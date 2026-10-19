Cinco soldados salvadoreños permanecen desaparecidos tras una emboscada en Haití

Cinco soldados salvadoreños desaparecen en Haití tras una emboscada: sin respuesta oficial, la búsqueda avanza con helicópteros en Croix-des-Bouquets (Foto archivo, cortesía FAES)

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Cinco soldados salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) permanecen desaparecidos tras una emboscada registrada el domingo 18 de octubre en las afueras de Puerto Príncipe, según informaron medios locales haitianos.

El ataque ocurrió en la zona de Croix-des-Bouquets, una comuna del departamento del Oeste situada a unos 12 kilómetros de la capital de Haití. El portal Haiti24.net ubicó el hecho en el sector conocido como Santo, donde operan grupos armados con presencia en distintos puntos del área metropolitana de Puerto Príncipe, menciona EFE.

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Hasta el cierre de la nota, ni el Gobierno haitiano ni la Fuerza de Supresión de Pandillas habían difundido una comunicación oficial sobre el paradero de los cinco integrantes del contingente de El Salvador.

Búsqueda con recursos aéreos, militares y policiales en Croix-des-Bouquets

La comuna de Croix-des-Bouquets se encuentra en una de las áreas afectadas por la expansión territorial de las pandillas haitianas, que ejercen control sobre rutas, barrios y accesos estratégicos de Puerto Príncipe.

(Foto archivo, cortesía FAES)

El área tiene relevancia por su cercanía con corredores que conectan la capital con otras zonas del país y con el aeropuerto internacional Toussaint Louverture. La violencia de las bandas armadas ha dificultado el tránsito de civiles, la distribución de ayuda y las operaciones de las fuerzas de seguridad.

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Según la información disponible, la respuesta para localizar a los cinco salvadoreños incluyó recursos aéreos, militares y policiales. No trascendió cuál era la misión que realizaban los soldados antes de la emboscada ni si viajaban en un convoy terrestre.

La Fuerza de Supresión de Pandillas reemplazó a la anterior Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS), una operación respaldada por las Naciones Unidas para asistir a las autoridades haitianas frente a la crisis de seguridad.

Ley transitoria salvadoreña autoriza el despliegue hasta por 12 meses

La presencia salvadoreña en la GSF está contemplada en una ley transitoria aprobada para habilitar la participación de la Fuerza Armada de El Salvador en Haití. El decreto, remitido a la Asamblea Legislativa por el Ministerio de Defensa Nacional el 28 de septiembre, entró en vigor el 2 de octubre de 2026 tras su publicación en el Diario Oficial.

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19/02/2026, Puerto Príncipe, Haití: Un miembro de la pandilla «Vivre Ensemble» («Vivan Juntos») exhibe su rifle en Puerto Príncipe, la capital de Haití, en los barrios de La Saline y Bel Air, territorios controlados por la pandilla «Vivre Ensemble» («Vivan Juntos»), donde aún residen familias. Los frecuentes enfrentamientos con las fuerzas del orden causan daños y víctimas importantes: se estima que en 2025, 6.000 personas perdieron la vida en la guerra civil que asola este país caribeño. (Europa Press/David Allignon)

El texto autorizó el envío de personal civil y militar, aeronaves de ala rotativa equipadas para tareas de misión, medios destinados a proteger los recursos propios y equipos de defensa. También permite ampliar la contribución de acuerdo con las necesidades operativas en Haití y las capacidades institucionales salvadoreñas.

El contingente puede cumplir tareas tanto desde territorio haitiano como desde República Dominicana. Para ello, la legislación prevé acuerdos entre los Estados involucrados sobre el despliegue, el mantenimiento de las aeronaves y las operaciones de abastecimiento.

Transición desde la misión multinacional anterior

La autorización salvadoreña se apoya en la resolución 2793 de 2025 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que dispuso la transición de la MMAS hacia la Fuerza de Supresión de Pandillas en coordinación con el Gobierno haitiano.

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La ley que El Salvador aprobó para desplegar su Fuerza Armada en Haití y las condiciones que impone a su contingente (Foto cortesía Fuerza Armada)

El Salvador dio luz verde en diciembre de 2024 a la participación de su Fuerza Armada en la misión multinacional previa. Esa autorización vencía el 2 de octubre de 2026, la misma fecha en que comenzó a regir el nuevo marco legal para la GSF.

El decreto establece que los integrantes del contingente deberán cumplir las leyes locales, respetar los Convenios de Ginebra y sus protocolos, y mantener una conducta compatible con el carácter internacional e imparcial de la misión.

El personal tiene libertad de movimiento para desarrollar las tareas asignadas y quedará bajo la protección del Acuerdo de Protección de Estatus de la GSF en Haití, que regula inmunidades y privilegios para sus integrantes.

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