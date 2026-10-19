La COP17 de biodiversidad comienza en Armenia con los objetivos de 2030 en riesgo por la falta de avances y financiación (EP)

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Cerca de 200 países se reúnen desde este lunes en Armenia para negociar medidas que permitan cumplir los objetivos del acuerdo mundial sobre biodiversidad, en un contexto de retrasos en los compromisos para detener y revertir la destrucción de la naturaleza antes de 2030, dificultades para financiar las iniciativas de conservación y escasos avances en la eliminación de subsidios perjudiciales para el medioambiente.

La COP17, la conferencia de las Naciones Unidas sobre biodiversidad, se celebra cuatro años después de que la mayoría de los países respaldara un acuerdo histórico para frenar la pérdida de naturaleza y revertir su deterioro antes del final de la década. Sin embargo, la aplicación de los compromisos avanza a un ritmo insuficiente para alcanzar las metas establecidas, entre ellas la protección del 30% de la superficie terrestre y los océanos del planeta.

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“Debemos admitir con honestidad que, en conjunto, aún no estamos en el camino correcto”, declaró el viernes el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, antes del inicio de las negociaciones formales de la ONU.

La cumbre tiene lugar en un escenario de presión sobre las finanzas públicas y de atención política centrada en los conflictos armados, las tensiones geopolíticas y una crisis energética mundial. Estas circunstancias condicionan las negociaciones sobre los recursos necesarios para proteger los ecosistemas y ejecutar los compromisos asumidos por los gobiernos.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió el viernes sobre las consecuencias de la degradación ambiental y describió una implacable “guerra contra la naturaleza” que amenaza la habitabilidad del planeta para las generaciones futuras.

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El secretario general de la ONU, Antonio Guterres (REUTERS)

“Necesitamos más acción, más rapidez y más voluntad”, afirmó durante un encuentro de alto nivel previo a las negociaciones formales.

La participación de dirigentes mundiales en esa sesión fue limitada. Además de Guterres, asistieron principalmente jefes de Estado de países vecinos de Asia Central, en una reunión previa a las conversaciones que concentrarán durante las próximas dos semanas a representantes de cerca de 200 naciones.

A mitad del camino hacia 2030, los anfitriones de la COP17 plantearon la necesidad de evaluar el cumplimiento de las metas y traducir los compromisos internacionales en medidas concretas. “A mitad de camino hacia 2030, Ereván representa nuestro momento decisivo. Es hora de preguntarnos: ¿estamos haciendo lo suficiente?”, señaló el planteo de la cumbre.

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La financiación, uno de los principales desafíos

Un informe de las Naciones Unidas publicado antes de la COP17 identificó avances en el cumplimiento de los 23 objetivos mundiales de biodiversidad, aunque de manera desigual y a un ritmo insuficiente para alcanzar las metas previstas para 2030.

Uno de los principales puntos de discusión será la financiación de las medidas de conservación. El documento concluyó que los esfuerzos para reducir la enorme brecha entre los recursos disponibles y las necesidades reales “se quedan muy cortos” frente a lo necesario para cumplir los compromisos internacionales.

Los países europeos y otras naciones ricas, que tienen la obligación de aportar financiación para la biodiversidad, presionaron para que las grandes economías emergentes, entre ellas China, también contribuyan a esos esfuerzos.

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Sin embargo, las negociaciones podrían concentrarse en las posibilidades de movilizar capital privado para cubrir parte del déficit, ante las limitaciones de los presupuestos estatales.

La COP17, la conferencia de las Naciones Unidas sobre biodiversidad, se celebra cuatro años después de que la mayoría de los países respaldara un acuerdo histórico para frenar la pérdida de naturaleza y revertir su deterioro antes del final de la década (REUTERS)

Entre las prioridades figura alentar a las empresas a destinar una parte de sus beneficios a un fondo de las Naciones Unidas destinado a respaldar proyectos de conservación en países en desarrollo. El mecanismo cuenta con recursos prácticamente inexistentes, por lo que los gobiernos buscan alternativas para ampliar su capacidad de financiación.

La discusión también incluye la revisión de los subsidios estatales que benefician a las industrias extractivas y otras actividades con efectos perjudiciales para la naturaleza. La reducción de esos incentivos constituye uno de los objetivos del acuerdo, pero hasta ahora registra pocos avances.

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Guterres cuestionó las decisiones presupuestarias de los gobiernos y los instó a revisar el destino de los fondos públicos. El secretario general consideró que los Estados continúan destinando recursos a actividades contrarias a los compromisos ambientales que asumieron.

“Subvencionar los combustibles fósiles es subvencionar el suicidio”, afirmó, en referencia al carbón, el petróleo y el gas, que, según advirtió, “están hirviendo nuestro planeta y son el azote de la biodiversidad”.

La reducción de los subsidios a los combustibles fósiles y a otras industrias poderosas figura entre los compromisos cuya aplicación enfrenta mayores dificultades. La falta de avances en este ámbito se suma a los obstáculos financieros que afectan la ejecución de las políticas de conservación.

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Armenia busca resultados concretos

Para Armenia, una nación montañosa del Cáucaso, la COP17 representa uno de los acontecimientos internacionales de mayor relevancia que organizó hasta el momento. Las autoridades esperan la llegada de miles de visitantes durante las dos semanas previstas para la cumbre.

Los anfitriones insistieron en que el resultado de las negociaciones deberá medirse por la aplicación de las medidas acordadas y no por la formulación de nuevos compromisos. “El mundo no necesita una nueva visión. Ya la tenemos. Lo que necesita es que se lleve a cabo”, declaró el viernes Adil Najam, presidente mundial de WWF Internacional.

“Debemos admitir con honestidad que, en conjunto, aún no estamos en el camino correcto”, declaró el viernes el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, antes del inicio de las negociaciones formales de la ONU (REUTERS)

La conferencia buscará avanzar en la aplicación del acuerdo mundial de biodiversidad, con especial atención a la protección de los ecosistemas, la movilización de recursos y la eliminación de incentivos perjudiciales para el medioambiente.

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El objetivo central consiste en revertir la destrucción de la naturaleza antes de 2030, una meta que, según el informe de la ONU publicado antes de la reunión, requiere acelerar las medidas actuales para evitar que los compromisos queden sin cumplir al finalizar la década.

(Con información de AFP)