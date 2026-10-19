El fenómeno del ‘coffee run party’ se vuelve popular en Managua

Un grupo de atletas comparte café bajo un letrero de madera en Managua tras participar en una actividad deportiva comunitaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cientos de personas participaron este fin de semana en un coffee run party que combinó una carrera de hasta siete kilómetros, desayuno y espacios de socialización en Managua. La propuesta reunió a atletas experimentados, corredores principiantes y participantes de distintas edades que eligieron recorrer la ruta a su propio ritmo antes de encontrarse alrededor de una taza de café.

Con zapatillas deportivas y ropa cómoda, los asistentes partieron desde un punto ubicado al sur de la capital nicaragüense. La jornada incluyó trayectos de hasta 7 kilómetros y concluyó con un desayuno compartido, una instancia central de esta modalidad de encuentro.

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El formato ganó visibilidad en redes sociales, donde se multiplican las fotos y los videos de las carreras. Sin embargo, quienes integran los grupos de corredores de la ciudad sostienen que estas actividades existen desde hace tiempo y que el aumento de la convocatoria responde a un interés creciente por unir actividad física y vínculos sociales.

“Ya tenemos rato haciendo estas actividades y hay gente corriendo de hace años en Managua. Sí es bonita iniciativa el ‘coffee run party’, no es la primera y entonces no es una moda”, afirmó Antonio Vaza en declaraciones a EFE.

Una de las Coffee Parties organizadas por el club de running de Gran Canaria Running Society (Foto cedida por Running Society)

La convocatoria reúne a corredores con distintas experiencias

Vaza explicó que el objetivo de estas jornadas consiste en correr, conversar y luego reunirse para comer. Según señaló, el recorrido puede llegar a siete kilómetros, aunque cada persona adapta el esfuerzo a sus posibilidades.

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“Ya tenemos rato, lo que pasa es que se está uniendo más gente y se está haciendo viral”, agregó el participante, al referirse a la expansión de estas convocatorias entre quienes buscan una actividad grupal al aire libre.

El encuentro no exige un nivel deportivo determinado. Algunos asistentes entrenan de forma regular y utilizan la carrera como parte de sus rutinas. Otros se acercan por primera vez a este tipo de actividades, con la intención de iniciar una práctica física, mejorar la resistencia o conocer personas con intereses similares.

Entre las participantes estuvo Litzy González, hija del boxeador nicaragüense Román “Chocolatito” González, campeón mundial en 4 categorías de peso. La joven destacó el carácter abierto de la iniciativa y su capacidad para convocar a personas de distintas generaciones.

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“Me parece una iniciativa súper linda para inspirarnos a todos, desde los jóvenes hasta los mayores, y que nos motiva a correr, a recorrer siete kilómetros”, expresó González a EFE. “Me parece súper bonito terminar en un rico desayuno”, añadió.

El café completa una jornada de ejercicio y convivencia

Tras completar el recorrido, los participantes compartieron café, alimentos y conversaciones sobre la experiencia. Ese momento posterior a la carrera funciona como un punto de reunión para quienes buscan integrar el ejercicio a una rutina social.

Un grupo de corredores de diferentes edades conversa en una cafetería al aire libre en Managua tras participar en la actividad deportiva Coffee Run Party. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ‘coffee run party’ propone una dinámica en la que la velocidad y el rendimiento no ocupan el centro de la actividad. La convocatoria se apoya en el interés por salir a correr acompañado, mantener hábitos vinculados al bienestar físico y ampliar los círculos de contacto.

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Las redes sociales ayudaron a difundir estas jornadas entre nuevos participantes, aunque los grupos de corredores de Managua ya organizaban encuentros con una lógica similar. La diferencia está en que ahora esas actividades alcanzan a un público más amplio y reúnen a cientos de personas.