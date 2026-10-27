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"Sensatez y sentimiento": la película de 1995 vs. la nueva adaptación que llegó a los cines

La versión dirigida por Georgia Oakley, con Daisy Edgar-Jones y Esmé Creed-Miles, se mide frente al clásico de Ang Lee protagonizado por Emma Thompson y Kate Winslet

Sensatez y sentimiento: película de 1995 y 2026
A la izquierda, Emma Thompson y Kate Winslet en la versión de 1995 de 'Sensatez y sentimiento', dirigida por Ang Lee. A la derecha, Daisy Edgar-Jones y Esmé Creed-Miles en la adaptación de 2026 de Georgia Oakley. (Sony Pictures/Universal Pictures)
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Tres décadas después de que Ang Lee llevara al cine la novela debut de Jane Austen, una nueva versión de Sensatez y sentimiento llega a las salas con la dirección de Georgia Oakley, guion de Diana Reid y un elenco encabezado por Daisy Edgar-Jones y Esmé Creed-Miles.

La película, producida por Focus Features y Working Title, se enfrenta inevitablemente a la comparación con la adaptación de 1995, protagonizada por Emma Thompson y Kate Winslet, que obtuvo siete nominaciones al Oscar.

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La cinta de Oakley apuesta por un enfoque naturalista y sobrio que contrasta con la luminosidad de la versión anterior.

Se filmó en locaciones reales de la campiña inglesa, principalmente en los condados de Devon y Dorset, y registra actualmente un 79% de aprobación en Rotten Tomatoes y una puntuación de 72 en Metacritic.

Edgar-Jones declaró a la BBC que se identifica con su personaje: “Cuando se trata de amor, creo que soy mucho más Elinor en todos los sentidos. Definitivamente, lidero mucho con la cabeza e intento apartar, enterrar mi emoción”.

En una entrevista con Los Angeles Times, la actriz reflexionó sobre la riqueza del papel: “Elinor no está desprovista de emoción. Está llena de ella, pero ha aprendido a gobernarla”.

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De Focus Features y Working Title viene una nueva visión de la icónica novela de Jane Austen, Sensatez y sentimiento: Una historia encantadora, ingeniosa y profundamente cercana sobre el amor y el vínculo entre hermanas, protagónizada por Daisy Edgar-Jones y Esmé Creed-Miles. (Focus Features)

Elinor Dashwood, de Emma Thompson a Daisy Edgar-Jones

Edgar-Jones (Twisters, Normal People) interpreta a Elinor, la hija mayor de los Dashwood, un papel que en 1995 recayó en Emma Thompson (Nanny McPhee, Harry Potter), quien además escribió el guion de aquella versión y ganó el Oscar al mejor guion adaptado.

En una entrevista con Teen Vogue, relató cómo llegó al proyecto: “Tuve una reunión general con Georgia y se suponía que era solo para conocernos. Al día siguiente me llamaron para decirme que quería ofrecerme el papel. Fue una especie de audición de la que ni siquiera me di cuenta”.

Sensatez y sentimiento: película de 1995 y 2026
Daisy Edgar-Jones encarna a Elinor Dashwood, papel que en 1995 interpretó Emma Thompson. (Sony Pictures/Universal Pictures)

Marianne Dashwood, de Kate Winslet a Esmé Creed-Miles

Creed-Miles, hija de la actriz Samantha Morton y conocida por la serie Hanna, asume el papel de la impetuosa Marianne, que Kate Winslet (Titanic, The Regime) interpretó en la versión de Lee.

En declaraciones a Fandango, Creed-Miles describió la relación entre las hermanas como el eje central de la película: “Las relaciones entre hermanas no siempre son fáciles. Cualquier película que te anime o te haga sentir visto en esas dinámicas y que pueda alentarte a acercarte a las personas que amas es especial”.

Y añadió: “Espero que la gente, al salir del cine, llame a sus hermanos por teléfono”.

En una entrevista con la BBC, la actriz reconoció entre risas que se identifica más con su personaje que con Elinor: “Soy más como Marianne, sí, lo cual a veces es molesto”.

Sensatez y sentimiento: versión de 1995 y 2026
Esmé Creed-Miles da vida a la impetuosa Marianne Dashwood, papel que en 1995 interpretó Kate Winslet en la versión dirigida por Ang Lee. (Sony Pictures/Universal Pictures)

Mrs. Dashwood, de Gemma Jones a Caitríona Balfe

La estrella de Outlander, Caitríona Balfe, interpreta a la madre de las hermanas Dashwood. Gemma Jones (Bridget Jones’s Baby, Rocketman) encarnó a la matriarca en la cinta de los 90.

Sensatez y sentimiento: versión de 1995 y 2026
Caitríona Balfe interpreta a la matriarca de la familia Dashwood en la nueva adaptación. Gemma Jones encarnó al personaje hace tres décadas. (Sony Pictures/Universal Pictures)

Margaret Dashwood, de Emilie François a Bodhi Rae Breathnach

Bodhi Rae Breathnach (Hamnet) da vida a la hermana menor, Margaret, papel que en la versión de 1995 interpretó Myriam Emilie François.

Sensatez y sentimiento: versión de 1995 y 2026
Bodhi Rae Breathnach como Margaret, la hermana menor de las Dashwood, en la versión de Georgia Oakley. (Sony Pictures/Universal Pictures)

Edward Ferrars, de Hugh Grant a George MacKay

George MacKay (Peter Pan, 1917) asume el papel del tímido Edward Ferrars, que en 1995 interpretó Hugh Grant (Notting Hill, Love, Actually).

Sensatez y sentimiento: versión de 1995 y 2026
George MacKay asume el rol de Edward Ferrars, el tímido interés romántico de Elinor que en 1995 interpretó Hugh Grant. (Sony Pictures/Universal Pictures)

John Willoughby, de Greg Wise a Frank Dillane

Frank Dillane (Harry Potter and the Half-Blood Prince) encarna al seductor John Willoughby, papel que correspondió a Greg Wise (Johnny English, Effie Gray) en la versión de Ang Lee.

Sensatez y sentimiento: versión de 1995 y 2026
John Willoughby, de Greg Wise a Frank Dillane: Frank Dillane encarna al seductor John Willoughby en la nueva adaptación de 'Sensatez y sentimiento'. (Sony Pictures/Universal Pictures)

Coronel Brandon, de Alan Rickman a Herbert Nordrum

Herbert Nordrum interpreta al estoico Coronel Brandon, papel que inmortalizó el fallecido Alan Rickman en 1995.

Sensatez y sentimiento: versión de 1995 y 2026
Herbert Nordrum en el papel del Coronel Brandon, que el fallecido Alan Rickman inmortalizó en la versión de 1995.(Sony Pictures/Universal Pictures)

John Dashwood, de James Fleet a Tom Brooke

Tom Brooke interpreta a John Dashwood, el hermanastro que hereda la fortuna familiar. James Fleet ocupó ese papel en la versión anterior.

Sensatez y sentimiento: versión de 1995 y 2026
Tom Brooke interpreta a John Dashwood, el hermanastro que hereda la fortuna familiar, en la nueva versión del clásico de Austen. (Sony Pictures/Universal Pictures)

Mrs. Jennings, de Elizabeth Spriggs a Fiona Shaw

Fiona Shaw (Harry Potter, Bad Sisters) asume el papel de la locuaz Mrs. Jennings, interpretada por Elizabeth Spriggs (Paradise Road) en 1995.

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Fiona Shaw como la locuaz Mrs. Jennings en la versión de 2026. En la adaptación de Ang Lee, el papel correspondió a Elizabeth Spriggs.(Sony Pictures/Universal Pictures)

Fanny Dashwood, de Harriet Walter a Stacy Martin

Stacy Martin (The Brutalist) encarna a Fanny Dashwood, la cuñada de las hermanas. Harriet Walter (Succession, Silo) la interpretó en la película de Lee.

Sensatez y sentimiento: versión de 1995 y 2026
Stacy Martin en el rol de Fanny Dashwood, la cuñada de las hermanas. Harriet Walter interpretó al personaje en 1995. (Sony Pictures/Universal Pictures)

Los Palmer, de Imelda Staunton y Hugh Laurie a Bethany Slater y Eliot Sumner

Bethany Slater y Eliot Sumner interpretan al matrimonio Palmer en la versión de 2026. En 1995, la pareja fue encarnada por Imelda Staunton (Harry Potter and the Order of the Phoenix) y Hugh Laurie (House).

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Bethany Slater y Eliot Sumner como el matrimonio Palmer en la nueva adaptación. En 1995, la pareja fue encarnada por Imelda Staunton y Hugh Laurie. (Sony Pictures/Instagram)

Daisy Edgar-Jones expresó en la BBC el sentido del proyecto: “Todavía tenemos el mismo corazón humano que teníamos hace 200 años. Nuestra capacidad de amar y sentir el desamor, y ese primer sentimiento de amor temprano, es algo que todos experimentamos de diversas maneras”.

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