Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy, martes 23 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Harry Kane. (REUTERS/Hannah Mckay)

El Mundial 2026 no para. La madrugada de este martes 23 de junio ya ha dejado dos encuentros terminados y hasta la tarde no se abre el segundo turno. Lo hará a partir de las 19:00 horas entre Portugal y Uzbekistán y a las 22:00 tendrá lugar el plato fuerte de la jornada, Inglaterra contra Ghana.

Pero, como hemos dicho, hubo dos partidos por la noche que encarrilaron las opciones de dos participantes. Noruega dio un paso de gigante en el grupo I y certificó su clasificación a los dieciseisavos de final tras imponerse a Senegal por 3-2 en un encuentro que estuvo abierto hasta el último momento. Los escandinavos, una vez más liderados por Erling Haaland, resistieron las embestidas africanas protagonizadas por Sarr y sumaron los tres puntos que certificaban su pase a la siguiente ronda. Por su parte, Senegal se la jugará ante Irak por la tercera plaza y tendrá que esperar a ver si es una de las ocho mejores, mientras que Noruega se jugará el liderato frente a la Francia de Mbappé.

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Más dramático fue el duelo entre Jordania y Argelia. Los jordanos golpearon primero gracias al tanto de Nizar Al-Rashdan antes del descanso, pero Argelia reaccionó en la segunda mitad. Nadhir Benbouali igualó el encuentro y Amine Gouiri culminó la remontada con el definitivo 2-1. El resultado deja a Jordania eliminada y devuelve a los argelinos a la lucha por la clasificación.

Portugal, obligada a ganar

La selección portuguesa afronta una cita de máxima exigencia ante Uzbekistán después de su inesperado empate en el debut frente a la República Democrática del Congo. El conjunto luso no puede permitirse otro tropiezo si quiere llegar a la última jornada dependiendo de sí mismo.

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Enfrente estará una Uzbekistán que cayó ante Colombia en su estreno y que también necesita puntuar para mantener vivas sus opciones de alcanzar los dieciseisavos de final. El encuentro se disputará en Houston y puede marcar el rumbo definitivo del grupo K.

Horario del Portugal - Uzbekistán

España: 19:00 horas

Argentina: 14:00 horas

Ecuador: 12:00 horas

México (CDMX): 11:00 horas

En España podrá verse a través de DAZN Mundial.

Inglaterra busca confirmar su candidatura

El gran foco de atención del día estará en Boston. Inglaterra, una de las selecciones que mejor impresión dejó en la primera jornada, se enfrenta a Ghana con el objetivo de encadenar una segunda victoria consecutiva. Los ingleses arrancaron el torneo derrotando por 4-2 a Croacia y mostraron un fútbol ofensivo que reforzó su condición de aspirante al título. Ghana, por su parte, también llega con tres puntos tras superar por la mínima a Panamá y sabe que un nuevo triunfo le acercaría enormemente a la clasificación. Será un duelo entre dos equipos que comenzaron con buen pie y que aspiran a tomar el control del grupo L antes de la última jornada.

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Horario del Inglaterra - Ghana

España: 22:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

México (CDMX): 14:00 horas

El encuentro podrá seguirse en abierto a través de La 1 y RTVE Play, además de DAZN Mundial. Además, a través de Internet, Infobae ofrecerá el minuto a minuto del partido en directo.

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