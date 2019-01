"Los minutos previos a que se abriera la puerta fueron de una mezcla extraña de sentimientos intensos y lágrimas contenidas. Fue tan grande la emoción que incluso hay cosas que no recuerdo con claridad: rememoramos el momento todos los días. Nuestra sobrina más grande todavía no tenía 15 años cuando él se fue, y hoy la encuentra ya con 30 y mamá de una pequeña: ¡lo convirtió en tío abuelo! Cuando pensas en todas las cosas que nos pasan día a día, año tras año, y que no pudiste compartir con él, sentís tristeza. Este reencuentro fue sanador para todos", dijo María José.