La hija de Diane Keaton comparte el doloroso recuerdo de su madre a un año de su partida: “Te extraño”

Dexter Keaton recuerda la voz y los abrazos de Diane Keaton un año después de su muerte. (Instagram)

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Dexter Keaton White compartió un mensaje en redes sociales para recordar a su madre, Diane Keaton, quien murió el 11 de octubre de 2025, a los 79 años, a causa de una neumonía bacteriana.

La publicación, realizada este domingo con motivo del primer aniversario de su fallecimiento, estuvo acompañada de una fotografía de ambas tomada durante la boda de Dexter en 2021.

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En el texto, describió cómo ha vivido estos doce meses sin la presencia de la actriz y señaló que todavía intenta acostumbrarse a una vida en la que ya no puede contactarla.

“Un año sin ti, mamá. De alguna manera, parece que fue ayer y hace una eternidad a la vez. Todavía me cuesta acostumbrarme a un mundo donde no puedo llamarte, abrazarte ni vivir aventuras contigo”, escribió.

Dexter Keaton White recordó a Diane Keaton en el aniversario de su muerte. (Instagram)

Y añadió: “Son los momentos cotidianos los que me recuerdan cuánto desearía que siguieras aquí. Te quiero y te echo de menos. Siempre”.

La fotografía elegida para el homenaje corresponde a la boda de Dexter con Jordan White, celebrada en 2021. En la imagen, Diane Keaton aparece mirando a su hija mientras ambas comparten ese momento familiar.

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Desde la muerte de la actriz, Dexter ha utilizado sus redes sociales para recordarla en distintas fechas significativas.

El 5 de enero de 2026, día en que Diane habría cumplido 80 años, publicó otro mensaje acompañado de fotografías de ambas y una imagen del tatuaje que se hizo en memoria de su madre.

En aquella ocasión, escribió que la extrañaba y compartió recuerdos de los momentos que vivieron juntas. La fecha marcó el primer cumpleaños de la actriz desde su fallecimiento.

Dexter Keaton White celebró lo que sería el cumpleaños 80 de Diane Keaton.

Diane Keaton adoptó a Dexter en 1996 y a su segundo hijo, Duke Keaton, en 2001. En 2014, Dexter aseguró en una publicación de Instagram que estaba muy agradecida por ser adoptada por la actriz.

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“Estoy muy agradecido de haber sido adoptado por una mujer tan fuerte, hermosa y talentosa. No tengo palabras para agradecerte todo lo que has hecho por mí. ¡Te quiero!”, expresó.

Dexter también dedicó una publicación a su madre durante el Día de las Madres de 2026, que fue la primera celebración de este tipo que vivió sin ella. En el mensaje, expresó que echaba de menos todo aquello que hacía de su hogar un lugar especial.

“El primer Día de la Madre sin ti. Te extraño más de lo que las palabras pueden expresar. Extraño tu voz, tus abrazos, tu presencia y todo lo que la hacía sentir como en casa. Te amo, mamá”, escribió

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Las imágenes compartidas entonces mostraban diferentes etapas de su relación: fotografías de Dexter durante su infancia en la playa, retratos de ambas en un jardín y momentos de su boda, en la que Diane acompañó a su hija.

Dexter Keaton White habló sobre el primer día de las madres en Diane Keaton.

La relación entre ambas también quedó documentada en apariciones públicas. En agosto de 2022, Dexter, su esposo, Jordan White, y su hermano, Duke, acompañaron a Diane durante una ceremonia en el Teatro Chino TCL de Hollywood, donde la actriz dejó las huellas de sus manos y pies en cemento.

Diane Keaton desarrolló una extensa trayectoria en el cine y participó en películas como El padrino, Annie Hall y El padre de la novia. Su trabajo la convirtió en una figura reconocida de la industria cinematográfica estadounidense.

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