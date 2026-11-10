Dustin Hoffman revela el insólito salario que recibió tras el éxito de ‘El Graduado’: “Básicamente seguía sin dinero”

El actor cubrió por su cuenta el viaje a Los Ángeles y conservó apenas USD 3,000 después de pagar sus gastos. (United Artists)

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Dustin Hoffman recordó que la fama que obtuvo con El graduado no se tradujo de inmediato en estabilidad económica y que, tras el rodaje, incluso tuvo que recurrir al seguro de desempleo, pese a que la película lo convirtió en uno de los actores más reconocidos de su generación.

El relato aparece en sus memorias, Look At Me, y fue difundido por Page Six. Hoffman, de 89 años, sostuvo que tuvo que pagar por su cuenta el viaje a Los Ángeles para filmar la producción dirigida por Mike Nichols.

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El actor escribió que, después de cubrir sus gastos, el dinero que recibió por el trabajo fue limitado. “Solo me quedaron 3.000 dólares después de pagar todos mis gastos, aunque parezca increíble”, afirmó Hoffman.

“El graduado” y los problemas económicos de Hoffman

El graduado se estrenó en 1967 y llevó a Hoffman a una exposición pública que no había tenido antes. El intérprete recordó que, tras el lanzamiento, las personas se le acercaban en la calle para pedirle autógrafos y tocarlo.

“No podía salir a la calle sin que la gente se acercara a tocarme y a pedirme un autógrafo, pero básicamente seguía sin dinero”, escribió el actor en sus memorias.

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La falta de ingresos lo llevó a solicitar el seguro de desempleo en Estados Unidos. El episodio se volvió público cuando la revista Life publicó una fotografía suya en la oficina a la que acudía para recibir el beneficio.

La trama de El graduado sigue a Benjamin Braddock en su relación con la señora Robinson, personaje a cargo de Anne Bancroft. (United Artists)

Hoffman explicó que la imagen cambió su relación con ese lugar. “Nunca pude volver. Me avergonzaban las miradas de desaprobación de las otras personas que estaban formadas, que necesitaban el dinero y asumían que yo no”, relató.

El actor había alcanzado notoriedad gracias a Benjamin Braddock, el joven recién graduado que protagoniza la historia. En la película, el personaje comienza una relación con la señora Robinson, una amiga de su familia interpretada por Anne Bancroft.

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Hoffman describió el rodaje con Nichols como “terrible”

Además de sus dificultades económicas, Hoffman describió una relación complicada con Nichols durante la filmación. El director obtuvo el Oscar a mejor dirección por El graduado en 1968, mientras que Hoffman y Bancroft recibieron nominaciones por sus interpretaciones.

El actor afirmó que el comportamiento de Nichols cambió cuando arrancó el rodaje. “Se convirtió en una persona completamente distinta”, escribió sobre el director de ¿Quién le teme a Virginia Woolf?.

Dustin Hoffman solicitó el seguro de desempleo en Estados Unidos antes de que la revista Life publicara una fotografía suya en la oficina gubernamental. (United Artists)

“Todo el tiempo sentí que Mike estaba enojado conmigo, ya fuera porque yo estaba haciendo algo mal o porque se había dado cuenta de lo que todos los demás ya sabían: que había elegido mal al protagonista de su película”, recordó Hoffman.

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También contó que los cambios de ánimo del director afectaban el trabajo en el set. Hoffman evocó una frase que Nichols le dijo tras una toma, aunque no pudo precisar de qué escena se trataba.

“Su estado de ánimo cambiaba de forma drástica. No recuerdo la escena, pero nunca olvidaré la voz ácida de Mike diciéndome, después de una toma: ‘¿Qué estabas haciendo? Haz lo contrario a eso’”, escribió.

Una carta de Nichols reconoció el trabajo de Hoffman

Las memorias de Hoffman incluyen una carta que Nichols le envió el 21 de agosto de 1967, poco después de terminada la película. En el mensaje, el director le expresó su valoración sobre la actuación que había realizado.

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Mike Nichols envió una carta a Dustin Hoffman el 21 de agosto de 1967 para destacar la calidad de su trabajo actoral. (EFE/Nina Prommer/Archivo)

“Debes estar muy satisfecho. Trabajaste muy duro y muy bien, y creo que todo va a salir bien”, le escribió Nichols a Hoffman.

El actor reconoció que el director fue determinante para el rumbo posterior de su carrera. Aunque recuerda el rodaje como una experiencia difícil, sostuvo que ese papel modificó por completo su vida profesional.

“Si Mike Nichols no me hubiera elegido para esa película, habría tenido una vida completamente diferente”, afirmó Hoffman.