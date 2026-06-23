España Deportes

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy, martes 23 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

El segundo turno de la jornada trae consigo a dos de las aspirantes al título, ambas obligadas a ganar para seguir en las rondas eliminatorias

Guardar
Google icon
Harry Kane. (REUTERS/Hannah Mckay)
Harry Kane. (REUTERS/Hannah Mckay)

El Mundial 2026 no para. La madrugada de este martes 23 de junio ya ha dejado dos encuentros terminados y hasta la tarde no se abre el segundo turno. Lo hará a partir de las 19:00 horas entre Portugal y Uzbekistán y a las 22:00 tendrá lugar el plato fuerte de la jornada, Inglaterra contra Ghana.

Pero, como hemos dicho, hubo dos partidos por la noche que encarrilaron las opciones de dos participantes. Noruega dio un paso de gigante en el grupo I y certificó su clasificación a los dieciseisavos de final tras imponerse a Senegal por 3-2 en un encuentro que estuvo abierto hasta el último momento. Los escandinavos, una vez más liderados por Erling Haaland, resistieron las embestidas africanas protagonizadas por Sarr y sumaron los tres puntos que certificaban su pase a la siguiente ronda. Por su parte, Senegal se la jugará ante Irak por la tercera plaza y tendrá que esperar a ver si es una de las ocho mejores, mientras que Noruega se jugará el liderato frente a la Francia de Mbappé.

PUBLICIDAD

Más dramático fue el duelo entre Jordania y Argelia. Los jordanos golpearon primero gracias al tanto de Nizar Al-Rashdan antes del descanso, pero Argelia reaccionó en la segunda mitad. Nadhir Benbouali igualó el encuentro y Amine Gouiri culminó la remontada con el definitivo 2-1. El resultado deja a Jordania eliminada y devuelve a los argelinos a la lucha por la clasificación.

Portugal, obligada a ganar

La selección portuguesa afronta una cita de máxima exigencia ante Uzbekistán después de su inesperado empate en el debut frente a la República Democrática del Congo. El conjunto luso no puede permitirse otro tropiezo si quiere llegar a la última jornada dependiendo de sí mismo.

PUBLICIDAD

Enfrente estará una Uzbekistán que cayó ante Colombia en su estreno y que también necesita puntuar para mantener vivas sus opciones de alcanzar los dieciseisavos de final. El encuentro se disputará en Houston y puede marcar el rumbo definitivo del grupo K.

Horario del Portugal - Uzbekistán

  • España: 19:00 horas
  • Argentina: 14:00 horas
  • Ecuador: 12:00 horas
  • México (CDMX): 11:00 horas

En España podrá verse a través de DAZN Mundial.

Inglaterra busca confirmar su candidatura

El gran foco de atención del día estará en Boston. Inglaterra, una de las selecciones que mejor impresión dejó en la primera jornada, se enfrenta a Ghana con el objetivo de encadenar una segunda victoria consecutiva. Los ingleses arrancaron el torneo derrotando por 4-2 a Croacia y mostraron un fútbol ofensivo que reforzó su condición de aspirante al título. Ghana, por su parte, también llega con tres puntos tras superar por la mínima a Panamá y sabe que un nuevo triunfo le acercaría enormemente a la clasificación. Será un duelo entre dos equipos que comenzaron con buen pie y que aspiran a tomar el control del grupo L antes de la última jornada.

Horario del Inglaterra - Ghana

  • España: 22:00 horas
  • Argentina: 17:00 horas
  • Ecuador: 15:00 horas
  • México (CDMX): 14:00 horas

El encuentro podrá seguirse en abierto a través de La 1 y RTVE Play, además de DAZN Mundial. Además, a través de Internet, Infobae ofrecerá el minuto a minuto del partido en directo.

Temas Relacionados

Mundial 2026Calendario Mundial 2026Selección Portugal Mundial 2026Selección Uzbekistán Mundial 2026Selección Inglaterra Mundial 2026Selección Ghana Mundial 2026España-DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Inglaterra - Ghana hoy, en directo: sigue la última hora del partido fuerte del grupo L del Mundial 2026

Sigue el minuto a minuto del duelo por el liderato y la lucha por el pichichi de Harry Kane y la amenaza de Antoine Semenyo

Inglaterra - Ghana hoy, en directo: sigue la última hora del partido fuerte del grupo L del Mundial 2026

Vídeo resumen y goles: Argelia se impone en un partido igualado a Jordania y deja a los asiáticos fuera de su primer Mundial

El equipo norteafricano se disputará con Austria el segundo puesto de un grupo donde Argentina ha asegurado la primera plaza

Vídeo resumen y goles: Argelia se impone en un partido igualado a Jordania y deja a los asiáticos fuera de su primer Mundial

Ghana se encomienda a un hechicero para frenar a Kane e intentar ganar a Inglaterra en su segundo partido en el Mundial

El chamán ya hechizó a Cristiano Ronaldo durante el Mundial de 2014 cuando se enfrentaron Portugal y Ghana

Ghana se encomienda a un hechicero para frenar a Kane e intentar ganar a Inglaterra en su segundo partido en el Mundial

Noruega-Senegal, en vídeo: Haaland dispara el pleno de la selección nórdica, en comparación con la senegalesa, al borde de la eliminación

El combinado nórdico se ha impuesto por 3-2 en el MetLife Stadium, con dos goles de Erling Haaland, y ha regresado a una fase eliminatoria mundialista 28 años después

Noruega-Senegal, en vídeo: Haaland dispara el pleno de la selección nórdica, en comparación con la senegalesa, al borde de la eliminación

Irak-Francia, en vídeo: el primer partido aplazado por tormenta eléctrica acaba con la clasificación de los galos y el doblete de Mbappé

El marcador, 3 a 0 en favor de los franceses, se ha detenido un par de horas hasta que ha disminuido la intensidad de la lluvia sobre el estadio de Filadelfia

Irak-Francia, en vídeo: el primer partido aplazado por tormenta eléctrica acaba con la clasificación de los galos y el doblete de Mbappé
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un migrante se salva de una orden de expulsión de España tras conseguir el arraigo socioformativo durante el juicio

Un migrante se salva de una orden de expulsión de España tras conseguir el arraigo socioformativo durante el juicio

La misión de la Armada Española en Mauritania con entrenamientos conjuntos y abordajes en alta mar a través del patrullero Atalaya

Los horarios de la DGT para este verano: así se adapta la actividad en sus oficinas durante el periodo estival

Los baches no solo destrozan los amortiguadores de tu coche: también ponen en riesgo la electrónica

Qué hacer por San Juan cuando estás lejos de la costa: mantener los rituales, saltas el fuego o las olas

ECONOMÍA

Casarse en España cuesta 32.355 euros: el compromiso empieza por ahorrar más de dos años antes del “sí, quiero”

Casarse en España cuesta 32.355 euros: el compromiso empieza por ahorrar más de dos años antes del “sí, quiero”

Pablo Borraz, arquitecto: “Esta es la pregunta que debes hacerte antes de comprar un terreno para ahorrar hasta 40.000 euros”

Más de un SMI para las vacaciones: los españoles gastarán este verano 582 euros en alojamiento, 309 en ocio y 280 en transporte por solo un viaje

Juan Goñi, arquitecto: “En 2026, diseñar una casa también significa pensar en la sequía”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy, lunes 22 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy, lunes 22 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Inglaterra - Ghana hoy, en directo: sigue la última hora del partido fuerte del grupo L del Mundial 2026

Vídeo resumen y goles: Argelia se impone en un partido igualado a Jordania y deja a los asiáticos fuera de su primer Mundial

Ghana se encomienda a un hechicero para frenar a Kane e intentar ganar a Inglaterra en su segundo partido en el Mundial

Noruega-Senegal, en vídeo: Haaland dispara el pleno de la selección nórdica, en comparación con la senegalesa, al borde de la eliminación