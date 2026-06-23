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Así es la nueva casa de Ana Mena en Madrid: jardín, piscina y una urbanización con grandes controles de seguridad

La malagueña se ha comprado una nueva propiedad en Las Rozas donde sentar su base debido a la gran cantidad de trabajo que tiene en la capital

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Ana Mena en el plató de 'El Hormiguero' (Atresmedia)
Ana Mena en el plató de 'El Hormiguero' (Atresmedia)

La vida personal de Ana Mena atraviesa una etapa de profundos cambios. Después de poner punto final a su relación con Óscar Casas, la artista ha decidido dar un importante paso adelante y establecerse en un nuevo hogar en las afueras de Madrid. La intérprete malagueña ya se ha instalado en una exclusiva urbanización de Las Rozas, una zona caracterizada por la tranquilidad, la naturaleza y, sobre todo, la privacidad que ofrece a sus residentes.

La ruptura con el hermano de Mario Casas ha sorprendido a sus seguidores, ya que ambos formaban una de las parejas más populares del panorama nacional. Sin embargo, personas cercanas a ambos aseguraron que la separación se produjo de manera cordial, por mutuo acuerdo y sin la intervención de terceras personas. Las exigencias profesionales y la dificultad para encontrar tiempo de calidad juntos habrían sido algunos de los factores que complicaron su historia sentimental.

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Su nueva residencia representa esta nueva etapa vital. Según informa Vanitatis, se trata de un chalet unifamiliar de grandes dimensiones ubicado en una zona privilegiada del municipio madrileño de Las Rozas de Madrid. La propiedad cuenta con amplios espacios exteriores, jardín privado, piscina y una terraza pensada para disfrutar de reuniones familiares o encuentros con amigos.

Uno de los aspectos que más habría valorado la cantante a la hora de elegir su nueva casa ha sido la seguridad. La urbanización dispone de estrictos controles de acceso, algo que garantiza la intimidad de sus vecinos y permite a la artista mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos.

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Ana Mena, en 'La Revuelta'
La cantante malagueña canta al final de la entrevista en RTVE. / Captura de pantalla

La curiosidad que rodea a esta nueva vivienda tiene relación con su pasado reciente. El chalet se encuentra aproximadamente a quince minutos de la zona donde reside la familia Casas, concretamente en la urbanización de Los Peñascales, situada en Torrelodones, un lugar que Ana conocía bien después de haber compartido numerosos momentos con la familia de su expareja durante los casi dos años de relación.

Estepona, el lugar al que siempre regresa

Aunque Madrid se ha convertido ahora en su centro de operaciones por motivos profesionales, la conexión de Ana Mena con sus raíces sigue siendo una parte esencial de su vida. La artista mantiene una espectacular vivienda en Estepona, la ciudad donde nació y creció, y que continúa siendo su refugio cuando necesita desconectar del ritmo de la capital.

Esta casa, diseñada según sus gustos personales, destaca por su estilo minimalista con influencias nórdicas. Predominan los espacios abiertos, la luminosidad natural, los tonos claros y una decoración basada en líneas sencillas, donde pequeños detalles de color aportan personalidad al conjunto.

Hablamos con Ana Mena y Óscar Casas, protagonistas de 'Ídolos'

La propiedad cuenta además con un extenso terreno en el que la cantante ha desarrollado una de sus aficiones más personales: el cultivo de su propio huerto. En la finca produce diferentes frutas y verduras y también dispone de numerosos olivos de los que obtiene aceite de oliva virgen extra elaborado de forma artesanal.

Durante años, este hogar malagueño fue su residencia principal, pero su crecimiento artístico y la necesidad de estar cerca del centro de la industria musical española hicieron que poco a poco Madrid ganara protagonismo en su día a día.

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