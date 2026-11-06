“Es el indicado”: cómo la viuda de Muhammad Ali eligió al actor que interpretará al boxeador en su juventud

Jaalen Best revive los años de Cassius Clay antes de convertirse en Muhammad Ali en The Greatest (video gentileza Amazon Prime Video España)

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Jaalen Best, un actor de 28 años con pocos créditos televisivos, recibió la aprobación de Lonnie Ali para interpretar a un joven Cassius Clay en The Greatest, la primera serie biográfica oficial sobre la leyenda del boxeo Muhammad Ali. La miniserie de ocho episodios se estrenó el 4 de noviembre en la plataforma Prime Video.

Según informó la revista People, el proceso de casting fue largo y la decisión final estuvo en manos de la viuda del campeón. La producción sigue la vida del boxeador entre los 18 y los 22 años: desde su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960 hasta su primer título mundial frente a Sonny Liston en 1964 y su adopción del nombre Muhammad Ali.

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La sinopsis oficial define la serie como “una exploración íntima de la vida incomparable del campeón de boxeo, humanitario e ícono mundial”.

El casting duró un año y medio e incluyó miles de candidatos

Jaalen Best revive los años de Cassius Clay antes de convertirse en Muhammad Ali en The Greatest (Foto de archivo de AP/John Rooney)

El creador y productor de la serie, Ben Watkins, de 55 años, explicó a People que la búsqueda del protagonista “se convirtió en un año y medio con miles de personas consideradas”. Best llegó a la final junto a otros tres candidatos, tras superar audiciones, reuniones presenciales y una evaluación física.

Para Watkins, el proceso tenía un paso inamovible: ninguna elección era oficial sin el aval de Lonnie Ali, viuda del campeón y productora ejecutiva de la serie. “Sabía que tenía al tipo correcto, pero no es oficial hasta que Lonnie Ali lo apruebe”, señaló al mismo medio. Esa convicción lo llevó a organizar un viaje que terminaría por definir el futuro del proyecto.

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Un mensaje de texto de Lonnie Ali selló la decisión

Watkins envió a Best a Louisville, Kentucky —ciudad natal de Ali—, para el encuentro con Lonnie mientras él esperaba los resultados en California. La respuesta llegó por mensaje de texto mientras el actor volvía en avión. “Lonnie Ali me mandó un mensaje que decía: ‘Es el indicado, de más maneras de las que sabés’”, relató Watkins a People.

El creador Ben Watkins recibió la respuesta mientras el intérprete regresaba de Louisville en avión, después de que la esposa del pugilista lo conociera para dar su aprobación (@jaalenbest)

Lonnie, de 86 años, explicó qué vio en el joven actor. “Había algo en Jaalen que fue inmediato. Supe: ‘Este es el indicado. Él es Muhammad. Puede hacerlo’”, afirmó en declaraciones al medio durante el acto de presentación de la serie en Nueva York, el 27 de octubre. En la misma línea agregó que “tiene un corazón como Muhammad. Hay tanto en él que se parece a él”. Lonnie estuvo casada con Ali desde 1986 hasta la muerte del boxeador en 2016, a los 74 años.

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Su rol en la producción fue mucho más que honorífico. Revisó los guiones episodio por episodio, corrigió detalles sobre la vida de su marido y conectó al equipo con familiares y allegados que conocieron a Clay en su juventud. Esa participación activa buscó garantizar que la serie retratara con fidelidad los años menos explorados de su historia.

Best describió el encuentro como “increíblemente especial”

El actor contó su experiencia durante ese acto. “Tuve que ir al lugar de Ben Watkins, y él me otorgó el papel poniéndome a través de un proceso de audición adicional. Fue una locura, pero una oportunidad muy especial”, recordó en declaraciones recogidas por People.

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La ficción de ocho episodios recorre el camino del boxeador desde el oro olímpico de Roma 1960 hasta el combate con Sonny Liston que le dio su primer campeonato mundial (@jaalenbest)

Luego vino el momento decisivo. “Tuve que conocer a Lonnie Ali como la última persona en darme su bendición para interpretar a Muhammad Ali”, describió Best.

El actor se acercó a la actuación en 2019, durante su tercer año en la Universidad del Este de Carolina, luego de que un profesor detectara su potencial en una clase introductoria. Antes de The Greatest, tuvo participaciones en Magnum P.I. y All American: Homecoming. En la miniserie comparte pantalla con Omari Hardwick, Dana Gourrier y Kai Parham, quienes interpretan a los padres y al hermano de Clay, y con Amin Joseph en el papel de Liston.

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La producción incluye entre sus productores a Outlier Society, la compañía de Michael B. Jordan. Todos los episodios de The Greatest están disponibles en Prime Video desde este 4 de noviembre.