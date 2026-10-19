Sociedad

Murió una árbitra en un accidente vial mientras viajaba en moto hacia un torneo de fútbol amateur

Yasmín Zurita, integrante de la Asociación Provincial de Árbitros de Fútbol, perdió el control de su moto y chocó contra un poste de luz cuando se dirigía a trabajar al torneo 300 Forever

La moto en la que viajaba Yasmín Zurita sufrió daños compatibles con el impacto contra un poste de luz (Fuente: LM Neuquén)
La moto en la que viajaba Yasmín Zurita sufrió daños compatibles con el impacto contra un poste de luz (Fuente: LM Neuquén)
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Una árbitra de fútbol de 24 años, murió en un accidente vial tras chocar su moto en Fernández Oro, Río Negro. La joven, identificada como Yasmín Zurita, se dirigía a cumplir una jornada de trabajo en el torneo amateur 300 Forever. El accidente ocurrió cerca de las 12.30, en la intersección de las calles Maestro Espinoza y Mitre, a pocas cuadras de su destino.

Zurita formaba parte de la Asociación Provincial de Árbitros de Fútbol (APAF), entidad que reúne y forma jueces para competencias de Río Negro y Neuquén. La noticia provocó la suspensión de la fecha deportiva y mensajes de despedida de la comunidad arbitral de la región.

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Según la información preliminar difundida por el Ministerio Público Fiscal, la joven perdió el control de la motocicleta y sufrió un impacto contra un poste de luz. La secuencia es materia de investigación y se incorporaron testimonios para reconstruir con precisión lo ocurrido en la vía pública.

Personal de la Comisaría 26° acudió al lugar luego de recibir el aviso del incidente. Al arribar, los agentes encontraron a la conductora sobre la calzada y activaron el protocolo de asistencia. Una ambulancia del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Emergencias, SIARME, trasladó a Zurita al hospital local, donde se confirmó su fallecimiento minutos después.

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La investigación preliminar del accidente

Las primeras pericias señalaron que no habría intervención de terceros en el accidente. De acuerdo con los datos recabados por la fiscalía de turno, los daños de la moto eran compatibles con el choque contra el poste. Además, testigos que estaban en la zona declararon ante la Policía que no observaron a otras personas.

El accidente ocurrió cerca de las 12.30 en la intersección de Maestro Espinoza y Mitre, en Fernández Oro (Google Maps)
El accidente ocurrió cerca de las 12.30 en la intersección de Maestro Espinoza y Mitre, en Fernández Oro (Google Maps)

El Gabinete de Criminalística trabajó en la esquina de Maestro Espinoza y Mitre para relevar el escenario, analizar las huellas y reunir elementos que permitan establecer cómo se produjo la pérdida de control. La circulación en el sector fue restringida mientras se desarrollaban las tareas policiales y judiciales.

Tras la intervención del médico policial y las diligencias previstas, el cuerpo de la joven fue entregado a sus familiares. La información médica difundida indicó que la muerte estuvo vinculada con un traumatismo de pelvis.

El caso quedó bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que continuará con la recolección de testimonios y el análisis de las pericias para completar la reconstrucción del siniestro.

El torneo suspendió su fecha y la comunidad arbitral despidió a la joven

La muerte de Yasmín Zurita repercutió de inmediato en el ámbito deportivo. La organización del torneo 300 Forever, al que la árbitra se dirigía, resolvió suspender la fecha prevista y expresó sus condolencias a la familia, las amistades de la joven y sus compañeros de la APAF.

La Asociación Provincial de Árbitros de Fútbol despidió a Yasmín Zurita con mensajes de acompañamiento a su familia
La Asociación Provincial de Árbitros de Fútbol despidió a Yasmín Zurita con mensajes de acompañamiento a su familia

La asociación arbitral también publicó un comunicado en sus redes sociales. “Hoy la familia arbitral está de luto”, expresó la entidad al confirmar el fallecimiento de Zurita, a quien definió como compañera y árbitra.

En el mismo mensaje, la organización manifestó su acompañamiento a sus allegados y a quienes compartieron con ella espacios de formación y trabajo dentro del fútbol. “Desde nuestra comunidad arbitral abrazamos a su familia con profundo respeto y cariño”, señalaron desde la APAF.

El texto cerró con una despedida dirigida a la joven: “Que descanse en paz, Yasmín. Tu paso por el arbitraje y el recuerdo de quienes te conocieron permanecerán entre nosotros”. La suspensión de la jornada en 300 Forever fue una de las primeras decisiones tomadas por los organizadores tras conocer la noticia.

Zurita tenía 24 años y desarrollaba su actividad como árbitra en una disciplina en la que cada fin de semana confluyen jugadores, equipos, organizadores y jueces de toda la región. Su muerte dejó en duelo a ese entorno, mientras la Justicia avanza con las actuaciones para determinar las circunstancias definitivas del accidente ocurrido en Fernández Oro.

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