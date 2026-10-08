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El hacha que usó Jack Nicholson en “El resplandor” sale a subasta en Londres, junto al archivo personal de Stanley Kubrick

Bonhams pondrá a la venta el arma de la icónica escena “¡Aquí está Johnny!” el próximo 3 de febrero, con una estimación de hasta 50.000 libras, además de los vestidos de las gemelas del Hotel Overlook y 4 claquetas originales de distintas películas

El hacha de efectos especiales empleada en El resplandor saldrá a la venta con un valor estimado de hasta 50.000 libras
El hacha de efectos especiales empleada en El resplandor saldrá a la venta con un valor estimado de hasta 50.000 libras
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El hacha de efectos especiales que Jack Nicholson empuñó en la icónica escena “¡Aquí está Johnny!” de El resplandor saldrá a subasta en Bonhams, Londres, el próximo 3 de febrero, con una estimación de entre £ 30.000 y £ 50.000.

El arma es uno de los cientos de objetos del archivo personal del director Stanley Kubrick que la casa de subastas pondrá a la venta por primera vez.

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La casa Bonhams subastará en Londres cientos de objetos del archivo personal de Stanley Kubrick el 3 de febrero - (Bonhams)
La casa Bonhams subastará en Londres cientos de objetos del archivo personal de Stanley Kubrick el 3 de febrero - (Bonhams)

El hacha pertenece a una de las secuencias más célebres del terror cinematográfico: el personaje de Jack Torrance la usa para derribar la puerta detrás de la cual se refugia su esposa Wendy —interpretada por Shelley Duvall— y también es el arma con la que asesina al personaje de Scatman Crothers, Dick Hallorann.

La maqueta del feto cósmico de 2001: Una odisea del espacio figura como el lote de mayor estimación en la subasta - (Bonhams)
La maqueta del feto cósmico de 2001: Una odisea del espacio figura como el lote de mayor estimación en la subasta - (Bonhams)

La venta abarca objetos de varias producciones del cineasta fallecido en 1999. Entre los lotes de El resplandor también figuran los dos vestidos azul celeste que lucieron Alexia y Alexa Grady, las gemelas que invitan al pequeño Danny a “jugar con nosotras” en los pasillos del Hotel Overlook. El triciclo del niño no integra la venta.

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Cuatro claquetas originales completan la oferta de la subasta: una de El resplandor, otra de 2001: Una odisea del espacio (1968), una tercera del drama histórico Barry Lyndon (1975) y la última de Eyes Wide Shut (1999), la película con la que Kubrick cerró su carrera.

La subasta incluye los vestidos azul celeste de las gemelas de El resplandor y claquetas originales de distintas películas - (Bonhams)
La subasta incluye los vestidos azul celeste de las gemelas de El resplandor y claquetas originales de distintas películas - (Bonhams)

El lote con la estimación más alta es la maqueta del feto que aparece en la escena final de 2001: Una odisea del espacio, conocida como el “accesorio infantil estrella” (Star Child prop). Bonhams calcula que podría alcanzar hasta £ 800.000.

Claire Tole-Moir, directora de cultura popular de Bonhams, justificó el precio: “Es la imagen final y enigmática de una de las películas de ciencia ficción más influyentes del cine. Representa la evolución, los nuevos comienzos, la ingenuidad y la ambigüedad”, dijo en declaraciones recogidas por The Guardian. La directiva añadió que la subasta ofrece a “aficionados, coleccionistas e historiadores la oportunidad de poseer una pieza de esta extraordinaria colección”.

Shelley Duvall - El resplandor
Los guiones de trabajo del cineasta presentan anotaciones personales, dibujos y escenas alternativas de sus rodajes - Foto: Warner Bros. Pictures.

Entre sus piezas preferidas de la venta, Tole-Moir destacó los guiones de trabajo del director, cubiertos de anotaciones personales, dibujos y escenas alternativas. “Sus guiones son increíblemente especiales… nos brindan una visión fascinante del proceso creativo de Stanley mientras realizaba algunas de sus películas más famosas”, declaró al medio británico. La subasta incluye también el guion personal de Kubrick para Espartaco (1960) y su silla de director, valorada en hasta £ 12.000.

Otro objeto que Tole-Moir señaló como representativo de la personalidad del cineasta es su juego de ajedrez personal. Según explicó, Kubrick valoraba el juego “por su combinación de estrategia, paciencia, disciplina y precisión intelectual, cualidades que se convertirían en señas de identidad de su cine”. A lo largo de los rodajes, el director solía jugar con miembros del equipo durante los descansos.

Jack Nicholson - El Resplandor
El juego de ajedrez personal del director forma parte del archivo que saldrá a remate en la capital británica - Foto: Warner Bros. Pictures

Antes de la subasta del 3 de febrero en Londres, los objetos podrán verse en una serie de exposiciones públicas: primero en Bonhams Nueva York a partir de la próxima semana, luego en Los Ángeles, en París y finalmente en Londres a partir del 18 de enero.

Tole-Moir subrayó que el archivo de Kubrick es “verdaderamente único por su profundidad, calidad e intelecto”, y que abarca “no solo los extraordinarios objetos en sí, sino también décadas de investigación, documentación y una cuidadosa preservación”. Señaló asimismo que la influencia del director fue tan extensa que dio origen al adjetivo “kubrickiano”, definido por una “atención meticulosa al detalle, maestría técnica, precisión y un estilo visual o creativo distintivo”.

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