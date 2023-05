Guardiola: “La vuelta es una final y la estamos deseando”

Guardiola da indicaciones durante el partido entre el Real Madrid y el Manchester City.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, se mostró “satisfecho” con el resultado obtenido tras el partido de ida de semifinales ante el Real Madrid, pero especialmente con el juego de su equipo en un escenario “tremendamente difícil”. “Hemos jugado una buena primera parte, en su primer disparo han hecho gol, no es fácil gestionarlo. Cuando nosotros estábamos mejor ellos hicieron gol, y cuando ellos estaban mejor, nuestros hemos hecho gol”, explicó Guardiola.

El preparador español da por bueno lo cosechado en un partido tan exigente como el que han tenido en el Bernabéu. “El resultado es bueno. Sabemos el nivel del equipo y veremos la vuelta. Hemos jugado un buen partido, es difícil contra un equipo de tanto nivel, pero tenemos el partido de vuelta en casa. Con nuestra gente nos sentimos muy fuertes. Ya hemos visto de lo que son capaces con su público, ahora ellos tendrán que ver de lo que somos capaces nosotros con nuestra gente”, avisó.

Te puede interesar: Real Madrid y Manchester City lo dejan todo para la vuelta: combate nulo pero trepidante en el Bernabéu (1-1)

Plan para la vuelta

Guardiola ya piensa en el partido de vuelta y afirma tener “una ligera idea de lo que hará”. Sin embargo, afirma que todo puede pasar. “El fútbol es el fútbol, hay días que el contrario fuerza al principio. Nosotros fuimos mejores al principio, la calidad no se demuestra marcando goles. Encontramos el gol cuando el Madrid estaba mejor que nosotros. A lo mejor en la vuelta que estamos en casa jugamos con más ritmo, aunque ellos al contragolpe nos pueden liquidar”.

Guardiola obtuvo el resultado que imaginaba durante la previa: “No esperaba un resultado amplio para nosotros. Ellos en este tipo de partidos tienen una capacidad asociativa que hace tiempo que no veía en el Madrid. En la primera parte estábamos bien y esperamos ajustarnos un poco en la vuelta. Tengo una pequeña idea, pero hay que ver el partido. Nos puede hundir Vinicius porque es imposible, pero intentar que no sea a través de los pases”.

Te puede interesar: Ancelotti, sobre el gol del Manchester City: “El balón estaba fuera, no lo digo yo, lo dice la tecnología”

Alaba y Rüdiger secaron a Haaland

El delantero noruego se marchó de vacío en su primera visita al Santiago Bernabéu. Siempre vigilado por Rüdiger o Alaba, Haaland no tuvo el partido que se esperaba y Guardiola ya medita modificar su manera de atacar para la vuelta: “Hay que ver la forma de atacar porque Alaba y Rüdiger estaban muy cerca de Haaland y no le ha sido fácil conectar con sus compañeros. Ambos son muy rápidos, aunque la realidad es que todo el Real Madrid ha defendido de maravilla”.

Guardiola no se quiso marchar de la rueda de prensa sin volver a felicitar a sus jugadores “por todo el trabajo que han hecho”. Haciendo especial hincapié en la forma en la que rehicieron tras encajar el gol: “Cuando éramos mejores marcaron ellos y en la segunda parte fue al revés. Queda la vuelta, es una final, y la estamos deseando. No es fácil en este escenario”.