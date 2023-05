Haaland busca revancha en partido más importante de su vida: “Las críticas por no marcar en la ida le motivan más”

Haaland celebra su gol de la última jornada ante el Everton (REUTERS/Carl Recine)

Llegaba Erling Haaland la semana pasada al Santiago Bernabéu por primera vez en su carrera y el temor que circulaba en el entorno del Real Madrid por la presencia del gigante noruego era tan grande y tan fuerte como su propia figura, de más de 190 centímetros y casi 90 kilogramos de peso. El miedo estaba totalmente justificado si uno se pone a repasar los registros goleadores del delantero del Manchester City. Por ejemplo, en su primer año en la Premier ya se ha convertido en el jugador con más goles marcados en una misma temporada en toda la historia de la competición. En Europa sus cifras también son impactantes para tener solo 22 años: 35 goles en 28 partidos, a más de uno por encuentro, unos números que nunca ha firmado nadie, ni siquiera Messi o Cristiano Ronaldo.

Pero fue llegar a Chamartín y todos los temores se quedan en eso y nada más. Sin Militao, baja por sanción en la ida, Ancelotti colocó a Rüdiger encima de Haaland y el plan del experimentado entrenador italiano funcionó. Rüdiger secó al delantero y su férreo marcaje fue de lo más destacado del duelo de ida.

Un extra de motivación

Maniatado por el alemán, y controlado también sin problemas por Alaba, solo dejó un par de tímidos remates a su paso por Madrid. “Vi poco a Haaland en la ida”, reconoce Jonas Adnan Giæver, periodista noruego y una de las voces más autorizadas a la hora de hablar sobre el atacante, al que sigue desde los 16 años. “El Real Madrid hizo un gran esfuerzo para parar a Haaland. Era obvio que debían frenarle porque concentra mucho el ataque del City”, expone.

El noruego, puro carácter, buscará resarcirse en el Etihad. Su discreta actuación en el Bernabéu será una motivación extra para ser determinante esta noche. “Le motiva no haber marcado en la ida y que se hable de cómo le frenaron, de que no puede hacerlo gol al Madrid...”, desvela Jonas, quien destaca la personalidad del delantero. “Sus ídolos eran Ibrahimovic y Cristiano Ronaldo y si vemos el carácter de ambos, se entiende mejor cómo es Haaland. Las críticas le motivan y más sin son Champions, le encanta esta competición”, añade el periodista. Tal es la obsesión del delantero con Europa que cuando jugaba en el Salzburgo tenía el himno del torneo como tono de llamada. Ahora, está a solo dos partidos de ganarla.

Conectar con sus compañeros

Para aspirar a ello, será imprescindible que la sala de máquinas del City encuentre a Haaland. No lo consiguieron en el Bernabéu. Más allá del marcaje de Rüdiger, uno de los grandes aciertos de Ancelotti en la ida fue aislarle del resto de sus compañeros, minimizar sus ocasiones de gol. “Carlo entendió que la mejor manera de parar a Haaland era conseguir que la pelota no le llegase. Y para ello desactivó a los futbolistas que controlan el ritmo del City”, expone Jonas.

Erling Haaland pugna por el balón con Antonio Rudiger en la ida de semifinales.

Que no vuelve a pasar depende también de que Haaland sea capaz de buscar alternativas a su juego, tal y como explica su compatriota. “Además de ser un matador, puede retrasar su posición y pegarse más con el centro del campo para atraer a los defensores, generar espacios y aprovecharlos con su velocidad. Es un delantero muy completo”.

Preparado para otra batalla

Todavía no se sabe quién será su pareja de baile en el Etihad. Pese a la gran actuación de Rüdiger, parece que el alemán perderá el sitio en el once en favor de Militao. Lo cierto es que al noruego no le preocupa especialmente enfrentarse al brasileño o volver a verse las caras con Rüdiger, por mucho que le desquiciase en la ida. “Muchos jugadores han realizado un buen partido ante Haaland, pero dos o tres ya es más complicado”, considera Jonas, que pone como ejemplo a Lisandro Martínez, del Manchester United. “Cuando Haaland estaba en el Dortmund y se enfrentó al Ajax hace dos temporadas, Lisandro estuvo espectacular. Por ello, este año se decía que el Manchester United tenía el antídoto para frenar a Haaland, pero cuando se enfrentaron marcó un hat-trick”.

Nadie puede adivinar qué pasará esta noche, aunque Jonas tiene claro que su compatriota no se irá de vacío. “Es el mejor killer del mundo, no es fácil mantenerlo en silencio durante 180 minutos y más aún jugando en el Etihad. Me sorprendería más que Haaland no marcase a que anotara tres goles. No hay límites para él”, afirma. En Europa, de momento, que existan o no dependerá del Real Madrid.

