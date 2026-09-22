Costa Rica

El aumento en las tasas de Estados Unidos puede encarece el crédito en dólares en Costa Rica

El ajuste de un cuarto de punto llevó el rango estadounidense a entre 3.75% y 4%, una medida que analistas prevén trasladar a los préstamos locales denominados en la moneda norteamericana

FOTO DE ARCHIVO: La brecha entre la tasa de política monetaria de Costa Rica y la estadounidense llegó a −87.5 puntos base. /(REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)
FOTO DE ARCHIVO: La brecha entre la tasa de política monetaria de Costa Rica y la estadounidense llegó a −87.5 puntos base. /(REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)
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La Reserva Federal de Estados Unidos elevó sus tasas de referencia por primera vez desde 2023 y el ajuste puede encarecer el crédito en dólares de Costa Rica, además de aumentar el costo de las futuras emisiones de deuda externa del Gobierno.

La decisión llevó el rango a entre 3.75% y 4%, tras un aumento de un cuarto de punto porcentual.

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La brecha entre las tasas de ambos países pasó a ser más negativa: la Tasa de Política Monetaria costarricense se ubicaba en 3.00%, mientras que el punto medio del rango estadounidense alcanzó 3,875%.

La diferencia llegó así a −87.5 puntos base, frente a −62.5 puntos base en julio y a un saldo positivo apenas un año antes.

El impacto sobre los préstamos locales fue advertido por Daniel Ortiz, socio director de Consejeros Económicos Financieros, y José Luis Arce, director de FCS | Análisis & Estrategia. Ambos economistas coincidieron en que el encarecimiento del dinero en el exterior puede trasladarse a los financiamientos denominados en la moneda estadounidense, según CRHoy.

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Las tasas de los préstamos en dólares en Costa Rica probablemente subirán si se mantiene un entorno de mayores intereses externos, explicó Ortiz. Arce añadió que una tasa de fondos federales más alta, sin recortes contemplados en las proyecciones, incrementaría el servicio de una cartera crediticia cuya tercera parte está denominada en dólares.

El diferencial también ampliaría moderadamente en los próximos meses el beneficio de ahorrar en dólares frente a colones. En julio, ese premio era cercano a cero en términos reales para quienes mantenían sus ahorros en la moneda costarricense.

FOTO DE ARCHIVO: La Reserva Federal de Estados Unidos elevó su tasa de referencia a un rango de entre 3,75% y 4%, el primer aumento desde 2023. /(REUTERS/Ken Cedeno)
FOTO DE ARCHIVO: La Reserva Federal de Estados Unidos elevó su tasa de referencia a un rango de entre 3,75% y 4%, el primer aumento desde 2023. /(REUTERS/Ken Cedeno)

Las tasas pasivas en dólares; es decir, los intereses que bancos e intermediarios pagan por depósitos en cuentas de ahorro, certificados e inversiones a plazo, permanecen rezagadas respecto de las tasas de referencia estadounidenses.

La divergencia entre la Fed y el Banco Central de Costa Rica ocurre mientras la autoridad monetaria local recortó su tasa de política el 23 de julio, en un escenario de inflación interanual negativa. En Estados Unidos, la inflación se ubicó en 3.6% al momento del incremento.

Una estrategia financiera basada en aprovechar las diferencias de tasas entre dos mercados o monedas debería ejercer presión para vender colones. Sin embargo, ese comportamiento no se ha observado: el tipo de cambio en el Mercado de Monedas Extranjeras inició septiembre por debajo de ₡ 450 (USD 1.01), su mínimo desde la creación de ese mercado, sin intervención del Banco Central, y la apreciación acumulada en el año rondaba el 9.7%.

La próxima reunión de la junta directiva del Banco Central deberá definir si la inflación negativa persistente y el debilitamiento de la actividad económica justifican otro recorte de la tasa local o si el aumento acordado en Estados Unidos obliga a seguir esa trayectoria.

Los eurobonos frente a un financiamiento externo más caro

El incremento de las tasas estadounidenses también elevará el costo del financiamiento externo de Costa Rica, en medio del debate legislativo sobre nuevas emisiones de eurobonos.

Un bono del Tesoro estadounidense a diez años con tasa de 5% y otro a 30 años con tasa de 5.36% funcionan como base para cotizar cualquier colocación internacional, explicó Arce.

Imagen de archivo. El Banco Central de Costa Rica recortó su tasa de política monetaria en julio, en un contexto de inflación interanual negativa. /(REUTERS/Juan Carlos Ulate)
Imagen de archivo. El Banco Central de Costa Rica recortó su tasa de política monetaria en julio, en un contexto de inflación interanual negativa. /(REUTERS/Juan Carlos Ulate)

La buena reputación financiera del país no impediría que un aumento de las tasas mundiales se traslade al precio de las próximas emisiones ni a la valoración de la deuda externa ya existente. Arce resumió la situación: “Para el Ministerio de Hacienda, la ventana de financiamiento externo se encarece en el tramo largo justo cuando la discusión legislativa sobre nuevas autorizaciones está abierta”.

Ortiz sostuvo que captar recursos en los mercados internacionales será más costoso. “A fin de cuentas, hay que recordar que los eurobonos son un instrumento para financiar o atender las necesidades de financiamiento del Gobierno, con base en las condiciones de mercado. Si esas condiciones de mercado apuntan a que las tasas afuera van a subir, naturalmente puede suceder que la deuda no sea tan barata y puede ser incluso que esa deuda sea más cara”.

El Gobierno busca que la Asamblea Legislativa autorice emisiones adicionales por USD 13,500 millones en eurobonos, distribuidas en nueve tramos anuales de USD 1.500 millones entre 2026 y 2034.

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