Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este miércoles

El precio de la luz cambia cada hora (Europa Press)

El precio de luz en Españacambia constantemente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedio de la energía eléctrica en España para este miércoles 24 de junio, detallando las horas con las tarifas más caras y más baratas para que no te tomen por sorpresa.

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Precio del servicio eléctrico

Día: 24 de junio

Precio de media: 95.29 euros por megavatio hora

Precio más alto: 146.5 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 28.0 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este miércoles 24 de junio, el precio de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 142.46 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 129.69 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 128.08 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 128.08 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 124.27 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 124.46 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 128.08 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 129.83 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 128.08 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 100.0 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 74.81 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 71.23 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 51.68 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 38.1 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 30.86 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 28.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 38.1 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 55.01 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 55.01 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 75.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 101.31 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 128.08 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 146.5 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 130.16 euros por megavatio hora.