“Reacher” tendrá una sexta temporada y Alan Ritchson ya anunció su preferencia: “Es mi libro favorito”

La cuarta temporada de "Reacher" acumuló 66 millones de visualizaciones en su primer mes dentro del catálogo de Amazon (Prime Video)

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Prime Video renovó Reacher para una sexta temporada, mientras la quinta entrega de la serie protagonizada por Alan Ritchson continúa su rodaje en Toronto, según informó Empire Magazine. Asimismo, el actor anunció que ya tiene un título elegido: “Es mi libro favorito”

La decisión llega después del cierre de la cuarta temporada, basada en la novela Gone Tomorrow, publicada por Lee Child en 2009. De acuerdo con el medio, esa tanda acumuló 66 millones de visualizaciones durante su primer mes en la plataforma de Amazon.

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La quinta temporada adaptará la novela “Make Me”

La producción de la quinta temporada ya está en marcha y llevará a pantalla Make Me, el vigésimo libro de la saga literaria de Lee Child. La historia sitúa a Jack Reacher en un pueblo aislado del Medio Oeste de Estados Unidos, donde el exmilitar se ve involucrado en una investigación relacionada con una conspiración en la web profunda.

La serie sigue a Reacher, un antiguo integrante de la policía militar que recorre el país sin residencia fija y suele intervenir en casos criminales. Ritchson interpreta al personaje desde el estreno de la ficción en Prime Video, en 2022.

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Alan Ritchson interpreta al exmilitar Jack Reacher desde el debut de la adaptación audiovisual en 2022

La cuarta temporada convivió en el catálogo con Neagley, la serie derivada centrada en Frances Neagley, personaje interpretado por Maria Sten. Ambas producciones forman parte de la expansión audiovisual de las novelas de Child.

Cada temporada de Reacher adapta una novela distinta de Lee Child

La primera temporada adaptó Killing Floor, la novela inaugural de Lee Child. Jack Reacher llega al pueblo ficticio de Margrave, en Georgia, y queda detenido por un asesinato que no cometió. A partir de ese caso, descubre una operación de falsificación que involucra a funcionarios locales, empresarios y una organización criminal.

Las primeras temporadas de la ficción llevaron a la pantalla las novelas "Killing Floor", "Bad Luck and Trouble" y "Persuader"

La segunda se basó en Bad Luck and Trouble. La trama comienza cuando Reacher se entera de que un antiguo integrante de la 110.ª Unidad de Investigaciones Especiales del Ejército fue asesinado. Junto con Frances Neagley y otros sobrevivientes de su antiguo equipo, investiga una sucesión de muertes y busca identificar a quienes persiguen a sus excompañeros.

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La tercera temporada llevó a pantalla Persuader. En esta ocasión, Reacher se infiltra en la estructura de un empresario sospechado de encabezar una red de contrabando. La operación, coordinada con la Administración para el Control de Drogas (DEA), apunta a rescatar a una agente encubierta cuya identidad corre riesgo. El caso también lo enfrenta con un hombre vinculado a una investigación de su pasado militar.

La cuarta, basada en Gone Tomorrow, comienza tras un encuentro en el metro y lleva al protagonista a seguir una trama con ramificaciones que superan el hecho inicial.

Amazon aún no reveló qué libro llegará en la sexta entrega

Por ahora, Amazon no comunicó cuál de los títulos de la extensa saga será la base de la sexta temporada. La franquicia cuenta con más de dos docenas de novelas protagonizadas por Reacher, además de relatos y libros escritos posteriormente por Andrew Child junto a su hermano.

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Empire Magazine estimó que la quinta temporada de "Reacher" podría llegar a la plataforma en 2027 (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Uno de los títulos que, según Empire Magazine, no está previsto para la próxima entrega es Die Trying, segunda novela de la serie, publicada en 1998. En esa historia, Reacher enfrenta a una milicia supremacista blanca tras ser secuestrado junto con una agente del FBI.

Ritchson había expresado públicamente su interés por adaptar ese libro. “Mi libro favorito”, escribió el actor en respuesta a una publicación de un seguidor en Threads. Luego agregó que el proyecto había recibido aprobación, aunque dejó entrever que el contexto político había frenado su desarrollo.

El estreno de la quinta temporada podría llegar en 2027

La quinta temporada todavía no tiene fecha oficial de lanzamiento. Sin embargo, Empire Magazine señaló que, debido al estado de la producción, podría estrenarse en algún momento de 2027. La sexta temporada llegaría después, aunque Prime Video tampoco difundió un calendario de rodaje ni una ventana estimada.

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La renovación anticipada consolida a Reacher como una de las producciones de acción con mayor continuidad dentro del catálogo de Prime Video.