La revelación de Mario Pergolini: “Voy a desmentir una historia muy famosa de Robbie Williams en Argentina”

Mario Pergolini relató que su socio Maxi Peñalver jugó al videojuego FIFA con Robbie Williams durante su visita a la Argentina

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En pleno furor retro por la visita de Robbie Williams a la Argentina, Mario Pergolini relató que su socio pasó una noche jugando al FIFA con el británico hasta el amanecer. Una escena que se inscribe entre las excentricidades que suelen rodear a las estrellas de rock y que, según el conductor, contradice una versión instalada sobre sus andanzas en la Argentina.

La anécdota surgió durante una conversación de Pergolini con Evelyn Botto y Soy Rada, sus lugartenientes en el ciclo de El Trece. El conductor adelantó que tenía dos historias relacionadas con el exintegrante de Take That, aunque la principal fue la que involucró una consola, el videojuego de fútbol y una partida que se prolongó durante varias horas.

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Según reconstruyó, todo comenzó después de una entrevista que le realizó a Robbie Williams. En ese contexto recibió un llamado con un mensaje concreto: el artista quería jugar al FIFA, pero no tenía con quién hacerlo. La situación derivó en una propuesta inesperada para Maxi Peñalver, su socio en distintos proyectos profesionales.

La versión expuesta por Mario Pergolini desmiente las especulaciones mediáticas sobre la noche del cantante en el país

Pergolini contó que, al recibir la comunicación, se contactó con Peñalver para organizar el encuentro. “Che, Maxi, hay que llevarle un FIFA a Robbie Williams”, le planteó antes de dirigirse al lugar en el que se encontraba el músico.

El conductor no precisó la fecha de la visita ni el sitio exacto de la reunión, pero presentó el episodio como un recuerdo de una estadía de Williams en la Argentina. El punto central de la historia fue que el pedido no estaba relacionado con una actividad pública, una entrevista adicional ni una salida nocturna: se trataba de encontrar alguien dispuesto a jugar al videojuego de fútbol.

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Al llegar, Pergolini dijo que la propuesta se amplió. De acuerdo con su relato, les preguntaron si querían quedarse a participar de la partida. Él debía retirarse, pero Peñalver aceptó continuar la noche junto al cantante británico.

El cantante Robbie Williams llegó a la Argentina (RSFotos)

“Yo me tenía que ir y Maxi le dice: ‘No, yo me quedo’”, señaló el conductor. Así, mientras Pergolini se fue del lugar, su socio permaneció con Williams frente a la consola.

La partida de FIFA se extendió hasta la madrugada. Pergolini afirmó que Peñalver pasó varias horas jugando con Williams y estimó que la reunión terminó alrededor de las 5 o 6 de la mañana.

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Antes de desarrollar la historia, Pergolini había dicho que podía “desmentir una historia muy famosa de Robbie Williams en la Argentina”. No detalló cuál era el origen del rumor ni identificó a las personas vinculadas con esa versión.

Sin embargo, explicó que la noche de videojuegos contrastaba con las especulaciones que circulaban entonces sobre el paradero del artista. “Mientras todo el mundo decía que Robbie Williams estaba haciendo algo con alguien, estaba jugando al FIFA con mi socio”, expresó.

La aclaración se apoyó en el testimonio de Peñalver, a quien el conductor presentó como testigo directo de aquella madrugada. Después de sugerir que había una interpretación equivocada sobre los hechos, Pergolini descartó el asunto con un breve “no, cosa” y retomó el tono distendido de la conversación.

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Qué dijo Robbie Williams sobre su última visita a Buenos Aires

La inesperada revelación de Robbie Williams sobre su encuentro íntimo con una fan argentina

Durante el primero de tres shows en el Movistar Arena, el británico sorprendió con una revelación sobre un supuesto encuentro con una fan en su visita anterior. Primero bromeó sobre su ausencia de los escenarios argentinos y sus recaídas en rehabilitación, y luego lanzó: “Acabo de ver a un fan con el que me acosté la última vez que estuve aquí. No es quien creen”. El comentario reavivó las versiones sobre su romance de 2004 con Amalia Granata, pero el cantante señaló entre el público a un hombre identificado como “Diego” y continuó la broma con humor.

La coincidencia tomó mayor relevancia porque esa misma noche se registró el ingreso de Granata al Hotel Faena, donde se hospeda Williams. La diputada santafesina aclaró que asistía a un cumpleaños ajeno al músico, jugando su propio juego mediático a más de veinte años de aquel incidente.

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