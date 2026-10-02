Guatemala y Taiwán impulsan inversiones en tecnología, salud e infraestructura durante visita oficial

El canciller de Taiwán, Lin Chia-lung, inició una visita oficial a Guatemala para fortalecer la cooperación bilateral e impulsar el comercio. (Cancillería de Guatemala)

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El canciller de la República de China (Taiwán), Lin Chia-lung, inició una visita oficial a Guatemala con una agenda centrada en fortalecer la cooperación bilateral, impulsar el comercio y promover inversiones en sectores como tecnología, salud, educación, infraestructura y movilidad eléctrica.

Lin fue recibido este jueves por el ministro de Relaciones Exteriores guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).

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Ambos funcionarios mantuvieron una reunión bilateral y encabezaron la primera sesión del Mecanismo de Consultas Políticas a nivel de cancilleres, creado tras la firma de un memorándum de entendimiento entre los dos Gobiernos.

La visita coincide con la conmemoración de 92 años de relaciones diplomáticas entre Guatemala y la República de China (Taiwán). Martínez afirmó que el vínculo se ha sostenido durante más de nueve décadas sobre la cordialidad, la fraternidad y la colaboración entre ambas naciones.

El canciller de Taiwán, Lin Chia-lung, viajó acompañado con una delegación integrada por empresarios, académicos y funcionarios busca establecer contactos con el sector público y privado guatemalteco. (Cancillería de Guatemala)

Guatemala y Taiwán abordaron comercio, inversión y cooperación estratégica

Durante el encuentro, los cancilleres analizaron la coyuntura política internacional y dieron seguimiento a los principales puntos de la agenda bilateral.

Según el comunicado del Minex, las conversaciones incluyeron asuntos vinculados con intercambio comercial, inversiones estratégicas, semiconductores, ciberseguridad, salud e infraestructura.

El jefe de la diplomacia guatemalteca señaló que la visita busca consolidar proyectos ya en marcha y abrir espacios para nuevas iniciativas.

También destacó que la República de China (Taiwán) ha acompañado a Guatemala en áreas como salud, educación, agricultura, desarrollo rural e infraestructura.

Martínez sostuvo que la delegación taiwanesa permitirá ampliar los contactos más allá del ámbito gubernamental. La comitiva está integrada por representantes empresariales, universidades, centros de investigación y funcionarios, con el objetivo de establecer vínculos con actores públicos y privados guatemaltecos.

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El gobierno de Taiwán participó en más de 70 proyectos para Guatemala durante los últimos tres años, según se dio a conocer en una reunión entre Lin Chia-lung y el canciller guatemalteco, Carlos Martínez. (Cancillería de Guatemala)

La delegación incluye empresas de tecnología, salud y energía verde

Lin explicó que los empresarios que lo acompañan representan seis áreas: energía verde y transporte inteligente, inteligencia artificial, tecnología digital y espacial, biotecnología, salud y medicina, turismo, finanzas y comercio.

El canciller taiwanés indicó que los integrantes de la delegación buscarán conocer las necesidades del mercado guatemalteco y las condiciones para desarrollar proyectos de inversión.

“Estamos sembrando las semillas de nuevas oportunidades”, afirmó, al referirse a la posibilidad de que los contactos establecidos durante la visita deriven en acuerdos futuros.

La agenda contempla reuniones con representantes del sector empresarial de Guatemala y actividades con compañías vinculadas al desarrollo tecnológico. Entre ellas figura una actividad relacionada con Chunghwa Telecom, empresa estatal de telecomunicaciones de Taiwán.

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Martínez destacó que la presencia de académicos y especialistas también abre posibilidades de cooperación en educación médica, hospitales de alta especialidad, innovación, investigación científica, incubación de empresas emergentes y transferencia de conocimientos.

Los representantes empresariales de la comitiva abarcan áreas como energía verde, transporte inteligente, inteligencia artificial y biotecnología. (Cancillería de Guatemala)

La visita incluirá proyectos de salud y seguridad aeroportuaria

Lin visitará el sitio previsto para la construcción del Hospital Especializado contra el Cáncer, uno de los proyectos de cooperación entre ambos países.

El canciller afirmó que el recorrido le permitirá constatar los avances de las iniciativas desarrolladas junto con instituciones guatemaltecas.

La delegación también participará en actividades relacionadas con el Centro de Monitoreo para Operaciones de Emergencia y Control de Incidentes del Aeropuerto Internacional La Aurora.

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El ministro taiwanés indicó que, durante los últimos tres años, el Gobierno de la República de China (Taiwán), con apoyo de sectores públicos y privados, participó en más de 70 proyectos para Guatemala. Para ambos cancilleres, la visita busca dar continuidad a los compromisos posteriores al viaje que el presidente Bernardo Arévalo realizó a Taiwán en 2025.