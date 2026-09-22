Guatemala reúne a 70 expertos regionales para modernizar la aviación civil en la reunión del Grupo de Trabajo de Norteamérica, Centroamérica y Caribe

Guatemala es sede de la reunión NACC/WG/11, que reúne a 70 participantes para modernizar la navegación aérea regional. (Dirección de Aeronáutica Civil de Guatemala )

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Guatemala reúne a 70 participantes en la Undécima Reunión del NACC/WG de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que se desarrolla del 21 al 25 de septiembre para coordinar la modernización de la navegación aérea y elevar la seguridad de los vuelos en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

El encuentro congrega a autoridades, especialistas técnicos y representantes de la industria aeronáutica regional. Su agenda busca identificar necesidades, intercambiar experiencias y definir acciones comunes frente a los desafíos tecnológicos que atraviesan a la aviación civil.

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La semana de trabajo concluirá con la elección de la Presidencia y la Vicepresidencia del grupo para el período 2027-2030. Las nuevas autoridades deberán dar continuidad a las medidas acordadas para mejorar la seguridad y la eficiencia en el uso del espacio aéreo regional.

La actividad fue organizada por la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Guatemala. Ambas entidades impulsan la coordinación entre países para fortalecer los sistemas que permiten organizar y controlar los vuelos.

Guatemala es sede de la reunión NACC/WG/11, que reúne a 70 participantes para modernizar la navegación aérea regional.

Sistemas digitales, rutas más eficientes y respuesta meteorológica

Los participantes analizarán la aplicación de la versión ocho del Plan Mundial de Navegación Aérea, conocido por sus siglas en inglés como GANP. Esta iniciativa promueve la modernización y la armonización de los servicios de navegación aérea en los países de la región.

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La agenda incluye los sistemas de comunicación, navegación y vigilancia, la gestión del tránsito aéreo, la transformación digital y la ciberseguridad. También contempla el fortalecimiento de los servicios meteorológicos y la planificación de la navegación aérea basada en desempeño.

Las mesas técnicas permitirán compartir soluciones tecnológicas y lecciones surgidas de la implementación de sistemas en distintos países. Los especialistas evaluarán tendencias y conceptos operacionales destinados a elevar los estándares de seguridad de la aviación civil.

Una coordinación más estrecha y la incorporación de herramientas modernas pueden reforzar la seguridad operacional, optimizar las rutas y mejorar la gestión de los vuelos. Estas medidas también apuntan a una respuesta más eficiente ante fenómenos meteorológicos u otras situaciones que afecten las operaciones.

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La DGAC y COCESNA señalaron que disponer de información precisa y de sistemas tecnológicos confiables resulta determinante para garantizar la continuidad de las operaciones en una actividad aérea cada vez más digital e interconectada.

El impacto previsto para pasajeros, comercio y conectividad

Los avances previstos buscan una navegación aérea más segura, eficiente y preparada para las necesidades actuales de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. El objetivo es generar beneficios para pasajeros, tripulaciones, operadores aéreos y el traslado de mercancías.

El viceministro de Transportes, Fernando Suriano, valoró el acompañamiento de la OACI y de COCESNA en el proceso regional. “Desde Guatemala reconocemos el acompañamiento de la Organización de Aviación Civil Internacional y de Cocesna, aliados fundamentales para avanzar hacia una aviación más integrada y segura”, expresó.

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Suriano sostuvo que el fortalecimiento tecnológico contribuye también a la competitividad, el crecimiento económico y el desarrollo de los países. La mejora de la conectividad entre los Estados de la región favorece, además, el turismo, el comercio y el intercambio regional.

El director general de Aeronáutica Civil, Tomás Aldecoa, subrayó que la cooperación entre los gobiernos, los organismos internacionales y la industria resulta necesaria ante los retos tecnológicos. “Ningún Estado puede enfrentar aislado los retos tecnológicos actuales. Por ello, la colaboración con OACI, con Cocesna y con la industria aquí representada es la mayor garantía de éxito”, afirmó.

A través de la DGAC, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda promueve la adopción de estándares y herramientas para una aviación civil moderna, técnica y segura. La reunión también permite que los países articulen prioridades y avancen de manera coordinada en la modernización de los servicios aeronáuticos regionales.

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