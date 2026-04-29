Angélica Lozano se lanzó en contra de la Alianza Verde por adherirse a la campaña de Iván Cepeda: “Penoso y grave error”

Angélica Lozano criticó apoyo del Partido Verde a Iván Cepeda y alertó sobre riesgo para la Constitución del 91 - crédito Colprensa - @PartidoVerdeCoL/X

El partido Alianza Verde confirmó su apoyo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda, aspirante del Pacto Histórico, tras un encuentro donde se discutió una agenda programática amplia.

La dirección nacional de la colectividad resaltó que se realizó “un análisis que abordó temas estratégicos como ambiente, anticorrupción, juventud, paz, etnias, regiones, salud, mujeres, educación, economía, animalismo, seguridad, campesinado, comunidad Lgbtiq+ y democracia”.

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Como resultado, la colectividad destacó “aportes claves en justicia ambiental, posicionando el agua, la biodiversidad y los ecosistemas como pilares del ordenamiento territorial”. Además, se impulsa la reforma al Sina y a las CAR, junto a un modelo de desarrollo basado en ciudades integradas a la vida.

Para la protección animal, propusieron recursos para esterilización, reemplazo de vehículos de tracción animal, la Ley Empatía en el sistema educativo y una Subdirección de Protección en el Ministerio de Ambiente.

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Sobre reforma agraria, el partido planteó “robustecer la institucionalidad, garantizar acceso al crédito productivo y consolidar la soberanía alimentaria”.

Para educación, se aseguró el carácter de derecho fundamental, la dignificación del magisterio y la inversión en ciencia. También se impulsa descentralización, desarrollo regional y la erradicación de violencias.

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Tras lo anterior, la senadora Angélica Lozano cuestionó públicamente la decisión del Partido Alianza Verde de respaldar al candidato presidencial Iván Cepeda, advirtiendo sobre las posibles consecuencias de apoyar una asamblea constituyente.

Lozano expresó en redes sociales: “Penoso y grave error del @PartidoVerdeCoL al entregar cheque en blanco a una constituyente”.

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La legisladora recordó que, en repetidas ocasiones, la colectividad había manifestado su rechazo a cualquier respaldo a Cepeda si existía la intención de promover una reforma constitucional.

“Taaaaanto discurso y rasgada de vestiduras: ‘No apoyamos a Cepeda si apoya la constituyente’ … dijeron (sic)”, escribió Lozano.

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Para la senadora, la adhesión del partido implica un riesgo para la estabilidad institucional. “Y terminaron sumándose así destruyan la Constitución del 91 para que Petro pueda reelegirse en el 2030”, alertó en su mensaje, sugiriendo la posibilidad de que las reformas permitan la continuidad del actual presidente.

Finalmente, Lozano mencionó al exsenador Antonio Navarro Wolff, figura histórica del partido: “Apuesto a que @navarrowolff no va a eso”. Su postura refleja las divisiones internas en la colectividad frente al respaldo a Cepeda y la eventual convocatoria a una constituyente.

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