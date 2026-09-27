Alejandro G. Iñárritu habló de “Digger”, su película con Tom Cruise: “La realidad y la ficción comienzan a mezclarse”

Alejandro González Iñárritu desarrolló la sátira cinematográfica "Digger" durante un periodo de nueve años (Warner Bros.)

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Alejandro G. Iñárritu prepara el estreno mundial de Digger, una sátira sobre poder, ambición y crisis ambiental protagonizada por Tom Cruise. La película, que llega a los cines tras un extenso proceso de escritura, sigue a un magnate petrolero que intenta resolver una catástrofe global provocada por uno de sus propios proyectos.

En una entrevista con GQ México y Latinoamérica, el realizador mexicano explicó que la historia parte de un conflicto reconocible: “La insaciable ambición humana, la acumulación de poder y la responsabilidad o irresponsabilidad que conlleva esa acumulación”. Sin embargo, evitó vincular al protagonista con alguna figura pública específica.

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Cruise encarna a Digger Rockwell, un empresario con recursos y capacidad de influencia extraordinarios que, ante el deterioro ambiental, se presenta como la persona indicada para reparar el daño. La paradoja del personaje sostiene el relato: pretende salvar al mundo de una amenaza que ayudó a poner en marcha.

“Digger” mezcla la ficción con dilemas del presente

Iñárritu comenzó a trabajar en el proyecto hace casi una década, un período que modificó tanto la película como el contexto social y político que la rodea. El director consideró que ese tiempo volvió más porosas las fronteras entre la premisa inicial y la realidad.

“Todo cambia radicalmente. Y llega un punto en el que la realidad y la ficción comienzan a mezclarse”, señaló a GQ.

Tom Cruise interpreta al magnate petrolero Digger Rockwell en el nuevo largometraje de Alejandro González Iñárritu (Warner Bros.)

La película aborda la concentración de poder, el deterioro ambiental y la voluntad humana de dominar fenómenos que escapan a ese control. Para el cineasta, el resultado es una observación sobre la conducta colectiva, llevada a un registro de farsa y humor negro.

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“La comedia siempre está alimentada por la tragedia”, afirmó Iñárritu. El director sostuvo que el humor permite tomar distancia de situaciones difíciles y observarlas sin convertirlas en un discurso solemne. “Comedia es tragedia más tiempo”, agregó.

Esa distancia atraviesa además su mirada sobre México y su propia trayectoria. Iñárritu vive fuera del país desde hace 25 años y explicó que esa experiencia le permitió revisar su identidad desde otra perspectiva. “Puedes ver a veces cosas que, por lógica, es difícil observar cuando estás demasiado adentro”, dijo.

Iñárritu cuestiona el ruido de las redes y la inteligencia artificial

Durante la charla, el director de Amores perros, Birdman y El renacido también se refirió al impacto de las redes sociales y de la inteligencia artificial sobre la percepción de la realidad. Según planteó, la circulación permanente de discursos e imágenes no garantiza una mejor comunicación.

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“Paradójicamente, creo que nunca habíamos hablado tanto y entendido tan poco”, sostuvo. A su juicio, existe “un ruido” que profundiza las diferencias y desplaza los elementos comunes entre las personas.

Alejandro González Iñárritu advirtió sobre cómo la inteligencia artificial altera la percepción de la realidad y genera dudas sobre las imágenes (REUTERS/Hannah McKay)

Iñárritu advirtió que la inteligencia artificial añade otra capa de incertidumbre, porque transforma el vínculo histórico entre imagen y prueba. “Ahora las imágenes son casi un motivo de duda. La inteligencia artificial ya cuestiona lo que vemos, y antes era al revés”, expresó.

Asimismo, defendió el valor material del cine. Para él, una película se construye en el contacto entre actores, técnicos, espacios y circunstancias imprevisibles del rodaje. “Toda esa fisicalidad e intercambio energético de los actores, el staff, el cómo despertaste, qué comiste… Eso me parece que es el cine”, afirmó.

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La propuesta visual de Digger se apoya en una nueva colaboración con el director de fotografía Emmanuel ‘Chivo’ Lubezki. Ambos trabajaron con el formato VistaVision, que Iñárritu ya había utilizado en Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. El objetivo, explicó, fue construir planos con profundidad y múltiples puntos de atención.

“Muchas películas te dicen dónde ver y aquí hice exactamente lo contrario”, señaló. “Una cara te dice quién es el personaje, pero el cuarto te explica por qué es así”, agregó.

Tom Cruise y un elenco reunido por la confianza creativa

El cineasta mexicano admiraba el trabajo de Tom Cruise desde la película "Magnolia" y buscó explorar una faceta distinta del actor en "Digger" (EFE/Neil Hall)

La participación de Tom Cruise se definió temprano en el proceso. Iñárritu recordó que el actor visitó su oficina en 2017, cuando el proyecto todavía estaba en desarrollo. Allí encontró referencias visuales, fotografías, pinturas y los primeros materiales de una película que aún no tenía su forma final.

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El mexicano dijo que admiraba a Cruise desde Magnolia, aunque para Digger buscaba una faceta distinta de su figura pública. Destacó su precisión interpretativa, el manejo de las pausas, la voz y los gestos mínimos.

“Tom es un orador, un tipo que conoce la palabra y sus inflexiones. Nunca tuvimos un desacuerdo en prácticamente nada. Había una comunión de la visión”, señaló.

El elenco incluye a Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Emma D’Arcy y Sophie Wilde. El guion fue escrito junto a Sabina Berman, Alexander Dinelaris Jr. y Nicolás Giacobone, mientras que Jez Butterworth desarrolló la idea con Berman.

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El reparto del filme "Digger" integra a figuras como Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller y Jesse Plemons (EFE/NEIL HALL)

Iñárritu definió al grupo como “un dream team” y remarcó que el cine es un trabajo colectivo. Tras años de reescrituras, viajes de investigación al Ártico y la Antártida, pruebas y cambios de rumbo, el director conserva una idea central sobre su oficio: “Aprendí a hacer Digger sobre la marcha y eso es lo que más me gusta de hacer cine”.