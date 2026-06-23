La histórica villa de lujo en Sitges (Barcelona) que fue construida para un cónsul francés y ahora se vende por 7,5 millones

La villa de lujo construida para un cónsul francés en Sitges (Idealista)

En el mercado inmobiliario de lujo español aparecen a menudo propiedades que parecen sacadas de otra época: villas históricas con jardines centenarios, mansiones frente al mar o que fueron construidas hace años para aristócratas, diplomáticos o figuras de alto poder adquisitivo.

Una de estas exclusivas propiedades se encuentra en la costa de Barcelona, donde una villa levantada a mediados del siglo XX ha salido al mercado por 7,5 millones de euros.

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Se trata de una histórica finca de más de 3.000 m2 situada en Sitges que fue construida en 1950 por encargo de Roger Tur Pallier, cónsul honorario de Francia en Zaragoza durante varias décadas.

Una villa de 1.294 m2 construidos con piscina interior y casa de invitados

La villa ofrece 1.294 m2 de superficie construida sobre una parcela de 3.006 m2 que se encuentra delimitada por tres calles, sin vecinos colindantes. La finca se sitúa en la exclusiva zona de Terramar, en el municipio de Sitges, y está a 200 metros del mar Mediterráneo.

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La vivienda cuenta con dos plantas principales y un sótano, además de una casa de invitados independiente, conservando el carácter señorial de las grandes residencias mediterráneas de mediados del siglo XX.

En su interior, la villa mantiene una distribución clásica y habitual en grandes propiedades de la época. En su planta intermedia se encuentran tres luminosos salones, un despacho con biblioteca, cocina con despensa y dos baños. La planta superior concentra siete dormitorios en suite orientados al sur con terrazas privadas más una habitación doble adicional.

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Uno de los espacios más singulares es su sótano. Concebido como área de bienestar, incluye piscina interior, sauna, baño turco, gimnasio, vestuarios y una sala de ocio con bodega y billar, ideal para disfrutar del tiempo libre.

La finca incluye además una casa de invitados independiente con tres habitaciones, salón, cocina y baño, así como una amplia zona de parking cubierto para varios vehículos, perfecto para acoger al servicio residente o huéspedes.

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En su zona exterior, la propiedad cuenta con un jardín de amplias dimensiones rodeado de vegetación consolidada, además de una piscina al aire libre y varias zonas de descanso que aportan privacidad y refuerzan el carácter señorial de la finca en un entorno donde el suelo es especialmente cotizado.

Terramar, una de las zonas más exclusivas de la provincia de Barcelona

Terramar es uno de los barrios más exclusivos de Sitges y uno de los proyectos urbanísticos más singulares de Cataluña. Creada en 1919 por el empresario sabadellense Francesc Armengol, la zona donde se sitúa la villa nació bajo la idea de una “ciudad jardín” inspirada en los grandes desarrollos residenciales europeos de principios del siglo XX.

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Playa en Sitges (Barcelona) (Web de turismo de Sitges)

El barrio se concibió para atraer vecinos acomodados y convertir la localidad costera en uno de los destinos más glamurosos del Mediterráneo. Más de un siglo después, Terramar se ha consolidado como una de las zonas residenciales más cotizadas, con grandes villas rodeadas de jardines, amplias avenidas arboladas y una oferta inmobiliaria limitada que atrae tanto a compradores nacionales como internacionales.