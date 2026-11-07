El vino mendocino de 125 años que llegará a la misa del papa León XIV en Córdoba: una historia de fe, educación y solidaridad

Que hayan elegido nuestro vino para tamaño evento es una bendición”

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“Es difícil explicar qué significa para nosotros que el Licoroso Especial, un vino nacido en nuestra bodega, fruto del trabajo de tantas generaciones, llegue a la misa que dará el Santo Padre”. La emoción de María Laura Peregrinelli resume lo que se vive por estos días en Rodeo del Medio, Mendoza. Allí, entre viñedos, aulas y antiguas cavas, la comunidad de Don Bosco se prepara para un acontecimiento único que quedará grabado en su historia: el vino que elaboran desde hace 125 años será utilizado en la misa que presidirá el papa León XIV en Córdoba.

Los nervios se mezclan con el orgullo y la alegría. Los estudiantes que participan de la producción, los docentes, los exalumnos, los salesianos y los fieles sienten que algo de todos ellos viajará en esas botellas. “Que hayan elegido nuestro vino para tamaño evento es una bendición”, dice la responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Obra de Don Bosco en Rodeo del Medio, Mendoza. Y destaca el trabajo de tantas personas que, a lo largo de más de un siglo, dieron vida a esta tradición.

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La emoción también tendrá su expresión en el camino: unos 120 integrantes de la comunidad partirán el lunes desde Mendoza en dos colectivos para acompañar la celebración. Quieren estar cerca de un acontecimiento extraordinario, pero también de una historia que sienten propia. El vino que llevan nació pensado en la misa y lleva consigo el sello de una obra que hizo de la educación, el trabajo y la solidaridad su razón de ser.

“Empezaron a filtrar el vino de misa hecho por el padre Pablo Robotti”, cuenta la historia de cómo nació el Don Bosco Licoroso Especial

Una receta nacida para el altar

La historia comienza en 1898, cuando los salesianos llegaron a Rodeo del Medio, Mendoza, gracias a la donación de terrenos de Lucila Bombal. La benefactora pidió que allí se levantaran una escuela de formación agrícola, un espacio dedicado a la enseñanza de enología y un santuario en honor a María Auxiliadora. Junto con las tierras, entregó una antigua cava donde su familia elaboraba vinos desde 1880, considerada hoy la más antigua de Argentina.

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En ese lugar, los sacerdotes encontraron la posibilidad de elaborar un vino propio para las celebraciones religiosas. El 17 de abril de 1901, una crónica registró el comienzo de la primera elaboración: “Empezaron a filtrar el vino de misa hecho por el padre Pablo Robotti”, cuenta la historia. Así nació el Don Bosco Licoroso Especial, una producción que desde entonces acompaña las celebraciones litúrgicas de parroquias e iglesias de distintos puntos del país.

El Don Bosco Licoroso Especial se elabora con un corte de Torrontés Riojano, Moscatel de Alejandría y Malvasía

Su receta respondió a necesidades muy concretas. El color pardo anaranjado, con destellos cobrizos, evitaba las manchas que un vino tinto podía dejar en los lienzos y elementos del altar. La graduación alcohólica, de entre 16,5 y 17 grados, permitía conservarlo durante los largos traslados de aquella época sin que se picara.

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También el dulzor tenía una explicación: “Las misas comenzaban muy temprano y los sacerdotes pasaban muchas horas en ayuno antes de celebrarlas. Por eso se buscó un vino licoroso, más amable al paladar y con paso por barricas de roble”, detalla María Laura. Su elaboración requiere, además, la aprobación del Instituto Nacional de Vitivinicultura para su reconocimiento como vino ritual y la autorización eclesiástica para utilizarlo en la misa.

La tradición sigue viva y el vino también está al alcance de quienes quieran conocerlo y probarlo. Se comercializa a través de los distintos canales de venta de Bodega Don Bosco y, según indicó Peregrinelli, su botella cuesta entre $6.000 y $7.000. Un producto que forma parte de la identidad de la institución y que, por estos días, despierta una curiosidad especial entre los visitantes: muchos llegan a la bodega con un motivo concreto, conocer el vino que estará en la misa del Papa.

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En 1921, la escuela incorporó un curso especial de Enología y, en 1965, creó la primera Facultad de Enología de Latinoamérica

Una bodega donde también se aprende

La particularidad de Don Bosco es que detrás de su producción funciona una verdadera escuela. Allí, estudiantes del nivel secundario, terciario y universitario participan de las distintas etapas del trabajo, desde la cosecha de la uva y la elaboración hasta el etiquetado y el marketing. No son simples observadores: aprenden haciendo, acompañados por docentes y profesionales que transmiten sus conocimientos dentro de la propia bodega.

“Los chicos participan de todo el proceso, desde la cosecha de la uva y la elaboración hasta el etiquetado y la comercialización”, explica María Laura. Esa experiencia permite que la formación académica se vincule directamente con la actividad productiva y que los futuros técnicos y profesionales conozcan de cerca los desafíos de la industria vitivinícola.

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La trayectoria educativa también tiene hitos importantes. En 1921, la escuela incorporó un curso especial de Enología y, en 1965, creó la primera Facultad de Enología de Latinoamérica. Hoy ofrece carreras vinculadas con la enología, la tecnología de los alimentos y la formación de sommeliers. Sus egresados ocupan puestos de responsabilidad en bodegas y establecimientos agroindustriales de Argentina.

Pero el aprendizaje no termina en los conocimientos técnicos. La producción tiene una finalidad solidaria: las ganancias obtenidas por la comercialización de vinos, aceites y otros productos se destinan a sostener las obras salesianas de todo el país, especialmente aquellas dedicadas a la educación y el acompañamiento de jóvenes.

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“Es una bodega escuela y una bodega solidaria”, resume Peregrinelli. Una definición que permite entender por qué la llegada de una botella al altar del Papa León XIV emociona tanto a quienes forman parte de esta comunidad: detrás de cada elaboración también están el esfuerzo, la capacitación y las oportunidades de cientos de jóvenes.

La producción tiene una finalidad solidaria: sostener las obras salesianas de todo el país

Un patrimonio único en Mendoza

Uno de los grandes tesoros de Rodeo del Medio es el Santuario de María Auxiliadora, inaugurado en 1909 y consagrado en 1913. De estilo románico-lombardo, sorprende por sus dimensiones y riqueza artística. Sus vitrales, realizados especialmente en Alemania, las pinturas del artista español Antonio Estruch y Bros y un órgano alemán de 1.214 tubos forman parte de un conjunto arquitectónico que se convirtió en símbolo de la localidad. Desde 1998, el templo es patrimonio cultural, arquitectónico, histórico y religioso del departamento de Maipú.

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La bodega también conserva un recorrido por distintas épocas de la industria vitivinícola. La antigua cava subterránea, con sus paredes de piedra y una temperatura natural cercana a los 12 grados, guarda toneles y cubas de roble que evocan los primeros métodos de conservación. En contraste, la Torre Vinaria, inaugurada en 1968, se eleva 35 metros y cuenta con seis niveles. Su sistema de elaboración por gravedad y su capacidad para almacenar 2.500.000 litros la convirtieron en una construcción singular, única en Argentina y entre las pocas de su tipo en el mundo.

a Bodega Don Bosco, también conocida como la Escuela Vitivinícola Don Bosco

El complejo se completa con una moderna planta de vinificación inaugurada en 2007, viñedos con más de 50 variedades de uva y olivares que reúnen más de 60 variedades de olivos. También cuenta con un Museo Interactivo de la Enología, una antigua cava convertida en enoteca y una fábrica de aceite de oliva que combina maquinaria actual con elementos de sus primeros tiempos.

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La Obra recibe visitantes durante todo el año, con recorridos guiados, degustaciones y propuestas para conocer su historia y sus productos. Su importancia histórica y cultural también obtuvo reconocimiento provincial: fue declarada de Interés Turístico Patrimonial como cuna de la enología argentina.

Las distintas producciones de los alumnos

Un viaje cargado de emoción

La noticia de que el licoroso llegará a la misa papal movilizó a toda la comunidad de Rodeo del Medio. Alrededor de 120 personas de Don Bosco viajarán en dos colectivos desde Mendoza hasta Córdoba para participar de la misa que oficiará León XIV. A ellas se sumarán familias y fieles que harán el recorrido por sus propios medios. Entre los viajeros habrá salesianos, estudiantes, exalumnos y personas vinculadas a la Obra, que esperan vivir de cerca un acontecimiento muy especial.

La comunidad también preparó un regalo para el Santo Padre. Además del Don Bosco Licoroso Especial que se utilizará en la celebración, enviaron distintos varietales elaborados por los estudiantes, aceite de oliva y conservas. Entre los presentes se destaca el licoroso Ciento Veinte Años, una partida especial que comenzó su crianza en barricas de roble en 2001 y salió a la luz dos décadas después. Las botellas fueron entregadas al Arzobispado de Córdoba, encargado de hacerlas llegar al Papa.

Para Peregrinelli, la elección del vino representa mucho más que un reconocimiento. “Es una gracia de Dios, que ahora de las manos del Santo Padre se convierta en la sangre de Cristo”, expresa. También destaca la emoción de quienes reconocen en esa botella el mismo vino que acompaña las celebraciones de sus propias parroquias.

La expectativa crece a medida que se acerca el encuentro. “Primero nos vamos a llorar todo de la emoción y después tenemos la etiqueta: el Papa León bebiendo nuestro vino. ¡Todavía no lo puedo creer!”, dice, imaginando el recuerdo que podría dejar una imagen del Papa junto al vino de Don Bosco. En Rodeo del Medio, mientras preparan el viaje, se preparan para viajar el lunes. Con ellos llevarán el orgullo de una comunidad que encuentra en ese pequeño lugar del altar una enorme historia para celebrar.