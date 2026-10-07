¿Qué pasó con el rostro de Megan Fox? La verdad detrás del video que desconcertó a internet

La actriz Megan Fox participa en una entrevista para la serie Four Favorites de la plataforma Letterboxd.

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Un reciente video de Megan Fox genera reacciones en redes sociales, pues la apariencia de la actriz resultó “extraña” para varios internautas. Las especulaciones sobre un supuesto “procedimiento estético fallido” no tardaron en aparecer entre los usuarios de X.

El clip viral fue publicado por la plataforma Letterboxd el 1 de octubre como parte de su serie “Four Favorites”. El material muestra a Fox junto a la directora Karyn Kusama en una conversación sobre cine.

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La grabación correspondía a un encuentro especial realizado en el Academy Museum of Motion Pictures de Los Ángeles, donde ambas se reunieron para una proyección de Jennifer’s Body, la película de 2009 que realizaron juntas. Durante la charla con Letterboxd, Fox mencionó títulos como Braveheart, El Rey León, Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze y la saga de Harry Potter. Sin embargo, la conversación sobre sus películas favoritas quedó relegada ante la reacción que provocó su apariencia.

Megan Fox sorprendió a sus seguidores con su apariencia en un video de Letterboxd (Captura de video)

Los comentarios en redes acusaron a la actriz de “arruinarse” el rostro

Las publicaciones derivadas del video acumularon miles de reacciones, muchas de ellas con un tono hostil. “Alguien le ha fallado, y además tiene una mala peluca”, escribió un usuario.

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“¿No me digan que esta es Megan Fox?”, comentó otro. Otros internautas compararon su rostro con el personaje Jigsaw de la saga Saw, mientras algunos llegaron a pedir que se “arrestara al cirujano” responsable.

La intensidad de los mensajes fue tal que Letterboxd terminó por desactivar los comentarios en su publicación de Instagram. A pesar de ello, Fox continuó siendo blanco de memes y comparaciones en X.

Las comparaciones con Jigsaw de Saw se multiplicaron en internet. (X)

¿Qué hay detrás del video viral?

Lo que gran parte de los usuarios pasó por alto fue que, aunque Letterboxd difundió el material a comienzos de octubre, la entrevista había sido grabada casi un año antes, en octubre de 2025. Ese dato permite entender mejor el contexto que atravesaba la actriz cuando se registraron las imágenes.

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Fox había dado a luz a su cuarta hija, Saga Blade, en marzo de 2025, por lo que en octubre, cuando se grabó el video, todavía se encontraba en los primeros meses del posparto. Por ese entonces, la actriz había hablado sobre las dificultades de ese período y señaló que atravesaba “mucha niebla mental” y que no había dormido bien durante siete meses, de acuerdo con declaraciones recogidas por Bored Panda.

Fox ha hablado públicamente sobre sus procedimientos de cirugía estética.(REUTERS/Mario Anzuoni)

El embarazo, el parto, los cambios de peso y la falta de sueño, junto con factores como el maquillaje, el peinado y la iluminación, pueden alterar de forma considerable la apariencia de una persona en una grabación puntual.

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A esto se sumó otro elemento: algunas de las imágenes comparativas que circularon junto al video, que exageraban el parecido de Fox con Jigsaw, habían sido manipuladas digitalmente.

“Solo es clickbait. Hasta las notas de la comunidad dicen que esa imagen fue alterada digitalmente”, señaló un usuario en respuesta a los memes.

No es la primera vez que la apariencia de la actriz genera este tipo de controversia. Tras el Super Bowl de 2024, unas fotografías junto a Taylor Swift, Travis Kelce y Machine Gun Kelly provocaron especulaciones similares sobre su rostro. Fox respondió al compartir otras imágenes del mismo evento tomadas desde distintos ángulos y atribuyó las diferencias a la iluminación y la fotografía.

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Megan Fox - Machine Gun Kelly (Instagram/@meganfox)

Por otro lado, la actriz no es ajena a las conversaciones sobre cirugía estética. En una entrevista de 2024 en el pódcast Call Her Daddy, reconoció haberse sometido a varias operaciones de aumento de busto y a una rinoplastia. También admitió el uso de bótox y rellenos dérmicos. Al mismo tiempo, Fox ha negado haberse realizado un lifting facial y otros procedimientos que se le atribuyen. La actriz también ha cuestionado el estigma que existe contra las mujeres que deciden modificar su apariencia.

La controversia por el video surge en un momento de mayor visibilidad mediática para Fox. A principios de octubre, la actriz se convirtió en la imagen de Ro Sparks, un tratamiento contra la disfunción eréctil de la empresa de salud Ro, que combina sildenafil y tadalafil, los principios activos de Viagra y Cialis.

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En la campaña, Fox personifica al propio medicamento vestida con un traje rojo ajustado y explica sus beneficios de forma directa ante la cámara. “Siento que tal vez nací para esto. No hay una persona mejor que pudiera estar involucrada en esto”, declaró la actriz a la revista People.