Panamá

Decomisan cigarrillos, calzados y ropa de presunto contrabando en puestos fronterizos de Panamá

Toda la mercancía retenida en los distintos operativos quedó sujeta a las investigaciones correspondientes, indicaron las autoridades

Los inspectores retuvieron calzados y ropa con presuntas falsificaciones de marcas reconocidas. (ANA)
Los inspectores retuvieron calzados y ropa con presuntas falsificaciones de marcas reconocidas. (ANA)
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Los inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) de la provincia de Chiriquí decomisaron 50 mil unidades de cigarrillos de presunto contrabando, ocultos en el maletero de un taxi que se dirigía a Paso Canoas.

La mercancía, hallada en el puesto de control de San Isidro, tiene un valor FOB estimado de $3.750,00.

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El operativo forma parte de una serie de controles de rutina en distintos puntos de la provincia fronteriza con Costa Rica.

Durante las verificaciones, los inspectores de la DPFA retuvieron calzado y ropa con presuntas falsificaciones de marcas reconocidas, cigarrillos de contrabando y suplementos vitamínicos sin respaldo sanitario.

Los hallazgos se concentraron en los puestos de San Isidro y Guabalá, además de establecimientos dedicados al transporte de encomiendas.

Hallazgos se concentraron en los puestos de San Isidro y Guabalá, además de establecimientos dedicados al transporte de encomiendas. (ANA)
Hallazgos se concentraron en los puestos de San Isidro y Guabalá, además de establecimientos dedicados al transporte de encomiendas. (ANA)

En San Isidro, un camión procedente de la ciudad de Panamá con destino a comercios de la zona fronteriza de Paso Canoas transportaba más de 3.386 unidades entre suéteres, zapatillas y chancletas. Los inspectores presumen que se trata de réplicas de Nike, Adidas y Crocs.

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En el puesto de control de Guabalá, los inspectores retuvieron 576 unidades de suplementos multivitamínicos de las marcas Vitafer-L, Vital Honey y Kitty Kat. Los productos carecían de factura y de registro sanitario vigente para su consumo en el país.

El vehículo particular que los trasladaba era conducido por un ciudadano de nacionalidad venezolana, según el reporte de la DPFA.

Las diligencias en empresas de transporte de encomiendas sumaron otro capítulo a los decomisos.

Allí aparecieron 255 cigarrillos electrónicos sin documentos que respaldaran su tenencia legal, 6 mil unidades adicionales de cigarrillos de contrabando y 24 sobres de suplementos energizantes Vital Honey sin registro sanitario.

Diligencias en empresas de transporte de encomiendas sumaron otro capítulo a los decomisos. (ANA)
Diligencias en empresas de transporte de encomiendas sumaron otro capítulo a los decomisos. (ANA)

En una acción distinta dentro del mismo puesto de San Isidro, el uso del escáner permitió identificar mercancías no declaradas en la documentación de un vehículo tipo mula. Entre los artículos figuraban sillas de camping, abrazaderas de elevación y mesas armables.

Toda la mercancía retenida en los distintos operativos quedó sujeta a las investigaciones correspondientes, en el marco de las labores de fiscalización que desarrolla Aduanas para verificar el cumplimiento de las normas que regulan el ingreso y transporte de productos en el territorio nacional.

Mientras, una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por Naomí Griffing, se reunió con la directora general de Aduanas, Soraya Valdivieso, y los subdirectores Carmen Tapia y Reynaldo Javier Bello.

El encuentro buscó profundizar en el desempeño y la distribución de los ingresos aduaneros.

Valdivieso expuso ante los delegados los logros vinculados con las mejoras al recurso humano, la aplicación de nuevas tecnologías y el desarrollo de inteligencia en la gestión de riesgo. La funcionaria atribuyó a esas medidas el incremento en la lucha contra el contrabando y la defraudación, que se tradujo en mayores ingresos tributarios.

Aduanas manifiesta que la fiscalización busca verificar el cumplimiento de las normas que regulan el ingreso de productos en el territorio nacional. (ANA)
Aduanas manifiesta que la fiscalización busca verificar el cumplimiento de las normas que regulan el ingreso de productos en el territorio nacional. (ANA)

Los ingresos aduaneros de Panamá crecieron más de 4% durante este 2026, según los datos que expusieron en la reunión los directores de Planificación y Finanzas, Marcos Moscoso y Johanys Cerrud.

Aduanas aporta, además, el 23% del total de los impuestos recaudados por el Estado panameño, un dato que sitúa a la institución como uno de los principales motores de la recaudación fiscal del país.

Daniel Poveda, de la Dirección de Innovación y Transformación Tecnológica, presentó ante la misión del FMI un informe sobre los avances propuestos en materia de inteligencia artificial.

El funcionario destacó nuevas modalidades orientadas a enfrentar los ciberdelitos y a acelerar los procesos aduaneros. Según explicó Poveda, esas herramientas traerán beneficios medibles para la facilitación del comercio exterior.

Al cierre del encuentro, se informó que los delegados del FMI expresaron su satisfacción por el manejo de las recaudaciones y por los avances tecnológicos proyectados por la Autoridad Nacional de Aduanas.

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