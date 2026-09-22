Nicaragua

Joven nicaragüense fallece en España tras ser operada de emergencia por un tumor cerebral

Apenas unas horas después de ser diagnosticada con un tumor cerebral que por meses fue confundido con estrés y migrañas, la nicaragüense Alexa Cecilia Téllez falleció este domingo 20 de septiembre en el Hospital Universitario de Badajoz, España

Alexa Cecilia Téllez, de 28 años, falleció este domingo 20 de septiembre en Badajoz, España, tras ser operada de emergencia por un tumor cerebral (Cortesía: Gerald Téllez).
Alexa Cecilia Téllez, de 28 años, falleció este domingo 20 de septiembre en Badajoz, España, tras ser operada de emergencia por un tumor cerebral (Cortesía: Gerald Téllez).
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Alexa Cecilia Téllez tenía 28 años, la mirada puesta en el futuro y un firme propósito en el corazón cuando dejó su natal Tipitapa: construirle una casa a su madre, Danelia Téllez, en Nicaragua.

Como miles de jóvenes migrantes, cruzó el Atlántico en busca de mejores oportunidades, estableciéndose en España para trabajar incansablemente.

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Sin embargo, detrás de las jornadas de esfuerzo y el estrés diario, una amenaza invisible silenciaba sus sueños. Durante meses, los punzantes dolores de cabeza se volvieron parte de su rutina. Alexa atribuía el malestar al cansancio y a la carga laboral.

Aunque buscó respuestas médicas en repetidas ocasiones, las evaluaciones iniciales apuntaron a desequilibrios hormonales y, posteriormente, a migrañas. Jamás le realizaron un estudio profundo de la cabeza. Convencida de que solo se trataba de tensión, Alexa continuó su vida.

Sin embargo, el punto de quiebre llegó el viernes 18 de septiembre. Con un malestar cada vez más abrumador, Alexa le confesó a una de sus tías un deseo desgarrador: quería regresar a Nicaragua. Esa misma noche, al ver su deterioro, sus amigas la trasladaron de urgencia al Hospital Universitario de Badajoz.

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La joven nicaragüense padecía intensos dolores de cabeza que atribuía al estrés laboral, sin imaginar que padecía una afección cerebral severa (Cortesía: Geral Téllez).
La joven nicaragüense padecía intensos dolores de cabeza que atribuía al estrés laboral, sin imaginar que padecía una afección cerebral severa (Cortesía: Geral Téllez).

Ahí, en una sala de urgencias, la incertidumbre terminó para dar paso a la devastación. Tras un examen de tomografía axial computarizada (TAC), los médicos descubrieron un tumor cerebral avanzado. Ante la gravedad del hallazgo, fue ingresada al quirófano el sábado 19 de septiembre para una cirugía de emergencia.

Pese a los esfuerzos médicos, su cuerpo no resistió y falleció al día siguiente, el domingo 20 de septiembre, a menos de 24 horas de haber sido intervenida.

La noticia ha cruzado el océano como un impacto demoledor para sus padres en Tipitapa. Al dolor inmenso de perder a la hija mayor se sumó un obstáculo abrumador: el elevado costo financiero para trasladar sus restos de regreso a Nicaragua.

Fue en ese instante de consternación cuando la solidaridad comunitaria se transformó en un faro de luz. Su primo, Gerald Téllez, ha impulsado de inmediato una campaña de recaudación de fondos a través de GoFundMe bajo la meta de 10,000 euros ($11,432.50) para repatriar su cuerpo a Nicaragua.

Alertas de un tumor cerebral: claves para detectarlo y actuar a tiempo

El trágico desenlace de Téllez pone en evidencia la importancia vital de atender las señales de auxilio que envía el cuerpo. Aunque los tumores cerebrales primarios no siempre se pueden prevenir debido a que responden a mutaciones genéticas o factores no del todo esclarecidos, la clave principal para salvar vidas reside en la detección temprana y en la rápida intervención médica.

La campaña impulsada por su primo Gerald Téllez movilizó la solidaridad de la diáspora nicaragüense para recaudar los fondos de repatriación.
La campaña impulsada por su primo Gerald Téllez movilizó la solidaridad de la diáspora nicaragüense para recaudar los fondos de repatriación.

Confundir un tumor cerebral con padecimiento de migraña o estrés es un error común en sus etapas iniciales. Para evitar retrasos en el diagnóstico, es fundamental conocer los síntomas de alarma que requieren evaluación neurológica inmediata:

  • Dolores de cabeza atípicos y progresivos: Un dolor de cabeza que aparece de la nada, que empeora gradualmente con los días o semanas, que es más severo por las mañanas o que interrumpe el sueño, debe ser evaluado con estudios de imagen (TAC o Resonancia Magnética).
  • Náuseas y vómitos inexplicables: Especialmente si ocurren por la mañana y no están asociados a infecciones gastrointestinales o problemas digestivos.
  • Cambios neurológicos y motores: Pérdida repentina del equilibrio, dificultad para caminar, debilidad o entumecimiento en un lado del cuerpo o convulsiones sin antecedente previo.
  • Alteraciones sensoriales y cognitivas: Visión borrosa, visión doble, pérdida de audición, problemas para articular palabras, pérdida de memoria reciente o cambios drásticos en la personalidad y el comportamiento.

Aunque no existen medidas definitivas para prevenir la aparición de un tumor cerebral, mantener un estilo de vida saludable ayuda a proteger la salud del sistema nervioso central. Ante la persistencia de migrañas o cefaleas inusuales, es un derecho y una necesidad exigir análisis exhaustivos que descarten patologías estructurales en el cerebro.

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