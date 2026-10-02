El Salvador

El Salvador apuesta por una reacción ante Jamaica y “Bolillo” afirmó: “No somos tan malos como vimos”

El equipo de Hernán Darío Gómez tendrá este viernes una prueba en el Cuscatlán, luego de una semana enfocada en corregir fallas y recuperar solidez tras una dura derrota

El Salvador, Liga de Naciones de Concacaf, Jamaica, Bolillo Gómez
El Salvador enfrentará a Jamaica en el Estadio Cuscatlán por la tercera jornada de la Liga de Naciones de Concacaf. (Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes)
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La selección de El Salvador afrontará este viernes un partido decisivo de la Liga de Naciones de Concacaf. La Selecta recibirá a Jamaica en busca de un resultado que le permita recuperar la confianza en la tercera jornada.

El encuentro se disputará a las 20:00 (hora local) en el Estadio Cuscatlán, donde el equipo dirigido por Hernán Darío Gómez tendrá el desafío de responder después de los resultados recientes.

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Según informó el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), Gómez reconoció que su equipo arrastra dificultades en ambos extremos del campo, aunque sostuvo que el trabajo de la semana estuvo centrado en corregirlas.

Ha sido difícil no defendernos bien y no atacar bien, pero hemos trabajado en eso. No se puede dejar de trabajar. Tenemos jugadores importantes para eso”, expresó el entrenador este jueves en la conferencia previa al duelo.

El técnico colombiano espera una respuesta desde el inicio del partido ante el conjunto caribeño. “Bolillo” remarcó que el plantel mostró una mejor condición física en compromisos anteriores, un aspecto que considera necesario para sostener el ritmo durante los 90 minutos.

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El Salvador, Liga de Naciones de Concacaf, Jamaica, Bolillo Gómez
La Selecta llega al encuentro con el plantel completo al no registrar futbolistas lesionados entre sus convocados. (Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes)

El amargo resultado ante Guatemala

El seleccionador también se refirió a la derrota 0-6 ante Guatemala, un resultado que abrió cuestionamientos sobre el rendimiento del combinado cuscatleco. El entrenador sudamericano pidió no tomar ese encuentro como una medida definitiva de las capacidades del grupo y explicó que sostuvo conversaciones con los jugadores para revisar lo ocurrido.

Yo voy a aislar un poco el partido con Guatemala, porque no somos tan malos como vimos ni es tanta la diferencia”, afirmó. El entrenador añadió que el equipo ha respondido de forma favorable en el aspecto físico durante los últimos partidos.

Tras ese análisis, el cuerpo técnico puso el foco en el desafío contra Jamaica. La preparación incluyó reuniones con los futbolistas y revisión de partidos, con el propósito de fortalecer la respuesta mental del plantel antes de un encuentro que tendrá como escenario el Cuscatlán.

Gómez confirmó, además, que no cuenta con bajas por lesión. “Todos están a disposición”, señaló sobre un grupo que llega prácticamente completo a la convocatoria.

El Salvador, Liga de Naciones de Concacaf, Jamaica, Bolillo Gómez
Hernán Darío Gómez sostuvo que el equipo necesita triunfos consecutivos para consolidar el proceso deportivo. (Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes)

La afición aparece como uno de los objetivos del plantel

La preocupación por el vínculo con los hinchas ocupó buena parte de las declaraciones del técnico. El entrenador admitió que el grupo percibe el malestar generado por los últimos resultados y fijó como prioridad la reconstrucción de esa confianza.

Una de las cosas que más hemos sentido en el grupo es la pena con la gente de El Salvador”, dijo “Bolillo”. “Es de lo más duro, lo que más nos ha costado y lo que más tenemos en mente: volver a recuperar a los que venían recuperando”.

El técnico aclaró que una victoria ante Jamaica no alcanzará para consolidar el proceso. Para lograrlo, consideró que El Salvador deberá sostener buenos desempeños y encadenar resultados favorables.

Tras dos jornadas, El Salvador se ubica quinto lugar con tres puntos en el la Liga A del Grupo A. (Cortesía: Liga de Naciones de Concacaf)
Tras dos jornadas, El Salvador se ubica quinto lugar con tres puntos en el la Liga A del Grupo A. (Cortesía: Liga de Naciones de Concacaf)

Hay que ganar partidos seguidos para que la gente se convenza y para convencernos también nosotros de que sí estamos haciendo algo”, sostuvo.

El partido ante Jamaica pondrá a prueba esa evolución y ofrecerá a la Selecta una oportunidad para responder ante su público.

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