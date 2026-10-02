Tras quedar último y a casi 6 segundos del más rápido, Franco Colapinto explicó el plan de Alpine en Malasia por la penalización de 15 lugares

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Suele decirse que las prácticas de la Fórmula 1 no son representaciones fieles de lo que sucederá en carrera y la jornada de viernes de Franco Colapinto lo ratifica a la perfección. Las cifras globales esconden el detalle y el verdadero plan en marcha. El argentino ya sabe que largará desde el fondo del pelotón por los 15 puestos de penalización que carga en Malasia. Y es por eso que ejecutó un esquema de trabajo enfocado en girar con tanques llenos pensando en encontrar el ritmo para lograr adelantar rápido en el inicio de la carrera del domingo.

Luego de finalizar 19° a tres segundos del más veloz y a casi dos segundos de su compañero Pierre Gasly en el primer entrenamiento, Colapinto fue último en la FP2 con diferencias notables sobre los giros más rápidos del resto de la parrilla. Una pintura incompleta de lo sucedido.

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“Teníamos un plan específico para el día en mi lado del garaje y lo ejecutamos bien, centrándonos firmemente en las tandas con mucho combustible y en optimizar el ritmo de carrera”, aclaró el argentino en la gacetilla de prensa oficial de Alpine. “Con las sanciones en la parrilla de salida de Bakú, y también al cambiar algunos componentes de la unidad de potencia aquí, sabemos que tendremos que sobrepasar autos e intentar abrirnos paso entre el pelotón el domingo. Por eso, tiene mucho sentido ponernos en la mejor forma posible para la carrera, ya que sabemos que, aunque llegáramos a la Q3, de todos modos estaríamos en la parte de atrás”, analizó.

En ese rango, advirtió que probaron “muchas cosas y diferentes configuraciones” y celebró que “el ritmo se vio relativamente competitivo y comparable al de los demás”. En diálogo con ESPN, ratificó ese horizonte que eligieron para las prácticas en Malasia: “Sí, enfocados en la carrera. Creo que todavía hay mucho por trabajar, pero hicimos todos los long runs en toda la FP1 y en toda la FP2. Obviamente hay mucho por seguir aprendiendo y trabajando, pero el ritmo en la FP2 fue bastante bueno. Hay que intentar avanzar el domingo, tener un buen ritmo. El sábado está un poquito perdido con la penalización, así que intentaremos enfocarnos en el domingo y avanzar en la carrera”, reconoció.

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En la FP2, Franco apareció 22° con casi 6 segundos de distancia sobre el registro más rápido de la sesión de Charles Leclerc y a casi 5 segundos de Gasly, que finalizó 10°. Sin embargo, todos los pilotos hicieron al menos un intento en velocidad para empezar a buscar límites de la pista rumbo a la clasificación. Colapinto sabe que eso no tiene sentido porque comenzará sí o sí en el fondo del pelotón y puso todas sus energías en la carrera del domingo. Lógicamente, el auto con mayor carga de combustible –como sucede en el comienzo de la carrera– se traduce en menor velocidad, en resumen.

Ante ESPN reconoció que le “divierte” dar vueltas rápidas, pero descartó hacerlo en las prácticas: “No preparé nada de qualy. No estamos enfocados en eso, porque no es lo que… No tengo qualy este fin de semana, largo último igualmente con los 15 puestos. Hay que enfocarse en la carrera, tener un poquito de mejor ritmo que los demás. Si lo podemos maximizar más que el resto, seguro vamos a ir para adelante, que es el objetivo".

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Así quedaron los registros de la FP2 de Fórmula 1 (Foto: @F1)

Luego de acumular 49 vueltas entre las dos prácticas, el corredor de 23 años puso el foco sobre un tema que puede ser clave en su carrera de remontada: “Fue agradable venir a una pista nueva, que es muy divertida de manejar, incluso con mucho combustible. Será un reto para todos por el desgaste de los neumáticos, el calor y la rugosidad del asfalto. Es fácil que los neumáticos se sobrecalienten, lo que debería hacer que la carrera sea interesante con posibles opciones estratégicas diferentes. Esto también podría ayudarnos, dado que partiremos desde posiciones más atrasadas, por lo que una variable adicional podría ser beneficiosa”.

El jefe de Alpine, Steve Nielsen, también hizo hincapié en el plan diferente que puso en marcha el sudamericano: “Hoy llevamos a cabo programas muy diferentes con ambos pilotos y, al final, estamos satisfechos con el trabajo que hemos podido completar. Franco corrió con mucho combustible en ambas sesiones con la vista puesta en prepararse para la carrera del domingo”.

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El directivo aclaró que sabían que en algún momento de la temporada iban a tener que penalizar por el quinto cambio de motor en el A526 de Colapinto y decidieron hacerlo ahora para afrontar todas las penalizaciones juntas: “Sabíamos que, en algún momento, tendríamos que aceptar una penalización por los componentes de la unidad de potencia, al igual que algunos de nuestros rivales, y consideramos que este circuito podría ser óptimo para los adelantamientos y le brinda a Franco más oportunidades de abrirse paso entre el pelotón, tal como lo vimos hacer en Monza en su camino hacia los puntos. Hoy ha hecho un buen trabajo recopilando datos con mucho combustible y ayudando a comprender el comportamiento de los neumáticos, lo cual es importante para el domingo”.

Los tiempos finales de la práctica inicial en malasia (Foto: @F1)

El piloto argentino llegó a la fecha con una sanción de cinco lugares en la grilla por el accidente que protagonizó con su compañero Pierre Gasly y Lando Norris en Bakú. A ese castigo se añadieron otros 10 puestos por la colocación de un quinto motor de combustión interna Mercedes, una cifra que excede el límite de cuatro unidades permitido por el reglamento durante la temporada. Teniendo en cuenta que el “Top 8″ de la qualy generalmente lo ocupan los cuatro equipos más fuertes, Franco ya sabía que sería difícil esquivar los últimos dos lugares en el inicio del Gran Premio de Bahréin que se corre en Malasia.

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Ante ese escenario, Alpine optó por aprovechar las dos primeras tandas de entrenamientos para acumular kilómetros con mayor carga de combustible y evaluar el comportamiento del auto en condiciones de carrera. Colapinto no realizó una simulación de clasificación con neumáticos blandos en la segunda práctica y completó 31 vueltas, una de las cantidades más altas de la sesión. La decisión de Alpine de reemplazar el motor de combustión interna tuvo una consecuencia inmediata en la grilla, aunque también responde a una estrategia para el tramo final del calendario. El equipo instaló el quinto V6 Mercedes en el monoplaza de Colapinto, por encima de las cuatro unidades habilitadas sin castigo.

La penalización de 10 posiciones se sumó a los cinco lugares que el argentino ya arrastraba desde el Gran Premio de Azerbaiyán. Allí, cuando faltaban 15 vueltas, Colapinto bloqueó las ruedas en el ingreso a la curva uno durante un relanzamiento e impactó contra Gasly. Norris también quedó involucrado en la maniobra y los tres abandonaron.

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Los comisarios deportivos responsabilizaron al argentino por el incidente y definieron el recargo para la siguiente carrera. La introducción de un motor nuevo en Sepang dejó a Colapinto con una sanción acumulada de 15 puestos, una cifra que hace prácticamente inevitable su presencia en la última fila, más allá de la posición que consiga en la clasificación.

En este marco, Alpine necesita llegar al domingo con información sobre degradación, consumo, equilibrio del monoplaza y ritmo en tandas largas. El resultado de la clasificación determinará el orden formal antes de los recargos, pero no cambiará de manera sustancial el punto de partida del argentino.

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Colapinto finalizó último en la segunda práctica libre, con un tiempo de 1m43s391. Sin embargo, esa posición no reflejó una búsqueda de rendimiento a una vuelta. El argentino se dedicó a girar con carga de combustible y a probar configuraciones para la carrera. Gasly, en cambio, sí completó una vuelta competitiva y terminó décimo.

Charles Leclerc lideró la FP2 con Ferrari gracias a un registro de 1m37s528. Isack Hadjar, de Red Bull, se ubicó segundo, a 0s099, y Norris fue tercero, a 0s137. Max Verstappen concluyó cuarto con neumáticos medios, mientras que los pilotos de Mercedes también registraron sus mejores tiempos con ese compuesto.

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El reto para Colapinto será remontar en una carrera relevante para el Campeonato de Constructores. Alpine llega a Malasia en el sexto puesto, con 68 puntos, y Racing Bulls ocupa la quinta ubicación con 83. La diferencia aumentó en Bakú, donde la escudería francesa dejó escapar una oportunidad de sumar con ambos autos.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, expresó su malestar por aquel episodio durante la conferencia de prensa del viernes. “Regalamos muchos puntos”, dijo al referirse a la carrera en Azerbaiyán. De todos modos, el italiano señaló que el grupo debe mirar hacia adelante y consideró que aún queda tiempo para recuperar la distancia en el campeonato.

La estrategia del argentino estará condicionada por su posición de largada, pero el trabajo de este viernes le permitió completar una preparación diferente a la de la mayoría de sus rivales. Alpine tendrá que definir ahora el plan de neumáticos, las ventanas de detención y las opciones disponibles para aprovechar una eventual neutralización de la prueba.

La clasificación del sábado servirá para cerrar la puesta a punto del auto, aunque la atención principal de Colapinto estará sobre la carrera.

Franco Colapinto largará desde el fondo en Bahréin tras la penalización de 15 lugares (REUTERS/Annice Lyn)