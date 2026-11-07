Detalles exclusivos de la iniciativa del Borussia Dortmund para desalentar los celulares en el estadio: “Aún amamos el juego”

La peculiar iniciativa del Borussia Dortmund para que prohibir los celulares en el estadio durante los partidos (REUTERS/Fabian Bimmer)

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Borussia Dortmund lanzó una peculiar iniciativa para combatir el uso de los celulares durante los partidos del equipo en el Signal Iduna Park. Con el objetivo de enaltecer su lema Echte Liebe —amor verdadero—, que promueve la pasión, la lealtad y el vínculo incondicional con la institución por parte de los hinchas, el club alemán lanzó una campaña para premiar a los hinchas que no toquen el teléfono dentro del estadio.

En una entrevista en la previa del Der Klassiker que terminó 2-2 en el Allianz Arena, en la que Infobae estuvo presente, el director ejecutivo del elenco alemán explicó cómo surgió la idea y el impactante ambiente del estadio. “Más de 81.000 personas en el estadio, cantando, animando y conteniendo la respiración: este momento es irremplazable. Eso es precisamente lo que priorizamos. Queremos que las campañas de mercadotecnia que desarrollamos hagan referencia a la autenticidad de nuestro club. Y la emoción es nuestra propuesta única de valor. Es nuestra moneda más importante. Por supuesto, queremos obtener la mayor cantidad de dinero posible porque necesitamos más dinero para invertir en deporte e infraestructura. Pero la moneda más importante para nosotros como club es el amor que la gente nos brinda y la emoción que generamos en los jugadores; la atmósfera en el Signal Iduna Park es lo que hace especial al Dortmund”, argumentó Carsten Cramer.

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La propuesta responde a un hábito extendido en las tribunas: una encuesta reveló que el 63% usaba el celular con regularidad durante los partidos, según afirmó el Dortmund en su comunicado oficial. El club y la compañía presentaron la función como una forma de reducir las distracciones provocadas por las redes sociales, las transmisiones en directo y las fotografías desde las gradas.

Los aficionados deberán activar la opción, bloquear la pantalla y mantenerla así durante el juego. El desafío permite usar el teléfono en el entretiempo, pero tiene que volver a habilitar el modo antes del reinicio. La acumulación de puntos terminará con el pitido final y quienes obtengan las mejores puntuaciones podrán ganar camisetas del club autografiadas y tarjetas de regalo para la tienda oficial.

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“Encaja con nuestro estadio. La emoción que transmite el Muro Amarillo es tan especial que se necesita la atención de la gente. Y si solo envían mensajes y transmiten el partido, pierden atención. Si decimos que la atmósfera del Dortmund es especial, tenemos que seguir adelante y debemos invitar a la gente a concentrarse en el partido. Esa es la intención: describir la mentalidad y el espíritu del Dortmund. Podemos ofrecerle a la gente algo más que ganar partidos y preocuparnos por los valores. Somos un club de fútbol muy especial, capaz de describir la diferencia de nuestro concepto y estrategia con respecto a esas entidades. Así que diría que la Premier League es negocio, y nosotros aún amamos el juego”, aclaró Carsten Cramer.

Carsten Cramer, el CEO de Borussia Dortmund, se refirió a la evolución del equipo en las últimas décadas (REUTERS/Leon Kuegeler)

La iniciativa debutó en el triunfo por 1-0 contra el Eintracht Frankfurt por la Bundesliga. “El objetivo es ganar partidos, y lo hicimos. Tuvimos una gran atmósfera en nuestro estadio. Estoy muy seguro de que la manera en que nuestros aficionados apoyaron a nuestro club marcó la diferencia. Nos ayuda a impulsar a los jugadores. Siempre es una especie de fortaleza: sin duda somos más peligrosos que nadie en el fútbol europeo cuando jugamos en casa. Los partidos en casa del Dortmund nos dan una ventaja como club local”, señaló el CEO del Dortmund.

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Ante la posibilidad de que otra institución imite la iniciativa, detalló: “No tengo ningún problema con que alguien más copie una buena idea. Yo tampoco me niego nunca a copiar una idea de alguien más, porque no siempre hay que ser el primero en hacerlo. A veces, también funciona imitar. Así que, si ocurre, estoy seguro de que no puedo cobrar una tarifa”.

En la previa del Der Klassiker, Carsten Cramer se diferenció de forma considerable del Bayern y puntualizó sobre la pasión que diferencia a los dos equipos. De hecho, el directivo del Dortmund reflejó la enemistad con los Bávaros en reiteradas ocasiones: tiró una camiseta del Múnich que estaba colgada detrás de él y apuntó contra la esencia de los colores representados en las gradas y en el estadio. “El rojo y el blanco son bonitos colores. Pero esto es único, y son los dos colores más opuestos que un club puede combinar. Negro y amarillo, eso muestra la mayor oposición. El blanco ni siquiera es un color. Eso les muestra lo que representa este club, y la emoción y la autenticidad”, apuntó el carismático directivo.

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“El interés por el Dortmund sigue aumentando, y la cantidad de personas que siguen a nuestro club en las redes sociales y en cualquier lugar del mundo al que viajamos es bastante grande. Hay algo más que Dortmund puede ofrecer a la gente, algo que nos hace diferentes del Bayern, pero también muy diferentes de los clubes de la Premier League, de los españoles y del PSG. Si compitiéramos solo con base en cifras financieras puras, no tendríamos ninguna posibilidad de competir con ellos. Pero la historia del Dortmund, y quizá Echte Liebe la resume, es algo capaz de interesar y atraer a la gente: la intensa fuerza de unión del club y la lealtad de los aficionados probablemente son lo que hace especial al Dortmund. Nunca rehusamos ni evitamos decirles de dónde venimos”, puntualizó.

Carsten Cramer mostró una enorme pasión por el Borussia Dortmund y se distanció constantemente del Bayern Múnich (Photo by Leonhard Simon/Bundesliga Media via Getty Images)

Ante la pregunta de Infobae sobre cómo el Dortmund trabaja para reforzar el impacto del equipo en Argentina y América Latina, el director ejecutivo aclaró que tienen que trabajar en exprimir la cantidad de aficionados que tienen en la región. “Tenemos algunas debilidades respecto de nuestra presencia en ciertos mercados. Sabemos que el interés en esos países por nuestro club es enorme. El interés por el fútbol en general existe. Hace apenas un año decidimos abrir una cuenta de Instagram en español del Dortmund, lo que quizá sea el primer paso en este mercado. Vemos un buen alcance de la Bundesliga en esos países. Y cuando jugamos en Estados Unidos, especialmente los hispanos están realmente muy interesados en el fútbol, en nuestro club y en la forma en que jugamos. Tenemos una larga historia con algunos jugadores brasileños. Es algo que debemos tener en cuenta. Somos un club más pequeño. No podemos estar en todas partes del mundo en solo cinco años. Tenemos que avanzar paso a paso. Pero, como dije al comienzo, sigue siendo un territorio en nuestro mapa negro y amarillo donde falta una bandera, y tenemos que considerar cómo subsanar esta debilidad”, argumentó Carsten Cramer.

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Al mismo tiempo, remarcó que el club se rige totalmente por los resultados en el campo y no realizan fichajes de futbolistas solo para generar un impacto en los mercados: “Somos un club de fútbol. No somos una entidad de mercadotecnia o de negocios. Solo contratamos jugadores que nos ayuden a progresar en el campo. Nunca contrataríamos jugadores solo por su nacionalidad y la perspectiva de que podríamos abrir un mercado. Si contratamos a un jugador de un mercado determinado, tiene que ayudarnos. Saben que tenemos un chico de Ecuador, Justin Lerma. Es un gran chico, pero no lo contratamos por su nacionalidad. Lo contratamos por sus capacidades y su talento, y ese es el enfoque del Dortmund. Y todo el mundo sabe que el primer club que pueda atraer jugadores de determinados países de Asia progresará mucho en ese mercado. Pero sean auténticos y no lo hagan solo con fines de mercadotecnia, porque entonces fracasarán. Y también tienen cierta responsabilidad respecto del jugador, y esa no es la forma del Dortmund. Nunca sería la forma del Dortmund. Eso no es auténtico, y la autenticidad es también uno de nuestros factores centrales de propuesta única de valor y ADN”.

Carsten Cramer trabaja en el Dortmund desde el 2010: fue director de marketing, director general y actualmente es el CEO (Photo by Leonhard Simon/Bundesliga Media via Getty Images)

Borussia Dortmund tejió una enorme cantidad de aficionados fuera de Alemania en los últimos años con la globalización de la Bundesliga. El CEO de la institución subrayó su distancia de orientarse al “entretenimiento” y el objetivo sobre sus proyectos de “hacer sentir a la gente que forma parte de nuestro club”, además de aclarar que “el fútbol une a la gente”.

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“Podemos ofrecer un enfoque distinto: cercanía. Esa es la forma del Dortmund, y creo que quizá esa sea una de las razones por las que muchos aficionados acérrimos de un club sienten simpatía por nosotros como un club de segundo amor, algo de lo que no me quejo. La experiencia en vivo es nuestra gran ventaja en los tiempos actuales, en los que la IA está multiplicando muchas actividades, pero nunca podrá sustituir un evento en directo”, destacó sobre el impacto del Borussia Dortmund a lo largo de todo el mundo.

A lo largo de toda la entrevista, Carsten Cramer reflejó el enorme amor que tiene por el Dortmund y se mostró orgulloso de cómo se mantienen entre los equipos top de Europa, pese a la diferencia económica y el impacto global en los mercados en comparación con otros elencos. “No está entrenado ni aprendido. Si tuviera que trabajar para un club diferente, no funcionaría. Se relaciona con el negro y amarillo”, comentó entre risas al ser consultado sobre cómo demuestra su pasión por el equipo que comanda.

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