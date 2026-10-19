La campaña del Banco de Alimentos de Costa Rica que busca rescatar 50 toneladas de comida antes de que termine el año (Foto cortesía Banco de Alimentos)

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El Banco de Alimentos de Costa Rica busca recuperar 50 toneladas adicionales de productos durante octubre y noviembre mediante la campaña “Cero Desperdicio + Sostenibilidad”, destinada a evitar que alimentos aptos para el consumo terminen como residuos y a reforzar la asistencia a personas en condición de vulnerabilidad dentro del país.

La organización atiende cada mes a más de 44 mil personas, entre ellas 13.500 niños y niñas, a través de una red de más de 365 entidades sociales y comunitarias presentes en 69 cantones. Ese alcance equivale a unos 500 mil platos de comida mensuales.

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La iniciativa, anunciada este viernes, coincidió con el Día Mundial de la Alimentación, conmemorado el 16 de octubre, y con el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, celebrado el 29 de septiembre. La meta es incrementar la participación de empresas que dispongan de excedentes.

Alimentos con menor valor comercial pero aptos para el consumo

Los productos que se busca rescatar pueden haber perdido salida comercial por cambios de empaque o presentación, daños estéticos, sobreinventarios, sobreproducción, estacionalidad o cercanía de su fecha de vencimiento. Los alimentos frescos y perecederos requieren un manejo particular por su vida útil limitada y sus condiciones de almacenamiento y distribución.

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El sistema de distribución llega a 69 cantones y proporciona alrededor de 500 mil platos, incluidos los destinados a 13.500 niños y niñas en condición de vulnerabilidad en distintas comunidades del país (Foto cortesía Banco de Alimentos)

La directora ejecutiva del Banco de Alimentos de Costa Rica, Yolanda Fernández, explicó a Delfino.cr, sitio de noticias costarricense: “Entre las razones por las que algunos alimentos dejan de comercializarse se encuentran los cambios de empaque o presentación, daños cosméticos, sobreinventarios, sobreproducción, estacionalidad y la cercanía de la fecha de vencimiento. Los productos frescos y perecederos requieren especial atención debido a su vida útil limitada y a las condiciones necesarias para su almacenamiento y distribución”.

El Banco actúa como enlace entre empresas y donantes con productos excedentes y las organizaciones que asisten a poblaciones vulnerables. Antes de su entrega, los alimentos pasan por etapas de recepción, revisión, clasificación y trazabilidad para comprobar que sean seguros y aptos para el consumo.

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Reducción de residuos y emisiones en rellenos sanitarios

El desperdicio de alimentos implica también desaprovechar el agua, el suelo, la energía, los insumos, los empaques y el transporte utilizados durante la producción y distribución. Cuando esos productos se descomponen en rellenos sanitarios, generan metano.

Durante 2025, los rescates coordinados por la entidad evitaron emisiones estimadas en 5.250 toneladas de dióxido de carbono y cerca de 213 toneladas de metano, de acuerdo con La República, diario costarricense. La recuperación de productos combina la reducción de residuos con un uso más eficiente de recursos y el acceso a alimentos para quienes los necesitan.

Desde programas permanentes de entrega hasta el rescate de alimentos preparados en hoteles y restaurantes, hay mecanismos concretos disponibles para compañías con excedentes que aún no se sumaron (Foto cortesía Banco de Alimentos)

Para ampliar las donaciones, el Banco propone que las compañías establezcan protocolos para identificar productos sin salida comercial que aún puedan consumirse, mantengan programas permanentes de entrega, impulsen campañas de recuperación y promuevan el voluntariado corporativo.

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Entre los mecanismos figura ResCataR, un programa orientado a recuperar alimentos preparados de hoteles y restaurantes. La organización también busca aumentar el rescate de productos perecederos y mejorar la medición del impacto social y ambiental de las donaciones empresariales.