto a cómo será la actuación que la escudería pueda ofrecer en ellos. Aun así, “queda tiempo” para poder desarrollar “mejoras”, algo que debe ocurrir sí o sí ante la evidencia de que el resto de competidores también trabajará para elevar sus prestaciones.

Fernando Alonso celebra su tercer puesto en Miami (Jasen Vinlove-USA TODAY Sports)

“Creo que no tenemos que centrarnos en una sola carrera, sino afrontarlas según vengan e intentar hacerlo lo mejor posible en cada una de ellas”, opina un Mike Krack que tiene muy claro cómo proseguir con el curso: “No debemos relajarnos”.

Seguir leyendo: