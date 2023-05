La cita imposible en la DGT: dos meses de espera porque en Madrid falta el 71% de los empleados

Un centro de exámenes de Tráfico (Foto: DGT)

Intente pedir cita con la DGT por teléfono (número 060) o por Internet. Ya sea en Madrid o en cualquiera de las 68 delegaciones que Tráfico tiene repartidas por toda España. Para realizar los trámites más comunes: matriculación de un vehículo, la transferencia de un coche porque lo ha vendido, duplicados y convalidaciones del carné de conducir... “Será una misión imposible. Ya es un problema endémico que el ministerio del Interior no quiere solucionar”, señala Fernando García, responsable de la sección sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO en el Ministerio del Interior.

La situación es tan crítica que CCOO ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo por la grave situación de pérdida de personal que viven las oficinas de atención al público de la Dirección General de Tráfico. “Se supone que la Administración debe dar al ciudadano un servicio ágil y de calidad, pues esto no es factible en la DGT”, argumenta García. “Hay más de dos meses de demora”.

CCOO da datos. Las oficinas centrales de Madrid, situadas en la calle Arturo Soria, deberían tener una plantilla de 157 trabajadores, según la relación oficial de puestos de trabajo a 31 de marzo de este año. Solo hay 49 ocupados, es decir, hay un déficit del 71%. La segunda sede madrileña más grande, la de Alcorcón, debería tener 57 trabajadores, solo hay 14 (un déficit del 76%).

Pero la situación es peor en el resto de España. CCOO pone como ejemplo el ‘top ten’ de las delegaciones más perjudicadas por la pérdida de personal. En la provincia de Teruel falta el 89% de la plantilla, en Ibiza el 81%, en Soria el 81%, en Ceuta el 80%, en Segovia el 78%, en Toledo el 77%, en Girona el 77%, en Castellón en 76%, en Las Palmas y en Sabadell un 72%, y en Madrid un 71%.

La DGT “sigue siendo de las pocas joyas de la corona que quedan en la Administración, por los ingresos que genera en multas y tasas, y cuando un servicio se deja morir de esta manera es quizás porque se quiere privatizar”. La última oferta de empleo público, de 2021, solo sacó 11 plazas. Un número insignificante para intentar revertir la situación.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (en el centro), y a su derecha Pere Navarro, el responsable de la DGT

A finales de marzo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció un “plan de choque” diseñado junto al Ministerio de Hacienda y Función Pública que se pondría en marcha antes del verano para aumentar la plantilla, “en primer lugar con el de la cobertura de los funcionarios operadores de información, los auxiliares administrativos”; y en segundo lugar con la contratación de nuevos examinadores. Aunque desde CCOO aseguran que los problemas no están en los examinadores, sino en los funcionarios que atienden al público en las gestiones diarias relacionadas con el tráfico.

Quizás por eso la DGT actualiza con frecuencia el listado de servicios que ofrece a través de la red y entidades colaboradoras para facilitar y agilizar las gestiones más comunes y que no sea necesario acudir a una jefatura provincial para llevarlas a cabo. “Tenemos sitios como Ibiza que cierran un día a la semana y se hacen sus trámites desde Burgos, porque no hay funcionarios. No queremos parches, Del plan de choque aún no sabemos nada”, concluyen desde CCOO.

¿Cuántos trámites se realizan en la DGT? Lo últimos que se hicieron públicos en 2020 hablaban de 150 millones de gestiones administrativas relacionadas con vehículos, conductores o sanciones, lo que supone 500.000 trámites diarios, “muchos de ellos realizados presencialmente en las Jefaturas Provinciales de Tráfico”.

