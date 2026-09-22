Taylor Swift anuncia “Patient Zero”: todo sobre el nuevo sencillo de la cantante

Taylor Swift sorprende con el anuncio de “Patient Zero”, su nuevo sencillo.

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Taylor Swift anunció el lanzamiento de “Patient Zero”, un nuevo sencillo que llegará este viernes 25 de septiembre, en medio de especulaciones entre sus seguidores sobre sus próximos proyectos musicales.

La cantante dio a conocer la fecha de estreno a través de sus canales oficiales y señaló que la canción ya puede reservarse durante un periodo limitado en su tienda en línea.

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“He estado esperando con impaciencia para contarles que mi nuevo single ‘Patient Zero’ saldrá el 25 de septiembre y ya está disponible para reservar en mi página web durante 24 horas”, escribió.

Taylor Swift anunció la fecha de estreno de su nuevo tema “Patient Zero”.

“Patient Zero” tendrá, además de la versión convencional, dos ediciones alternativas: una interpretación acústica y otra para piano. La tienda oficial de Swift ofrece tres versiones físicas en CD, cuya distribución está prevista para el 13 de octubre.

La artista no proporcionó, hasta ahora, más detalles sobre la canción, su composición o una posible producción audiovisual asociada. El anuncio se produjo después de una serie de pistas que habían llamado la atención de sus seguidores.

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Entre ellas estuvo la modificación de la letra “O” por el número “0” en tres puntos de la descripción de su perfil de Instagram, un cambio que posteriormente fue relacionado con el título del nuevo sencillo.

Horas antes del lanzamiento de "Patient Zero", Taylor Swift generó un sin fin de teorías entre sus seguidores con una serie de cambios y mensajes enigmáticos (Capturas: redes sociales)

Las teorías que despertó “Patient Zero” entre los fans

La publicación de “Patient Zero” también abrió nuevas especulaciones sobre la relación de la canción con la etapa de “The Life of a Showgirl”, el proyecto que Taylor Swift presentó en 2025.

Al consultar la información de los tres sencillos disponibles en su tienda, aparece el logotipo de “The Life of a Showgirl” debajo de la opción para añadir los productos al carrito. Este elemento constituye una de las principales señales que vinculan el lanzamiento con esa etapa de su discografía.

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Otra de las teorías entre los seguidores gira alrededor de la palabra “encore”, que apareció en distintas pistas atribuidas al universo promocional de Swift.

La nueva canción de Taylor Swift podría ser una continuación de The Life of a Showgirl.

Una de ellas surgió durante un sketch pregrabado de Law & Order: Special Victims Unit realizado para los Emmy, en el que Taylor Swift apareció junto a Mariska Hargitay y su gata Olivia Benson.

En la escena, los personajes hablaban sobre la dificultad de interpretar las pistas que los seguidores encuentran en los mensajes de la cantante.

La intérprete pronunció varias expresiones aparentemente inconexas: “Saccharide. Aries. From the vineyard. North or south.” Al tomar la tercera letra de cada una de esas frases, se obtiene la palabra “encore”, lo cual sugiere que la famosa aún tiene más por dar.

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Taylor Swift apareció en un sketch con Mariska Hargitay mientras resolvían teorías de sus fans. (Captura de video)

El segmento también generó otra interpretación entre algunos seguidores, quienes reorganizaron las letras de las frases para formar un mensaje relacionado con un posible lanzamiento de “Taylor Swift (Taylor’s Version)”. Sin embargo, esa lectura no ha sido confirmada por Taylor Swift ni por sus representantes.

Durante meses, parte de la conversación alrededor de la cantante se había centrado precisamente en la posibilidad de que “Taylor Swift (Taylor’s Version)”, una nueva grabación de su álbum debut, fuera anunciada coincidiendo con el vigésimo aniversario del disco.

El lanzamiento de “Patient Zero” introduce ahora otra posibilidad dentro de las teorías sobre sus próximos movimientos, aunque no existe confirmación oficial de que ambos proyectos estén relacionados.

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Taylor Swift había declarado previamente, al presentar “The Life of a Showgirl”, que el álbum no tendría canciones adicionales, al considerar que las 12 piezas incluidas constituían el conjunto que quería publicar.

Taylor Swift había aclarado que no habría temas adicionales tras el lanzamiento del álbum.

El nuevo sencillo podría estar relacionado con esa etapa, aunque todavía no se ha informado si formará parte de una edición posterior o de otro proyecto.

La atención también está puesta en los MTV Video Music Awards, donde Swift recibirá el inaugural Artist Director Award. Hasta el momento, representantes de CBS y MTV no han confirmado si acudirá personalmente a Los Ángeles para recibir el reconocimiento, aunque se espera su presencia en la transmisión.

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