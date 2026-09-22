George Lucas revela que renunció a tres películas de ‘Star Wars’ antes de retirarse del cine: “Me estaba quedando sin tiempo”

Lucas eligió dedicar sus esfuerzos al museo que había planeado durante años en lugar de continuar dirigiendo la saga galáctica.(Créditos: REUTERS/Mike Blake)

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George Lucas todavía tenía planes para continuar la saga que creó cuando tomó una decisión que cambió para siempre el rumbo de Star Wars. El cineasta reveló que había tres películas más de la franquicia que quería realizar, pero decidió retirarse de la dirección después de Star Wars: Episodio III – La venganza de los Sith (Revenge of the Sith) al considerar que no tendría tiempo para desarrollar una obra personal muy importante: el Lucas Museum of Narrative Art, inaugurado este martes en Los Ángeles.

Durante una entrevista con Norah O’Donnell para CBS Sunday Morning, el director de 82 años explicó que retirarse del cine significó renunciar a nuevas historias ambientadas en una galaxia muy, muy lejana.

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“Tengo 82 años, así que encontré un límite. Cuando hice esto, decidí retirarme de hacer películas, lo cual fue importante porque todavía me quedaban tres ‘Star Wars’ por hacer”, declaró Lucas. “Pero me di cuenta de que me estaba quedando sin tiempo, y quería hacer este museo”, agregó.

Una escultura de Yoda, el personaje de "Star Wars", junto a un sendero en el área de jardines del Museo de Arte Narrativo de George Lucas, en una vista previa del sitio, el lunes 31 de agosto de 2026, en Los Ángeles. (AP Photo/Chris Pizzello)

El retiro que cambió el futuro de ‘Star Wars’

La decisión de Lucas llegó después de la trilogía de precuelas formada por La amenaza fantasma (1999), El ataque de los clones (2002) y La venganza de los Sith (2005). Además de dirigirlas, escribió y fue productor ejecutivo de las tres películas.

En 2012, Disney compró Lucasfilm por unos 4.000 millones de dólares. Así, el cineasta quedó fuera de la trilogía de secuelas que llegó a los cines años después con Star Wars: El despertar de la Fuerza (2015), Los últimos Jedi (2017) y El ascenso de Skywalker (2019).

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La franquicia siguió bajo el control de Disney y amplió su universo con producciones para televisión y streaming como The Mandalorian, Andor y The Acolyte. En 2026, la saga regresó a las salas con The Mandalorian and Grogu, mientras que Star Wars: Starfighter, protagonizada por Ryan Gosling, está prevista para 2027.

La venganza de los Sith (2005) fue la última película de Star Wars dirigida por George Lucas (Disney)

Las nuevas declaraciones de Lucas también provocaron discusiones entre los seguidores de la saga. Algunos usuarios expresaron en redes sociales su interés por conocer las ideas que el creador tenía preparadas para esas tres películas.

“Me gustaría ver los guiones. O incluso el esquema”, escribió uno de los seguidores citado por ComicBook.com. Otros usuarios cuestionaron si una eventual trilogía dirigida por Lucas habría recibido una respuesta diferente a la que tuvieron las precuelas.

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El museo que ocupó el lugar de ‘Star Wars’

El proyecto que terminó ocupando una parte importante de los últimos años de trabajo de Lucas fue el Lucas Museum of Narrative Art, una iniciativa anunciada originalmente en 2013 y que finalmente abrió sus puertas en Los Ángeles el 22 de septiembre de 2026.

El museo cuenta con 1.200 piezas de la colección privada de Lucas, entre pinturas, fotografías, esculturas y diversos objetos relacionados con el cine, incluidos vestuarios, vehículos y piezas originales de Star Wars. El recinto tiene 300.000 pies cuadrados, 35 galerías y se encuentra en un campus de 13 acres.

El Lucas Museum of Narrative Art ocupa unas 300.000 pies cuadrados, distribuidos en 35 galerías dentro de un campus de 13 acres (REUTERS/Daniel Cole)

Lucas tuvo una participación directa en el diseño y supervisó numerosos detalles del proyecto. Su esposa y socia empresarial, Mellody Hobson, explicó a Variety que el cineasta llegó a involucrarse cada vez más en aspectos específicos del museo porque tenía una idea muy precisa de cómo quería que fuera.

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“Esto casi lo mata”, señaló Hobson al describir la intensidad del proceso y el nivel de detalle con el que Lucas trabajó.

La película que lo sacó del retiro

Por otro lado, aunque Lucas dejó la dirección cinematográfica, no desapareció por completo del cine. En 2026, regresó a una producción de Hollywood con Minions & Monsters, donde presta su voz a una versión de sí mismo.

El papel surgió después de que Chris Meledandri, fundador de Illumination, descubriera cuánto le gustaban a Lucas las películas de los Minions y decidiera crear un cameo para él.