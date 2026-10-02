España Cultura

Los estrenos más esperados de la semana en cines: de Tom Cruise buscando el Oscar con ‘Digger’ al thriller erótico de Anne Hathaway y Dakota Johnson

La sátira de Alejandro González Iñárritu o la adaptación de un nuevo éxito literario de la autora de ‘Romper el círculo’ encabezan la cartelera

Los estrenos más esperados de la semana, de 'Digger' a 'Verity'
Los estrenos más esperados de la semana, de 'Digger' a 'Verity'
Guardar

El mes de octubre suele ser el de Halloween y las películas de terror, pero no hay que olvidar que también es el de los primeros grandes estrenos que apuntarán a los Oscar. Algunos se han adelantado ya como La bola negra, estrenada el fin de semana pasado y uno de los grandes fenómenos del año en España, pero quedan por aparecer por cartelera nuevas películas dispuestas a intentar emular la emoción y disfrute que está dejando la película de los Javis en todo aquel que va a verla.

Los nombres de Tom Cruise, Dakota Johnson o Anne Hathaway son los encargados de hacer de reclamo en esta semana, en la que se intercalan historias de grandes magnates, soldados caídos, parejas desesperadas por encontrar un piso o novelistas encerradas en un gran misterio. Con resaca aun del Festival de San Sebastián y la mirada puesta en Valladolid, Gijón o esa temporada de premios, la de esta semana son historias de altos vuelos con las que dar la bienvenida oficialmente al otoño.

PUBLICIDAD

Digger

DIGGER solo en cines e IMAX a partir del 1 de octubre (Warner Bros. pictures)

Tras decir adiós a la saga Misión Imposible de una vez por todas, Tom Cruise encara su próximo papel de una manera un tanto extraña: con un gran cambio físico y sobre todo en un registro en el que no lo veíamos desde quizá Tropic Thunder. Aquí el actor da vida a Digger Rockwell, un magnate del petróleo que ha de afrontar una gran crisis cuando una de sus plantas petrolíferas provoca un gran cataclismo en todo el mundo. Un gran gabinete de crisis se forma para intentar poner fin al desastre, pero las malas decisiones de Digger solo llevan a que la situación empeore por completo.

Lucky Strike

Lucky Strike presenta su tráiler.

Scott Eastwood, actor de películas como Escuadrón suicida o Fast and Furious X e hijo del icónico actor y director Clint Eastwood, se pone en la piel de un soldado de la Segunda Guerra Mundial que sobrevive a un auténtico infierno. Después de luchas en la Batalla de las Ardenas y caer herido, este soldado queda completamente aislada en medio del caos con solo una radio estropeada y su entrenamiento militar como vías de supervivencia, y tendrá que reunir todas sus fuerzas para aguantar hasta que llegue el rescate. Si es que este llega.

PUBLICIDAD

Nuda propiedad

Tráiler oficial de 'Nuda propiedad', la película protagonizada por Susana Abaitua y Martiño Rivas que narra la historia de Vera y Lucas, una pareja cercana a los cuarenta, encuentran un piso enorme a mitad de precio gracias a la nuda propiedad: lo compran ahora, pero el anciano dueño seguirá viviendo allí hasta morir

Susana Abaitua y Maxi Iglesias protagonizan esta comedia romántica que expone una peculiar pero cada vez más común situación en nuestro país. Vera y Lucas son una pareja cercana en busca de piso que encuentran el que parece ideal, solo que tiene una gran condición; es de nuda propiedad, lo cual significa que su anciano dueño permanecerá en él hasta morir. Sin embargo, un día el anciano desaparece y regresa de una forma algo diferente, como rejuvenecido. La paranoia y la obsesión se adueñan entonces de una pareja que cada vez ve más difícil disfrutar a solas de la casa.

Sunny Dancer

Imagen de 'Sunny Dancer'
Imagen de 'Sunny Dancer'

La actriz británica Bella Ramsey -quien se diera a conocer por Juego de tronos y posteriormente The Last of Us- protagoniza este drama adolescente que te hará ver el lado buena de las cosas. En ella interpreta a Ivy, una joven de 17 años que padece cáncer y acude a un campamento para otros jóvenes pacientes. A pesar de sus reticencias, poco a poco comienza a entablar amistad con el resto del grupo y disfrutar por fin del verano como se merece.

Verity

Verity: La Sombra De Un Engaño presenta su tráiler.

Empezamos el año con un thriller erótico que fue todo un éxito en taquilla y ahora estamos ante otro caso que quiere ir a rebufo de La asistenta. Basada en la obra de Colleen Hoover (Romper el círculo), Verity reúne a dos de las actrices de moda como son Dakota Johnson y Anne Hathaway, que está siendo una de las intérpretes del año gracias también a Mother Mary y sobre todo La Odisea. La película cuenta la historia de Lowen Asgleigh, una mujer contratada como escritora fantasma para Verity, una autora de bestsellers que ha quedado incapaz tras sufrir un accidente. Al entrar en casa de la autora y conocer a su marido, Lowen irá descubriendo los oscuros secretos del éxito.

Temas Relacionados

Tom CruiseDiggerAnne HathawayDakota JohnsonEstrenos de cineCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quedan tres días para ver en Netflix la película de superhéroes que fue prohibida en Malasia y censura en Alemania: “Acción y terror entretenidamente macabro”

La película sobre el cazavampiros afroamericano se estrenó una década antes de que Jon Favreau diera el pistoletazo de salida al UCM con ‘Iron Man’

Quedan tres días para ver en Netflix la película de superhéroes que fue prohibida en Malasia y censura en Alemania: “Acción y terror entretenidamente macabro”

El Palacio de Lira acoge una exposición por el centenario de la duquesa de Alba con visitas gratuitas: del patrimonio de Cayetana a su correspondencia privada

Más de 200 objetos componen la colección que se podrá visitar en un edificio que ella misma remodeló tras la muerte de su padre

El Palacio de Lira acoge una exposición por el centenario de la duquesa de Alba con visitas gratuitas: del patrimonio de Cayetana a su correspondencia privada

Arturo Pérez-Reverte recomienda esta comedia italiana de los años 70 dirigida por un seis veces nominado al Oscar: “Es una obra maestra”

La cinta de Mario Monicelli fue uno de los grandes éxitos del cine italiano de los años 70

Arturo Pérez-Reverte recomienda esta comedia italiana de los años 70 dirigida por un seis veces nominado al Oscar: “Es una obra maestra”

Buenos Aires llega a Madrid con Borges como bandera: tango, teatro y un legado que se guardará en el Instituto Cervantes

Durante todo octubre, la capital española acogerá una programación cultural porteña que abarca música, danza y literatura. El momento más esperado: el depósito del legado del escritor y María Kodama en la Caja de las Letras del Cervantes

Buenos Aires llega a Madrid con Borges como bandera: tango, teatro y un legado que se guardará en el Instituto Cervantes

Preguntan a Woody Allen por las protestas de Sol y dice que no es “de causas políticas”: “Vivo en una casa en Nueva York, pero no sé nada sobre la vivienda”

El director de cine fue preguntado acerca de la multitudinaria acampada que tiene lugar durante estos días en el epicentro de la capital

Preguntan a Woody Allen por las protestas de Sol y dice que no es “de causas políticas”: “Vivo en una casa en Nueva York, pero no sé nada sobre la vivienda”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Calles anegadas y lluvias torrenciales: las primeras imágenes del temporal en el Mediterráneo

Calles anegadas y lluvias torrenciales: las primeras imágenes del temporal en el Mediterráneo

Así está la votación de los decretos de vivienda a esta hora: Coalición Canaria votará sí al primer texto y Junts rechaza los dos

La vivienda en España pende de una mansión en Waterloo: Junts dinamita los decretos y obliga a Sánchez a reaccionar para evitar un mayor estallido social

Carlos Almagro, profesor de autoescuela: “Esta señal no significa nada”

Interior desplegará cerca de 600 antidisturbios ante el Congreso por un posible intento de rodear la Cámara durante la votación de los decretos de vivienda

ECONOMÍA

El Gobierno decidirá en noviembre si retira aceite de oliva del mercado, por primera vez, para estabilizar los precios ante una cosecha récord

El Gobierno decidirá en noviembre si retira aceite de oliva del mercado, por primera vez, para estabilizar los precios ante una cosecha récord

El Gobierno andaluz anuncia una ayuda al alquiler de 250 euros al mes dirigida a menores de 35 años

El contrato de alquiler de cinco millones de personas depende de los decretos que se votan mañana

Cuándo se cobra el paro en octubre de 2026: qué día pagan CaixaBank, ING, BBVA...

El decreto de vivienda frena su primer desahucio en Barcelona pocas horas después de su entrada en vigor

DEPORTES

De 120 euros a 3.000 euros con la firma: Rafa Nadal se abre como nunca en un libro en el que repasa toda su vida fuera de las pistas

De 120 euros a 3.000 euros con la firma: Rafa Nadal se abre como nunca en un libro en el que repasa toda su vida fuera de las pistas

Julen Guerrero sufre un infarto de miocardio meses después de que su mujer falleciera a los 52 años

Nuevo comunicado del Real Madrid sobre el caso Negreira: “La denuncia incorpora abundante documentación y evidencias sobre hechos de extraordinaria gravedad”

Nico Williams, lesionado: el ‘virus FIFA’ se ceba con España y ya son tres los que han tenido que decir adiós a la Nations League

A la espera del Balón de Oro, Lamine Yamal supera a Messi a los 19 años en todo menos en una cosa