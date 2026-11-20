Misi Producciones estrena este 21 de noviembre en el Teatro Colsubsidio de Bogotá su nueva Temporada de Navidad, un musical original en el que Papá Noel enfrenta una amenaza inédita: un empresario tecnológico que pretende sustituir la magia del Polo Norte.

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Misi Producciones estrena este 21 de noviembre en el Teatro Colsubsidio de Bogotá su nueva Temporada de Navidad, un musical original en el que Papá Noel enfrenta una amenaza inédita: un empresario tecnológico que pretende sustituir la magia del Polo Norte con un juguete impulsado por inteligencia artificial.

La IA llega al Polo Norte como villana del musical navideño

La pregunta que articula el espectáculo apunta a un debate contemporáneo: en un mundo cada vez más automatizado, ¿qué lugar conservan la imaginación, los afectos, la generosidad y la capacidad de asombro?

La trama sitúa a Juan Mondragón, quien interpreta a Papá Noel y además firma el libreto original y asume la producción general, junto a Ana Beatriz Carrillo como Mamá Noel, ante la irrupción de Valerio Byte, presidente de NeuroPlay. El personaje, interpretado por Juan Camilo Castillo, llega al Polo Norte con NeuroGlow, un juguete impulsado por inteligencia artificial que promete revolucionar la manera de jugar y desplazar las tradiciones navideñas de siempre.

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La pregunta que articula el espectáculo apunta a un debate contemporáneo: en un mundo cada vez más automatizado, ¿qué lugar conservan la imaginación, los afectos, la generosidad y la capacidad de asombro? La producción combina humor, aventura y fantasía para plantear esa reflexión como una experiencia que convoca a todas las generaciones.

Más de 50 artistas y una orquesta en vivo dan forma a la superproducción

El montaje reúne a más de 50 artistas entre niños, jóvenes y adultos, acompañados por la Orquesta Nueva Filarmonía en vivo.

El montaje reúne a más de 50 artistas entre niños, jóvenes y adultos, acompañados por la Orquesta Nueva Filarmonía en vivo. La música y las letras llevan la firma de María Isabel Murillo —conocida como Misi, fundadora de la compañía—, Mondragón y Leonardo Palacios.

La dirección actoral es de Christian Ballesteros; la coreográfica, de Richard Palomares y Juanita Roldán; la musical, de María Adelaida Robledo, y la dirección orquestal, de Ricardo Jaramillo. La propuesta visual fue diseñada por Tijana Bjelajac en escenografía, Humberto Hernández en iluminación, Alejandra Bernal en diseño de sonido y La Julieta Producciones en vestuario y maquillaje. La dirección general de URosario – Misi Producciones está a cargo de Felipe Salazar.

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Casi cuatro décadas de Navidades en los escenarios bogotanos

La tradición navideña de Misi se remonta a 1987, cuando María Isabel Murillo presentó Un sueño de Navidad junto a la Corporación Niños Cantores, antes de la creación formal de Misi Producciones.

La tradición navideña de Misi se remonta a 1987, cuando María Isabel Murillo presentó Un sueño de Navidad junto a la Corporación Niños Cantores, antes de la creación formal de Misi Producciones. Desde entonces, la compañía ha construido un repertorio de títulos que incluye El guardián de la Navidad (2001), Cartas a Papá Noel (2017) y Scrooge y los fantasmas de la Navidad (2025), entre otros.

A ese legado pertenece también Juan Navidad, personaje creado por Murillo que encarna el espíritu de la temporada dentro del universo artístico de la compañía y cuyas canciones forman parte del repertorio clásico del ciclo navideño bogotano.

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El estreno de este 2026 lleva la coproducción a un nuevo nivel, con el respaldo de El Tiempo y el Teatro Colsubsidio como aliados estratégicos, además del apoyo de Caracol Radio, Challenger, Comestibles Ricos, La Fazenda y Pepe Ganga.

Las funciones van de jueves a domingo con preventa activa

Las funciones se realizarán los jueves y viernes a las 7:30 p. m.; los sábados a las 3:00 p. m. y 7:30 p. m.; y los domingos y festivos a las 4:00 p. m.

Las funciones se realizarán los jueves y viernes a las 7:30 p. m.; los sábados a las 3:00 p. m. y 7:30 p. m.; y los domingos y festivos a las 4:00 p. m. Las entradas están disponibles en TuBoleta.com y en las taquillas del Teatro Colsubsidio. Para información y compra también están habilitadas las líneas (601) 593 6300 y #593.

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La preventa ofrece descuentos del 20 % hasta el 14 de noviembre y del 15 % entre el 15 y el 20 de noviembre, con todos los medios de pago y sujeto a condiciones y restricciones.