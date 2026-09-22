Panamá

Operativo contra pornografía infantil deja cuatro detenidos en Panamá

Los allanamientos ejecutados en Panamá Este, Panamá Oeste y San Miguelito permitieron decomisar 37 dispositivos tecnológicos

La Operación Centinela permitió conducir a cuatro personas para completar las diligencias, sin que hasta ahora se haya informado sobre imputaciones o medidas cautelares contra los ciudadanos sometidos a investigación. Cortesía MP
La Operación Centinela permitió conducir a cuatro personas para completar las diligencias, sin que hasta ahora se haya informado sobre imputaciones o medidas cautelares contra los ciudadanos sometidos a investigación. Cortesía MP
Guardar

Cuatro personas fueron arrestadas por las autoridades durante la Operación Centinela, desplegada por presunta posesión de material de abuso sexual infantil.

Los allanamientos fueron efectuados en varios sectores de Panamá Este, Panamá Oeste y San Miguelito, como parte de investigaciones iniciadas el 7 de julio de 2026.

PUBLICIDAD

La acción fue desarrollada por la Fiscalía Metropolitana, la Dirección de Investigación Judicial e Interpol Panamá. Durante las diligencias se decomisaron nueve celulares, ocho computadoras portátiles, siete discos duros y 13 memorias USB, equipos que serán sometidos a análisis pericial dentro de las investigaciones.

La Procuraduría General de la Nación informó que las cuatro personas quedaron bajo conducción para completar las diligencias, pero todavía no comunicó la formulación de cargos ni la imposición de medidas cautelares. Los indicios recabados serán utilizados para determinar la posible vinculación individual con el material localizado.

El operativo ocurre mientras Panamá registra 87 denuncias relacionadas con pornografía infantil y su posesión entre enero y agosto de 2026. El informe estadístico del Ministerio Público contabiliza 64 casos bajo el artículo 184 y otros 23 por posesión tipificada en el artículo 185.

PUBLICIDAD

Supuesto miembro de la Marina de Guerra del Perú es implicado en red de pornografía infantil que llega hasta España
Las autoridades decomisaron 13 memorias USB, nueve celulares y ocho computadoras portátiles, además de siete discos duros que serán revisados por peritos para establecer si contienen elementos vinculados con la investigación. Archivo

Las denuncias por pornografía infantil aumentaron de 43 en 2025 a 64 durante 2026, una variación de 49% al comparar los primeros ocho meses de ambos años. En contraste, los registros por posesión disminuyeron de 25 a 23 casos, equivalente a 8%.

Febrero concentró 16 denuncias por pornografía infantil, seguido de marzo con 13 y julio con 10. En cuanto a posesión, junio registró seis casos y julio cinco. En conjunto, ambas conductas representaron casi una cuarta parte de los 366 expedientes correspondientes a corrupción de menores, explotación sexual comercial y otras modalidades.

La provincia de Panamá acumuló 45 denuncias por pornografía infantil y nueve por posesión, la mayor cantidad del país. Chiriquí registró cinco casos de posesión, mientras Panamá Oeste reportó cuatro por pornografía y dos por tenencia. Las cifras corresponden a noticias criminales abiertas por el Ministerio Público.

El Código Penal establece penas de cinco a diez años de prisión para quien produzca, comercialice, publique, difunda o distribuya material que represente a menores en actividades sexuales. La posesión voluntariamente adquirida para uso propio también puede ser castigada con una sanción de entre cinco y diez años.

Laptop abierta en escritorio de madera, su pantalla exhibe el logo del NCMEC; documentos legales y una credencial blanca están desenfocados al lado.
Panamá registró hasta agosto 64 denuncias por pornografía infantil y 23 por posesión, según las cifras preliminares recopiladas por el Centro de Estadística del Ministerio Público en el sistema acusatorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Centinela se suma a varios procedimientos ejecutados durante 2026. En abril, la operación internacional Aliados por la Infancia VI dejó siete aprehendidos en Panamá y Chiriquí; posteriormente, seis personas fueron imputadas y tres recibieron inicialmente la medida cautelar de detención provisional.

En febrero, la Operación Córdoba permitió aprehender en Arraiján a un ciudadano panameño investigado por pornografía infantil, corrupción de menores y extorsión sexual. La investigación surgió de información remitida por Argentina y comprende al menos siete posibles víctimas menores de edad en ese país.

La Operación Depredador también produjo una aprehensión en Parque Lefevre durante mayo, después de que TikTok enviara un reporte al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos. La alerta mencionaba contenido relacionado con diez posibles víctimas menores de edad.

Los tribunales panameños han dictado además varias condenas durante el año. Un antiguo profesor recibió 16 años de prisión por corrupción de menores y posesión de material de abuso sexual infantil, mientras otro procesado fue condenado a 13 años por difusión y posesión en La Chorrera.

Los organismos internacionales advierten que la explotación sexual infantil utiliza cada vez más herramientas digitales, incluidos servicios cifrados, mecanismos de extorsión y contenidos creados mediante inteligencia artificial, lo que exige mayor cooperación entre autoridades y plataformas tecnológicas. REUTERS
Los organismos internacionales advierten que la explotación sexual infantil utiliza cada vez más herramientas digitales, incluidos servicios cifrados, mecanismos de extorsión y contenidos creados mediante inteligencia artificial, lo que exige mayor cooperación entre autoridades y plataformas tecnológicas. REUTERS

El panorama trasciende las fronteras panameñas. UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud advirtieron que la violencia contra menores aparece cada vez más en entornos digitales, aunque la región todavía presenta limitaciones estadísticas. Casi una de cada cinco mujeres latinoamericanas reportó violencia sexual antes de cumplir 18 años.

WeProtect Global Alliance sostiene que la sofisticación de la explotación sexual infantil en línea avanza más rápido que las medidas de protección. Los espacios cifrados, la extorsión sexual financiera y el empleo de inteligencia artificial obligan a fortalecer la prevención, la cooperación internacional y la respuesta tecnológica.

Temas Relacionados

PanamáInfobaePornografía infantilDelitoCorrupción de menores

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aduanas de Panamá retiene cargamento de cigarrillos de contrabando valorado en $2.8 millones

Entidad realizó operativos contra el comercio ilícito, la pesca ilegal y posibles infracciones a los derechos de propiedad intelectual

Aduanas de Panamá retiene cargamento de cigarrillos de contrabando valorado en $2.8 millones

Operación Aulas Seguras deja seis adolescentes vinculados a casos de drogas en varias provincias panameñas

Tres recibieron detención provisional y el resto aceptó su culpabilidad, con penas de entre 12 y 18 meses de prisión, de acuerdo con el Ministerio Público

Operación Aulas Seguras deja seis adolescentes vinculados a casos de drogas en varias provincias panameñas

Lo que encontraron los voluntarios en la desembocadura del río Juan Díaz revela el impacto real de los hábitos de consumo en Panamá

Decenas de personas recorrieron el litoral capitalino durante el fin de semana en una jornada de limpieza organizada en el marco del Mes de los Océanos. Lo que hallaron dejó una imagen difícil de ignorar

Lo que encontraron los voluntarios en la desembocadura del río Juan Díaz revela el impacto real de los hábitos de consumo en Panamá

Dictan prisión contra abuela de niño de 10 años que falleció en circunstancias extrañas en Panamá

El caso fue manejado de forma preliminar como un supuesto suicidio, aunque las circunstancias siguen bajo investigación, dijeron las autoridades

Dictan prisión contra abuela de niño de 10 años que falleció en circunstancias extrañas en Panamá

En Panamá dos personas fueron aprehendidas mientras realizaban labores de minería ilegal en el Parque Nacional Chagres

Ley contempla penas de tres a seis años de prisión para quienes extraigan recursos minerales de forma ilegal y afecten el equilibrio ecológico o las fuentes de agua

En Panamá dos personas fueron aprehendidas mientras realizaban labores de minería ilegal en el Parque Nacional Chagres

TECNO

‘Detector de IA’: la búsqueda que se dispara en Google y revela las 10 dudas antes de usarla en el día a día

‘Detector de IA’: la búsqueda que se dispara en Google y revela las 10 dudas antes de usarla en el día a día

Cuánto tiempo puede durar la batería de un Nokia 1100 sin necesidad de usar cargador

Mascotas robot: cómo funcionan los nuevos compañeros que no necesitan paseos, alimento ni veterinario

Un tribunal de Brasil obliga a Apple a controlar la edad de quienes usan apps de casino

El video viral de un humano y un robot de dos metros dentro de una jaula de MMA: se volvió tendencia en YouTube

ENTRETENIMIENTO

Taylor Swift anuncia “Patient Zero”: todo sobre el nuevo sencillo de la cantante

Taylor Swift anuncia “Patient Zero”: todo sobre el nuevo sencillo de la cantante

PewDiePie dejará de hacer vlogs familiares para proteger la privacidad de su hijo: “Es un buen momento para parar”

Marvel le pone fin a “Daredevil: Born Again”: la temporada 3 será la última

Arnold Schwarzenegger anunció su nuevo libro: “Es un manual lleno de historias de mi vida”

William Shatner, el capitán Kirk de ‘Star Trek’, debuta en el metal a los 95 años con covers de Metallica y Ozzy Osbourne

MUNDO

Detienen a dos turistas alemanes que colgaron sus propios cuadros en la sala de la Mona Lisa del Louvre

Detienen a dos turistas alemanes que colgaron sus propios cuadros en la sala de la Mona Lisa del Louvre

Una filtración de agua obligó a retirar de forma preventiva el Baco de Caravaggio en Florencia: cuál es su estado

Donald Trump confirmó la reanudación del diálogo directo con Irán tras un encuentro durante la Asamblea de la ONU en Nueva York

Trump le planteará a Zelensky una tregua en los ataques a la infraestructura energética

¿Lémures como cantantes de ópera? Así es la curiosa técnica que sorprendió a los investigadores