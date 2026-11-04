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Taylor Swift y Jack Antonoff competirán contra Ed Sheeran y los Backstreet Boys por la mejor canción de una película animada

Los Hollywood Music in Media Awards reconocerán composiciones originales de recientes estrenos cinematográficos, en una gala prevista para el 18 de noviembre que funciona como una primera señal de la temporada de premios

Taylor Swift lanzó “I Knew It, I Knew You” en 2026 para la banda sonora de Toy Story 5, con una letra que aborda los reencuentros, la nostalgia y la permanencia de los vínculos a través del tiempo
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La carrera por la mejor canción de una película de animación reunirá a Taylor Swift y Jack Antonoff con Ed Sheeran, Backstreet Boys y otros nombres de la industria musical en los Hollywood Music in Media Awards 2026.

La canción “I Knew It, I Knew You”, escrita por Swift y Antonoff para Toy Story 5, figura entre las nominadas de una categoría que reconoce temas creados para producciones animadas.

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La distinción sitúa a la artista estadounidense frente a “Bottle Up”, de Paw Patrol: La película de dinosaurios, compuesta por Ed Sheeran, Savan Kotecha, Johnny McDaid e Ilya Salmanzadeh e interpretada por los Backstreet Boys. La ceremonia número 17 de los premios se celebrará el 18 de noviembre en el Avalon Hollywood, en Los Ángeles.

Composición fotográfica de Taylor Swift con vestido plateado a la izquierda y Ed Sheeran con chaqueta clara a la derecha
Taylor Swift y Jack Antonoff compiten con Ed Sheeran y los Backstreet Boys en la categoría de canción para película animada de los HMMA 2026 (REUTERS)

La lista se dio a conocer el 2 de noviembre, casi tres meses antes de la publicación de las nominaciones de los Premios Oscar, prevista para el 21 de enero. Los HMMA reconocen trabajos de compositores, letristas, supervisores musicales e intérpretes vinculados con películas, televisión, videojuegos y otros formatos audiovisuales.

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“I Knew It, I Knew You” busca imponerse en una categoría de cinco canciones

La pieza de la cantante de 36 años aparece al final de Toy Story 5 y fue escrita junto con Antonoff, uno de sus colaboradores habituales. De acuerdo con Variety, el tema está asociado al personaje de Jessie dentro de la producción de Pixar.

La candidatura de la película amplía la presencia de Toy Story 5 en la edición de este año. La banda sonora de la producción, a cargo de Randy Newman, también quedó nominada en el apartado de banda sonora para película de animación.

La competencia por la canción animada incluye “Bottle Up”, de Paw Patrol: La película de dinosaurios, con los Backstreet Boys como intérpretes. El grupo vuelve a aparecer en una premiación de música audiovisual a través de una obra compuesta por Sheeran.

Los Backstreet Boys interpretan “Bottle Up”, una canción de ritmo enérgico y marcada percusión creada para la banda sonora de PAW Patrol: La dino película

Las otras tres nominadas son “Brb”, de Forgotten Island, escrita por Ryan Tedder y Gabriella Wilson, conocida artísticamente como H.E.R.; “Someone To Hold”, de Steps, escrita por Justin Tranter e interpretada por Jennie; y “The Better Part Of Bravery”, de Wildwood, compuesta por Colin Meloy e interpretada por The Decemberists.

Cinco canciones competirán por el reconocimiento destinado a los largometrajes de animación, uno de los apartados incluidos dentro de las categorías musicales para cine.

Los HMMA anticipan la temporada, pero no deciden los Oscar

Los Hollywood Music in Media Awards no intervienen en el proceso de selección ni en la votación de los Premios Oscar. El resultado de la ceremonia tampoco garantiza una nominación o un triunfo en la Academia.

Su importancia reside en que funcionan como una señal temprana dentro de la temporada de premios. Las candidaturas y los ganadores permiten observar qué canciones y bandas sonoras empiezan a reunir respaldo entre especialistas de la industria antes de que se conozcan las listas de los Oscar.

En 2025, “Golden”, de K-Pop Demon Hunters, y la banda sonora de Sinners ganaron en los HMMA y posteriormente recibieron premios Oscar

El antecedente inmediato ofrece un dato relevante: el año pasado, “Golden”, de K-Pop Demon Hunters, y la banda sonora de Sinners ganaron sus respectivas categorías en los HMMA. Más tarde, ambas obras obtuvieron el Oscar.

Ludwig Göransson acumuló tres candidaturas por “La Odisea”

Mientras Swift y Antonoff disputarán el premio en animación, Ludwig Göransson concentró tres nominaciones por su trabajo en La Odisea. El compositor quedó seleccionado por la banda sonora, por la canción “When I’m Home” y por el videoclip de ese mismo tema.

La Odisea quedó entre las películas con mayor presencia en la lista, junto con Behemoth!, Michael, Brother Verses Brother y Linda Perry: Let It Die Here. Cada una obtuvo tres nominaciones en distintas categorías vinculadas con música original, interpretación, supervisión musical o videoclip.

Ludwig Göransson acumuló tres nominaciones por la partitura, la canción y el videoclip del largometraje La Odisea (REUTERS)
Ludwig Göransson acumuló tres nominaciones por la partitura, la canción y el videoclip del largometraje La Odisea (REUTERS)

Según Billboard, Göransson venía de ganar dos premios HMMA por Sinners en la edición anterior. Más tarde obtuvo el Oscar y el Globo de Oro a la mejor banda sonora original por ese trabajo. La nueva candidatura lo sitúa otra vez entre los nombres que buscan reconocimiento en la temporada de premios.

Daniel Pemberton y Mina Samy lideran entre los compositores

Daniel Pemberton y Mina Samy reunieron cuatro nominaciones individuales cada uno, la cifra más alta entre los profesionales mencionados en la lista.

Pemberton fue distinguido por las partituras de Project Hail Mary, The Drama y la serie Slow Horses. También recibió una candidatura por “Let Me Sell You a Dream”, canción de Musk que coescribió con David Byrne.

Daniel Pemberton y Mina Samy lideran el listado de compositores con cuatro menciones individuales cada uno (REUTERS)
Daniel Pemberton y Mina Samy lideran el listado de compositores con cuatro menciones individuales cada uno (REUTERS)

Samy figuró por las bandas sonoras de la película Ezma y del cortometraje Stopped. Además, obtuvo dos menciones por la serie internacional The Death Ward: una por la música y otra por el tema principal.

La lista de compositores nominados también incluyó a Diane Warren, Noah Kahan, Phoebe Bridgers, Beck, Charli XCX y Jesse Eisenberg. Warren competirá con “One Right Here”, de Maserati: The Brothers, interpretada por Andrea Bocelli y Jennifer Hudson.

Entre las categorías de cine independiente, “La Nieve”, de La Bola Negra, logró una nominación. La canción fue escrita por Guitarricadelafuente, Raül Refree y Lucas Duran, e interpretada por Guitarricadelafuente.

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