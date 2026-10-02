Marcelo Mindlin destacó el interés por Argentina en Francia: " Yo prefiero invertir hoy y no esperar a mañana"

Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía en el Latam Economic Forum

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Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, afirmó que la Argentina puede sumar inversiones en energía e industria a partir de los recursos de Vaca Muerta y anticipó que la compañía analiza utilizar gas para abastecer un centro de datos destinado a inteligencia artificial. El empresario también destacó las expectativas generadas durante la Argentina Week realizada en París.

Mindlin encabezó la participación de Pampa Energía, compañía integrada que interviene en generación eléctrica, petróleo y gas, y que co-controla Transener y Transportadora de Gas del Sur (TGS). En una entrevista con Eduardo Feinmann por Radio Mitre, sostuvo que el encuentro con ejecutivos franceses replicó el interés que había observado meses atrás en Nueva York.

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“Hubo el mismo nivel de interés de altos ejecutivos y empresas de Francia para seguir invirtiendo en el país”, aseguró el directivo, al evaluar las reuniones que formaron parte de la agenda encabezada por el presidente Javier Milei.

YPF prevé definir el avance de Argentina LNG junto con Eni y XRG

Para Mindlin, la principal novedad de la agenda fue la confirmación de que YPF anunciará próximamente una decisión sobre el proyecto Argentina LNG, que desarrolla con la italiana Eni y XRG, la firma internacional de inversiones energéticas vinculada a ADNOC, de Abu Dabi.

El emprendimiento busca licuar gas natural para exportarlo y es uno de los proyectos de mayor escala asociados a Vaca Muerta. “Por magnitud, es el gran anuncio de inversión”, planteó el presidente de Pampa Energía.

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El empresario remarcó, sin embargo, que el potencial del yacimiento no debe limitarse a la venta externa de gas o petróleo. Según dijo, el desafío es aprovechar el excedente de gas para desarrollar actividades industriales que incorporen valor y empleo en el país.

Pampa Energía presentó una planta de urea para abastecer al campo y la región

En ese marco, Mindlin señaló que la empresa expuso el proyecto de una planta de urea que convertirá gas de Vaca Muerta en fertilizantes. La producción estará orientada al mercado argentino y regional, con foco en el abastecimiento del sector agropecuario.

La iniciativa se inscribe en la estrategia de transformar parte de los recursos energéticos en insumos industriales. “No solamente exportar un barco de petróleo o gas”, señaló, sino desarrollar productos que sostengan actividad económica local.

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La compañía analiza abastecer centros de datos de inteligencia artificial

Mindlin también reveló que Pampa Energía comenzó a evaluar la posibilidad de emplear gas de Vaca Muerta para generar la electricidad requerida por un centro de datos de gran escala dedicado a inteligencia artificial.

El directivo identificó a la disponibilidad energética como una de las restricciones para la expansión global de esa tecnología. En ese escenario, consideró que la producción de gas puede proveer la energía que demandan los grandes centros de procesamiento de datos.

Consultado sobre el horizonte del sector, Mindlin evitó definir a la Argentina como una futura potencia energética. En cambio, sostuvo que el país puede convertirse en un exportador relevante y, al mismo tiempo, ampliar la industrialización de sus recursos.

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En cuanto al comportamiento del empresariado, indicó que conviven compañías que mantienen una posición de espera con otras que ya avanzan con desembolsos. Como ejemplo, mencionó el anuncio de Pluspetrol de una inversión de USD 12.500 millones y aseguró que hay empresas que están concretando proyectos de gran escala. Al cerrar la entrevista, resumió su postura frente a ese escenario: “Prefiero invertir hoy y no esperar a mañana”.