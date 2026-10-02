Los estrenos más esperados de la semana en cines: de Tom Cruise buscando el Oscar con ‘Digger’ al thriller erótico de Anne Hathaway y Dakota Johnson

Los estrenos más esperados de la semana, de 'Digger' a 'Verity'

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El mes de octubre suele ser el de Halloween y las películas de terror, pero no hay que olvidar que también es el de los primeros grandes estrenos que apuntarán a los Oscar. Algunos se han adelantado ya como La bola negra, estrenada el fin de semana pasado y uno de los grandes fenómenos del año en España, pero quedan por aparecer por cartelera nuevas películas dispuestas a intentar emular la emoción y disfrute que está dejando la película de los Javis en todo aquel que va a verla.

Los nombres de Tom Cruise, Dakota Johnson o Anne Hathaway son los encargados de hacer de reclamo en esta semana, en la que se intercalan historias de grandes magnates, soldados caídos, parejas desesperadas por encontrar un piso o novelistas encerradas en un gran misterio. Con resaca aun del Festival de San Sebastián y la mirada puesta en Valladolid, Gijón o esa temporada de premios, la de esta semana son historias de altos vuelos con las que dar la bienvenida oficialmente al otoño.

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Digger

DIGGER solo en cines e IMAX a partir del 1 de octubre (Warner Bros. pictures)

Tras decir adiós a la saga Misión Imposible de una vez por todas, Tom Cruise encara su próximo papel de una manera un tanto extraña: con un gran cambio físico y sobre todo en un registro en el que no lo veíamos desde quizá Tropic Thunder. Aquí el actor da vida a Digger Rockwell, un magnate del petróleo que ha de afrontar una gran crisis cuando una de sus plantas petrolíferas provoca un gran cataclismo en todo el mundo. Un gran gabinete de crisis se forma para intentar poner fin al desastre, pero las malas decisiones de Digger solo llevan a que la situación empeore por completo.

Lucky Strike

Lucky Strike presenta su tráiler.

Scott Eastwood, actor de películas como Escuadrón suicida o Fast and Furious X e hijo del icónico actor y director Clint Eastwood, se pone en la piel de un soldado de la Segunda Guerra Mundial que sobrevive a un auténtico infierno. Después de luchas en la Batalla de las Ardenas y caer herido, este soldado queda completamente aislada en medio del caos con solo una radio estropeada y su entrenamiento militar como vías de supervivencia, y tendrá que reunir todas sus fuerzas para aguantar hasta que llegue el rescate. Si es que este llega.

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Nuda propiedad

Tráiler oficial de 'Nuda propiedad', la película protagonizada por Susana Abaitua y Martiño Rivas que narra la historia de Vera y Lucas, una pareja cercana a los cuarenta, encuentran un piso enorme a mitad de precio gracias a la nuda propiedad: lo compran ahora, pero el anciano dueño seguirá viviendo allí hasta morir

Susana Abaitua y Maxi Iglesias protagonizan esta comedia romántica que expone una peculiar pero cada vez más común situación en nuestro país. Vera y Lucas son una pareja cercana en busca de piso que encuentran el que parece ideal, solo que tiene una gran condición; es de nuda propiedad, lo cual significa que su anciano dueño permanecerá en él hasta morir. Sin embargo, un día el anciano desaparece y regresa de una forma algo diferente, como rejuvenecido. La paranoia y la obsesión se adueñan entonces de una pareja que cada vez ve más difícil disfrutar a solas de la casa.

Sunny Dancer

Imagen de 'Sunny Dancer'

La actriz británica Bella Ramsey -quien se diera a conocer por Juego de tronos y posteriormente The Last of Us- protagoniza este drama adolescente que te hará ver el lado buena de las cosas. En ella interpreta a Ivy, una joven de 17 años que padece cáncer y acude a un campamento para otros jóvenes pacientes. A pesar de sus reticencias, poco a poco comienza a entablar amistad con el resto del grupo y disfrutar por fin del verano como se merece.

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Verity

Verity: La Sombra De Un Engaño presenta su tráiler.

Empezamos el año con un thriller erótico que fue todo un éxito en taquilla y ahora estamos ante otro caso que quiere ir a rebufo de La asistenta. Basada en la obra de Colleen Hoover (Romper el círculo), Verity reúne a dos de las actrices de moda como son Dakota Johnson y Anne Hathaway, que está siendo una de las intérpretes del año gracias también a Mother Mary y sobre todo La Odisea. La película cuenta la historia de Lowen Asgleigh, una mujer contratada como escritora fantasma para Verity, una autora de bestsellers que ha quedado incapaz tras sufrir un accidente. Al entrar en casa de la autora y conocer a su marido, Lowen irá descubriendo los oscuros secretos del éxito.