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Jack Haven, estrella de “Atypical”, recurre a las redes para pedir trabajo: “Estoy en una emergencia”

El actor de 32 años explicó que debía alcanzar el requisito de ingresos de SAG-AFTRA para acceder a un seguro médico

El actor transgénero, que fue parte de una exitosa serie de Netflix, sorprendió con un video informando sobre su preocupante situación.
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Jack Haven, joven de 32 años que interpretó a Casey Gardner en la serie de Netflix Atypical, recurrió públicamente a las redes sociales para pedir trabajo. La urgencia de su solicitud estaba relacionada con el requisito de ingresos de SAG-AFTRA, el sindicato de actores de Estados Unidos, para acceder al seguro de salud a partir de enero.

El video sorprendió a sus seguidores por la trayectoria que Haven ha construido en cine y televisión. Su carrera en la actuación comenzó a los 11 años y ganó reconocimiento cuando fue elegido para interpretar a la atleta y hermana del protagonista en Atypical (2017-2021), papel que mantuvo durante las cuatro temporadas de la serie.

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Entre sus créditos también figuran Bill & Ted Face the Music y I Saw the TV Glow (2024), película dirigida por Jane Schoenbrun. Este año volvió a trabajar con la cineasta en Teenage Sex and Death at Camp Miasma, donde interpretó a Little Death. La película recibió la Queer Palm en el Festival de Cannes 2026.

Jack Haven, actor de Atypical, sorprendió al rogar por empleo en redes sociales
Haven participó durante las cuatro temporadas de la producción de Netflix protagonizada por Keir Gilchrist.(Composición fotográfica: IMDb)

En 2019, Haven se identificó públicamente como no binario y utiliza los pronombres they/them. En 2025 hizo público el nombre Jack Haven, que había comenzado a utilizar dos años antes en un taller para actores transgénero.

“Estoy en una situación de emergencia”

Haven publicó un video en YouTube titulado “Are You Casting?”, en el que explicó el motivo de su pedido. “Hola, mi nombre es Jack Haven. Estoy haciendo este video hoy porque estoy en una situación un poco de emergencia”, expresó. “Necesito ganar US$4.000 antes de que termine el mes para poder calificar para el seguro de salud de SAG a partir de enero”.

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De acuerdo con The Independent, los miembros de SAG-AFTRA deben alcanzar un determinado nivel de ingresos cubiertos provenientes de trabajos sindicalizados durante un periodo establecido para acceder a la cobertura. También pueden cumplir el requisito mediante un número específico de días de trabajo acreditados.

Jack Haven, actor de Atypical, sorprendió al rogar por empleo en redes sociales
El actor también formó parte del elenco de I Saw the TV Glow, dirigida por Jane Schoenbrun. (IMDb)

“Entonces, supongo que lo que estoy pidiendo es que, si tú o alguien que conoces puede contratarme en un set o producción y pagarme US$4.000, haré prácticamente cualquier trabajo”, dijo. “Puedo cantar, puedo bailar, puedo hablar suavemente… fuerte, puedo hacer acentos, británico”.

Finalmente, proporcionó un correo electrónico para recibir propuestas laborales.

La publicación comenzó a circular ampliamente en redes sociales y generó sorpresa entre espectadores familiarizados con la trayectoria de Haven.

“Esto es literalmente una locura, ¿cómo es que está buscando trabajo en este momento?”, escribió un usuario citado por The Independent, quien también destacó la participación del actor en Teenage Sex and Death at Camp Miasma.

Jack Haven, actor de Atypical, sorprendió al rogar por empleo en redes sociales
Teenage Sex and Death at Camp Miasma reunió nuevamente a Haven con la cineasta Jane Schoenbrun.(IMDb)

“Fuiste increíble en I Saw the TV Glow, Jack. Realmente espero que encuentres pronto lo que necesitas”, escribió otro usuario.

La amplia difusión del video no quedó solo en mensajes de apoyo. La exposición que alcanzó el pedido de Haven también comenzó a traducirse en oportunidades laborales. Este miércoles 23 de septiembre, Haven compartió una actualización en la que agradeció la viralización del caso.

“Hola chicos, supongo que mucha gente vio el video en el que pedí US$4.000. Eh, recibí muchas ofertas. Así que, gracias”, expresó en el nuevo clip. “Gracias por su amor y su amabilidad. Realmente me siento abrumado. No esperaba que tanta gente viera el video”.

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