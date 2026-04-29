Alias Calarcá será imputado por crímenes de guerra, confirmó la fiscal general Luz Adriana Camargo

Alexander Díaz Mendoza, conocido como ‘Calarcá’, es señalado por la Fiscalía de integrar estructuras armadas ilegales y de participar en graves violaciones al derecho internacional humanitario - crédito Captura de Video Policía Nacional

La fiscal general Luz Adriana Camargo confirmó que el próximo 5 de mayo se realizará la audiencia para la imputación de cargos contra Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, señalado por la Fiscalía de Colombia de cometer cinco delitos relacionados con crímenes de guerra.

La funcionaria detalló que la acción judicial incluirá los cargos de desaparición forzada, homicidio en persona protegida, concierto para delinquir con fines de desaparición y homicidio, y desplazamiento forzado, según sus declaraciones divulgadas por Caracol Radio.

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En paralelo al proceso penal, Camargo informó que ha solicitado al presidente de la República definir si Calarcá y cuatro integrantes del Frente 33 de disidencias de las arc en el Catatumbo permanecerán en las actuales mesas de negociación, considerando que los miembros del Frente 33 ya han sido imputados por delitos de lesa humanidad.

Hasta el momento, esta solicitud no ha recibido respuesta, aunque se mantiene dentro del plazo legal del derecho de petición, explicó la fiscal.

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La audiencia de imputación se coordina con la oficina del alto comisionado para la Paz, siguiendo un proceso similar al efectuado previamente con el Frente 33. La solicitud fue trasladada para que los procesados comparezcan, y se aguarda una respuesta equiparable por parte de la autoridad competente.