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Premios ÍDOLO Argentina 2026: los conductores, nuevas categorías y todo sobre la gala del universo digital

La ceremonia que reconoce a streamers y referentes de las redes sociales volverá a Buenos Aires el 28 de octubre. Según pudo saber Teleshow, la gala en vivo contará con 29 categorías y participación del público

Premios ÍDOLO 2026, cuándo es la gala y quiénes la conducirán
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Los Premios ÍDOLO Argentina 2026 volverán a reunir a creadores de contenido, streamers y figuras del entretenimiento digital el miércoles 28 de octubre en La Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires. La ceremonia, que tendrá su tercera edición consecutiva en el país, contará con una transmisión en vivo a través de Streams Telefe y luego llegará a la pantalla de Telefe.

Según pudo saber Teleshow, la ceremonia incorporará este año dos nuevas distinciones y alcanzará un total de 29 categorías. La respuesta del público en la instancia inicial confirmó el alcance de la convocatoria: durante las primeras 24 horas, se registraron 109.760 postulaciones para elegir a los candidatos de las diferentes ternas. En ese proceso participaron cerca de 2.500 creadores que fueron propuestos por sus seguidores.

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La gala principal estará conducida por Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rosello. Antes de la entrega de estatuillas, la cobertura desde la alfombra roja quedará en manos de Marta Fort, Juli Poggio, Fede Popgold y Cachete Sierra, distribuidos en dos duplas para recibir a los nominados e invitados.

La organización renovó para esta edición su acuerdo con Telefe, que emitirá tanto la previa como la ceremonia en vivo en su plataforma de streaming. Más tarde, el contenido podrá verse en la televisión abierta. La alianza se inició en 2025, cuando el evento dio el salto desde el ecosistema estrictamente digital a una cobertura de alcance nacional.

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Los Premios ÍDOLO Argentina preparan su gala 2026 con nuevas categorías
Sofía 'La Reini' Gonet y Grego Rosello asumirán la conducción de la gala principal del evento
Los Premios ÍDOLO Argentina preparan su gala 2026 con nuevas categorías
Sofía 'La Reini' Gonet y Grego Rosello asumirán la conducción de la gala principal del evento. (Gentileza Premios ídolo)
Los Premios ÍDOLO Argentina preparan su gala 2026 con nuevas categorías
La convocatoria inicial registró más de 100.000 postulaciones del público en sus primeras 24 horas (Gentileza Premios ídolo)

La edición anterior dejó números que reforzaron esa expansión. Según los datos informados por la organización, los Premios ÍDOLO alcanzaron a más de 3,2 millones de personas en 2025 y registraron 6,3 puntos de rating, con un 42 % de participación de audiencia en televisión abierta. La repercusión también se trasladó a las redes sociales, donde distintos momentos de la ceremonia circularon entre las tendencias del año.

Entre las novedades de 2026 aparece la categoría Mejor Comunidad, destinada a reconocer a las audiencias y espacios digitales vinculados con canales de streaming. La terna será definida por voto del público, al igual que Ídolo Emergente y Momento Viral. La otra incorporación es Ídolo Notero/a, que pondrá el foco en los nuevos cronistas y en los formatos informativos que encontraron lugar en las plataformas digitales.

Los Premios ÍDOLO Argentina preparan su gala 2026 con nuevas categorías
La edición previa alcanzó a más de 3,2 millones de personas con un pico de 6,3 puntos de rating (Gentileza Premios ídolo)
Los Premios ÍDOLO Argentina preparan su gala 2026 con nuevas categorías
Un jurado definirá a los ganadores entre los perfiles con mayor apoyo del público (Gentileza Premios ídolo)

La lista de categorías refleja la amplitud del universo que busca abarcar el premio. Habrá reconocimientos para creadores de viaje, moda, gastronomía, deporte, podcast, lifestyle, belleza, tecnología, actualidad, música, humor, salud, emprendimientos y contenido creativo. También se entregarán galardones en rubros vinculados con el streaming, el fútbol, el sector automotor, las reseñas gastronómicas, la canción más viral y las figuras celebrity.

El camino hacia las nominaciones comienza con las postulaciones abiertas del público. Una vez cerrada esa primera etapa, los nombres que hayan concentrado mayor cantidad de apoyos pasarán a la evaluación del jurado, que definirá a los finalistas y seleccionará a los ganadores en la mayor parte de las categorías. De las 29 distinciones, tres dependerán directamente de la votación de los seguidores.

Los Premios ÍDOLO Argentina preparan su gala 2026 con nuevas categorías
Los Premios ÍDOLO Argentina 2026 celebrarán su tercera edición consecutiva el miércoles 28 de octubre en La Usina del Arte (Gentileza Premios ídolo)
Los Premios ÍDOLO Argentina preparan su gala 2026 con nuevas categorías
Telefe emitirá la previa y la ceremonia en vivo por su plataforma de streaming y posteriormente en televisión abierta (Gentileza Premios ídolo)

Los Premios ÍDOLO nacieron en España en 2022 por iniciativa de Aida Domènech, conocida como Dulceida, con el objetivo de reconocer y profesionalizar la actividad de quienes desarrollan contenidos en redes sociales. Argentina se convirtió en la primera sede internacional del formato: el certamen debutó en 2024 de la mano de Luzu TV y consolidó su llegada a la televisión abierta al año siguiente.

La producción y licencia local volverán a estar a cargo de Di Raimondo Agency, responsable de las dos ediciones anteriores. Para la ceremonia de octubre, la organización anticipó una renovación del concepto visual de la marca, en una edición que buscará reflejar la diversificación de formatos, audiencias y perfiles que forman parte de la industria digital argentina.

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