El riesgo país subió por sexta rueda consecutiva, rozó los 940 puntos básicos y marcó un nuevo máximo en más de un año

Las acciones de EEUU insinuaron un rebote después del desplome del jueves.

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El mercado bursátil doméstico operó con sesgo negativo este viernes, para extender el importante retroceso en rondas previas, mientras que el circuito cambiario se mantuvo sin actividad por la celebración del Día del Trabajador Bancario.

Los negocios financieros en Argentina se mantendrán cerrados lunes y martes por la visita del papa León XIV, con la finalidad de permitir a los ciudadanos acudir a los actos religiosos.

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Una sesión con tendencia positiva en Wall Street -parcial recuperación tras la drástica corrección del jueves- favoreció escasamente a los activos argentinos, que este viernes tuvieron cifras dispares.

Los bonos Globales -en dólares con ley extranjera-cedieron un 0,3% en promedio en Wall Street, tras un inicio positivo de 0,9%, mientras que el riesgo país de JP Morgan subió 13 unidades para la Argentina, en los 939 puntos, tras un mínimo por la mañana en los 895 puntos. Este indicador alcanzó su nivel más alto desde el 24 de octubre de 2025.

Mientras que en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires hubo operaciones acotadas por la celebración del Día del Bancario, el MSCI Merval cayó 0,6% en pesos, a los 84.051 puntos.

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Los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street exhibieron mayoría de pérdidas, encabezadas por Globant (-3,7%). Las alzas estuvieron encabezadas por Satellogic (+20,4%), Bioceres (+10,2%) y Tenaris (+4%).

“Al estar cerrados los bancos se reduce mucho la liquidez y por eso se entiende que este viernes solo aparecen operaciones casi impostergables”, dijo a Reuters un operador del mercado.

“El MSCI Merval profundizó su caída y volvió a niveles previos a las elecciones de octubre de 2025, descontando un riesgo político que parece exacerbado frente a la realidad macro. Este tipo de movimientos suele verse dos o tres meses antes de una elección, no casi un año antes. Los sectores bancario y regulado, los más sensibles al riesgo político, cotizan con múltiplos muy castigados. En la temporada de balances, IRSA mostró resultados mixtos, con alta dependencia de la actividad, y Ternium reportó un trimestre débil. Mantenemos la cartera recomendada sin cambios”, señaló IEB.

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El promedio industrial Dow Jones restó 0,5%, , mientras que el S&P 500 subió un 0,3%. El Nasdaq Composite ganó un 1,1% después de que el índice, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, entrara en una corrección técnica tras la caída de más de 5% el jueves.

Las acciones de empresas de chips como Nvidia (+2,8% este viernes), Micron (+5,1%), AMD (+11%) y Sandisk (+3,6%) mejoraron después de las profundas pérdidas de la sesión anterior, cuando el índice de volatilidad VIX (ahora en 25 puntos) subió un 70% hasta los 28 puntos.

Los precios del petróleo terminaron estables, con los futuros del crudo Brent (USD 98 el barril) y del crudo WTI (USD 91), ​​de referencia mundial, debajo de los 100 dólares por barril. Los operadores del sector energético siguen evaluando las perspectivas de la guerra en Oriente Medio, ya que la posibilidad de una nueva escalada afecta negativamente al ánimo del mercado.

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El Departamento de Trabajo informó que Estados Unidos sumó 165.000 empleos en octubre, por encima de la cifra revisada de 60.000 del mes anterior y de los 65.000 empleos que esperaban los economistas.

El economista Gustavo Ber comentó que “la fuerte creación de puestos de trabajo que reflejó el payrolls no solo devuelve un mejor tono a Wall Street, tras el sell-off de ayer, sino que también reacomoda ligeramente las tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU. Estas venían recientemente en descenso a partir de las crecientes dudas que los operadores detectan sobre el vertiginoso ritmo de inversión por parte del sector tecnológico”.

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Para los activos domésticos, Ber consideró que “la incertidumbre electoral continúa pesando demasiado en el actual contexto político y económico. Actualmente las miradas se concentran en las señales desde las internas de la La Libertad Avanza y el peronismo, dado que en esta etapa parecería que todavía resta resolver dichos conflictos antes de avanzar con posibles alianzas con otras fuerzas camino a 2027″.

La Secretaría de Finanzas anunció una licitación de títulos para el miércoles próximo. “El Tesoro anunció las condiciones de la licitación en la que enfrenta vencimientos por 10,6 billones de pesos. La oferta incluye cuatro instrumentos con vencimiento durante el primer semestre de 2027 y uno en 2028”, expresó la consultora Max Capital en un reporte.

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Entre los cinco instrumentos ofrecidos habrá títulos en moneda local a tasa fija, ajustable por inflación (CER) y a tasa variable, mientras que otro será atado al dollar-linked.

“El Gobierno vuelve a ofrecer instrumentos que vencen antes de las elecciones y solamente uno con vencimiento posterior. Esperamos una demanda suficiente para sostener un rollover (renovación) cercano al 100% a tasas de mercado”, añadió Max Capital.

El reciente Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, entre economistas y consultoras privadas, arrojó que la inflación habría sido del 1,8% en octubre y alcanzaría el 30,4% en 2026.

“El dólar alcanzó un nuevo máximo nominal, aunque el peso recuperó terreno en las últimas ruedas, mientras el BCRA retomó las compras de divisas. Las reservas internacionales quedaron por debajo de USD 50.000 millones tras un pago de USD 800 millones al FMI, para el que el Tesoro compró dólares al Banco Central”, indicó el equipo de research de Puente.

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“En el mercado de pesos, una fuerte demanda de origen aparentemente oficial sostuvo transitoriamente los bonos de mayor plazo, pero la presión vendedora reapareció cuando se retiró ese comprador”, acotaron desde Puente,