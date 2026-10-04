Gypsy Rose Blanchard tomó una decisión tras la repentina muerte del padre de su hija

Gypsy Rose Blanchard impulsó la petición Ley Kenan para combatir el acoso en redes sociales tras la muerte de Ken Urker. (Instagram/@gypsyrose.insta)

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Tras la muerte de Ken Urker, Gypsy Rose Blanchard lanzó una petición para combatir el acoso en redes sociales y aseguró que su expareja sufrió hostigamiento sistemático en plataformas digitales antes de fallecer, el 1 de octubre, en su domicilio de Raceland, Luisiana, el día que cumplía 34 años.

“Solo tengo a mi hija y mi voz”, escribió Blanchard, de 35 años, en Instagram el domingo 4 de octubre, refiriéndose a Aurora, de 16 meses. “En honor a Ken, les pido su apoyo para la Ley Kenan”.

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La campaña, lanzada a través de Change.org, apunta a modificar la manera en que las plataformas de redes sociales gestionan denuncias reiteradas de acoso. La petición reunía 382 firmas al momento de la publicación.

“Antes de su fallecimiento, Ken experimentó una cantidad abrumadora de escrutinio en línea y lo que creímos que cruzaba la línea hacia el acoso dirigido y el ciberacoso”, afirmó Blanchard.

Y agregó: “Se realizaron denuncias en múltiples plataformas y, con demasiada frecuencia, la respuesta fue simplemente: ‘No hay violación’”.

La propuesta legislativa contempla la creación de procedimientos más estrictos y la revisión humana ante denuncias en plataformas digitales. (Instagram/@gypsyrose.insta)

La Ley Kenan, tal como la describe su impulsora, contempla la creación de procedimientos más estrictos para el tratamiento de denuncias graves y reiteradas.

Entre los requisitos que pide a los legisladores considerar figuran la revisión humana de casos, apelaciones con valor real, preservación de pruebas, transparencia y evaluación basada en patrones.

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“Una publicación vista de forma aislada puede no contar la historia completa, pero cientos de publicaciones, videos y comentarios dirigidos a una persona pueden revelar un patrón que merece una revisión seria”, escribió Blanchard en Instagram.

La protagonista de Gypsy Rose: Life After Lock Up aclaró que la iniciativa no busca restringir la libertad de expresión.

“Esto no se trata de silenciar las críticas ni de quitarle la libertad de expresión a nadie. Las figuras públicas pueden y deben ser criticadas. Pero las figuras públicas siguen siendo seres humanos, y la fama nunca debería borrar la humanidad de alguien”, señaló en sus redes.

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Ken Urker falleció el 1 de octubre en su domicilio de Raceland, Luisiana, el día en que cumplía 34 años. (Instagram/@gypsyrose.insta)

En esa misma línea, sostuvo: “La muerte de Ken me ha hecho estar decidida a convertir el dolor en propósito. No puedo cambiar lo que ocurrió, pero sí puedo abogar por un sistema mejor para la próxima persona que sienta que nadie la escucha”.

Ken Urker fue hallado muerto en su cama el 1 de octubre por un familiar. Previamente, un registro del despacho al 911 reveló que había amenazado con suicidarse poco antes de ser encontrado.

El cuerpo fue descubierto junto a drogas, parafernalia relacionada y un arma de fuego. La causa oficial de muerte no ha sido divulgada mientras continúa la investigación.

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Gypsy Rose Blanchard declaró a People que sospecha que se trató de una sobredosis, aunque no pudo precisar si fue intencional.

Las autoridades hallaron drogas, parafernalia y un arma de fuego junto al cuerpo de Ken Urker. (Instagram/@gypsyrose.insta)

La hermana de Urker cuestiona las declaraciones públicas de Gypsy Rose Blanchard

Autumn Urker, hermana de 31 años del fallecido, cuestionó la versión que Blanchard dio sobre las circunstancias previas al hallazgo del cuerpo.

La mujer aseguró que su hermano no fue encontrado a raíz de un mensaje de texto de cumpleaños enviado por su expareja, versión que había circulado previamente en medios.

“Gypsy no tenía derecho a mentir y decir que fue porque ella le envió un texto”, afirmó Autumn en declaraciones a The US Sun. Además, señaló que fue Dylan, hermano de Blanchard, junto a su esposa y otra persona, quienes hallaron a Urker.

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Asimismo, negó que la pareja estuviera comprometida o planificara un segundo hijo, como supuestamente habría comentado Blanchard en su círculo cercano.

Según Autumn, la relación había terminado más de un mes antes de la muerte de Ken, y fue él quien tomó la decisión de separarse.

Gypsy Rose Blanchard declaró que sospecha de una sobredosis como causa del fallecimiento de Ken Urker. (Créditos: Lifetime)

“Cuando dijo ‘se acabó’, ella hacía algo, y siempre terminaba en una pelea cada vez que se separaban”, señaló al mismo medio.

Una fuente cercana a ambos confirmó que la ruptura había ocurrido aproximadamente un mes antes del fallecimiento, aunque llevaban unos dos meses viviendo separados.

“Fue un acuerdo mutuo. No hubo nada turbio... Solo se dijeron: ‘dejémoslo aquí, tengamos nuestro espacio y veamos qué pasa’. Estaban criando a su hija juntos”, indicó la fuente.

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En una transmisión en vivo de TikTok, Autumn también reveló que las últimas palabras que su hermano le dirigió fueron “te quiero”. Recordó que, en su última conversación, él le dijo que iba a casa a dormir porque al día siguiente tenía trabajo.

El exesposo de Blanchard, Ryan Anderson, de 40 años, también se pronunció sobre el deceso durante una aparición en The Sarah Fraser Show el viernes.

Ryan Anderson reaccionó públicamente ante la noticia y manifestó preocupación por el estado de Blanchard y de su hija. (Lifetime)

“No lo creía al principio. Mi primer pensamiento fue: ‘¿Cómo pasó esto?’. Y de inmediato pensé: ‘¿Cómo está Gypsy? ¿Cómo está la niña?’”, expresó Anderson en el programa.

En 2016, Gypsy Rose Blanchard se declaró culpable de asesinato en segundo grado por haber conspirado con su entonces novio, Nicholas Godejohn, para matar a su madre, Clauddine “Dee Dee” Blanchard, quien fue hallada apuñalada en su domicilio de Springfield, Misuri, en junio de 2015.

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Fue condenada a 10 años de prisión y quedó en libertad condicional en diciembre de 2023, tras cumplir siete años de condena. Godejohn, quien ejecutó el ataque, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.