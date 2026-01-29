Hizo un voto de pobreza y se declara “extremista católico”: así vive hoy el actor de Alfalfa en “Pequeños Traviesos” tras alejarse de Hollywood

La transformación de Bug Hall, actor de "Pequeños traviesos" (Composición fotográfica)

Bug Hall, el actor que alcanzó la fama mundial en los años 90 como Alfalfa en Pequeños traviesos (The Little Rascals), protagoniza hoy una historia radicalmente distinta a la de la mayoría de las exestrellas infantiles de Hollywood.

A sus 40 años, Hall asegura haberse “auto-cancelado” de la industria del entretenimiento y haber hecho un voto de pobreza para vivir junto a su familia en condiciones mínimas, desconectado de las comodidades que podría haber alcanzado como artista de cine.

Según reveló en una extensa entrevista con Daily Mail, Hall reside actualmente con su esposa y sus cinco hijos en una autocaravana instalada en un terreno de 80 acres en el norte de Arkansas. Allí cuentan únicamente con un pozo de agua y un generador.

“Mi objetivo es mantener una vida lo más libre posible de cualquier necesidad de ingresos”, explicó el actor al medio británico. “Si surge una necesidad financiera, salgo a buscar algún trabajo o hago un trabajo ocasional, por efectivo, para cubrir esa necesidad”.

Según contó a Daily Mail, sus únicos gastos mensuales son el combustible para el generador y el pago de dos teléfonos celulares. (X/@BugHall)

Hall afirma que renunció al dinero que ganó durante su carrera como actor infantil y juvenil como parte de un compromiso religioso. Se define abiertamente como un “extremista católico radical”.

En un video titulado Into the Unknown, publicado en abril de 2025, sostuvo que ese camino fue una elección consciente y espiritual. “No fue realmente un gran sacrificio comparado con lo que Nuestro Señor tenía planeado darme a cambio”, afirmó, y calificó su antigua vida profesional como “un gran montón de nada”.

De acuerdo con Daily Mail, el actor donó todos sus ahorros y la mayor parte de sus pertenencias materiales. Su plan a corto plazo es vivir de forma autosustentable: construir una casa, instalar sistemas propios de plomería y electricidad y desarrollar una pequeña represa hidroeléctrica. Además, proyecta levantar una iglesia en el mismo terreno, para lo cual ha realizado trabajos ocasionales en construcción.

Bug Hall está casado desde 2017 con Jill de Groff. Juntos tienen cinco hijos, a quienes educan en casa. El actor es especialmente crítico con el sistema formal y con la universidad. “Vamos a desalentar firmemente que vayan a un instituto o a la universidad”, dijo al Daily Mail, pues cree que la educación tradicional es “un sinsentido en su mayoría”.

Entre las anécdotas que compartió, contó que su hija mayor, de ocho años, sueña con fundar su propio convento en el terreno familiar, mientras que otro de sus hijas le pidió que le construyera una casa para vivir allí con su futuro esposo.

Bug Hall se alejó de la actuación para vivir en una granja junto a su esposa y sus cinco hijos. (Créditos: Captura de video. X/Bug Hall)

La vida que dejó atrás

Bug Hall nació en realidad como Brandon Rowan y comenzó su carrera en la actuación en 1994 con Pequeños traviesos, una producción apadrinada por Steven Spielberg que se convirtió en un clásico del cine infantil. Más adelante participó en proyectos como Get a Clue de Disney Channel y obtuvo una nominación al Emmy infantil por A Tale Dark and Grimm. También coescribió la película This Is the Year, con Selena Gomez como productora ejecutiva.

Sin embargo, Hall asegura que, pese a amar el cine, empezó a sentir un profundo conflicto con la industria. “No quería ir a trabajar en un empleo que no tuviera sentido, haciendo cosas solo para entretener o distraer a la gente”, alegó.

Asimismo, sus convicciones personales colisionaban con los de otros colegas y el público. Hall está en contra del matrimonio igualitario o el aborto, al que ha calificado como “asesinato”. En 2022 fue suspendido temporalmente de X (antes Twitter) por comentarios sobre disciplina corporal infantil, ya que promovía corregir con nalgadas a sus hijos pequeños. Luego dijo que había sido “una mala elección de palabras”.

El punto de inflexión en su vida llegó en 2020, cuando fue arrestado en Texas tras ser encontrado inhalando latas de aire comprimido cerca de un hotel. La policía respondió a un llamado por una posible sobredosis y Hall fue detenido por posesión de un químico volátil, un delito menor.

El actor fue arrestado en Texas en 2020 por inhalar aire comprimido, un episodio que describió como una “llamada de atención”.(Weatherford Police Department/Daily Mail)

Pasó una noche en la cárcel del condado de Parker y fue liberado tras pagar una fianza de 1500 dólares. Según él mismo explicó, no enfrentó cargos posteriores.

Hall aseguró que llevaba 15 años sobrio antes de ese episodio y describió el arresto como una “llamada de atención”. “Vivía una vida de manipulación: de otras personas, en cómo les hablo, en las cosas que hago o produzco… incluyéndome a mí mismo, como adicto”, afirmó.

En ese contexto, el exactor infantil afirma que su “auto-cancelación” fue deliberada. “En gran medida, fue para poder decir libremente lo que creo que es verdadero y bueno”, dijo.

Según el medio, Hall será maestro de ceremonias en una gala católica en Florida en febrero. Despues de ese evento, planea desaparecer casi por completo de las redes sociales, compartiendo solo actualizaciones ocasionales sobre su vida en Arkansas.