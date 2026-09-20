Gene Simmons sobre su decisión de llamar a Bob Dylan: “Si te atreves, tienes una oportunidad…”

Gene Simmons relató que una llamada a la oficina de Bob Dylan derivó en encuentros de composición y canciones publicadas años después

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Un llamado telefónico de Gene Simmons a Jeff Kramer, representante de Bob Dylan, derivó en una serie de sesiones de composición entre el bajista de Kiss y el cantautor estadounidense.

Simmons recordó la anécdota en una entrevista con The Moynihan Report y resumió su decisión con una frase: “Si te atreves, tienes una oportunidad… si ni siquiera lo intentas, tienes la derrota asegurada”.

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Según relató Gene Simmons, la idea de trabajar con Bob Dylan parecía lejana por la trayectoria del autor de “Like a Rolling Stone” y por el alcance de su repertorio. Aun así, decidió contactar por teléfono a Kramer y plantearle una propuesta directa: quería componer canciones junto a Dylan.

El bajista de Kiss explicó que decidió asumir el riesgo de pedir una colaboración con uno de los compositores más influyentes de Estados Unidos (Hyperstar/The Grosby Group)

El músico explicó que no preparó una estrategia más elaborada ni buscó intermediarios adicionales. “¿Qué tengo que perder?”, se preguntó durante la entrevista. Para Simmons, la posibilidad de un rechazo no era suficiente para descartar el intento, incluso frente a una figura a la que consideraba una referencia de la composición popular estadounidense.

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Poco después de aquella conversación con el representante, Simmons aseguró que recibió una llamada del propio Dylan. “¿Dónde vives? Estaré allí en un día o dos”, le habría dicho el cantautor, de acuerdo con el relato recuperado por RockFM. La respuesta abrió la puerta a un encuentro que el bajista de Kiss no esperaba concretar con tanta rapidez.

Dylan llegó en una furgoneta con una guitarra acústica

Simmons contó que, en ese período, tenía un local en Benedict, donde desarrollaba parte de su trabajo creativo. Dylan llegó allí en una furgoneta sin distintivos, con una guitarra acústica, para comenzar una jornada de composición. El bajista afirmó que registró en audio parte de aquel intercambio.

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Según Simmons, el cantautor acudió a su local en Benedict para intercambiar acordes, melodías y letras (EFE)

El material no mostró a ambos músicos en una actuación formal ni en un estudio con una producción terminada. Según el relato, consistió en conversaciones, acordes, melodías y pruebas de letras. La escena reflejó un método de trabajo basado en el intercambio de ideas entre dos compositores con recorridos musicales distintos.

Parte de esas grabaciones apareció años después en The Vault, una recopilación publicada por Simmons en 2018. El lanzamiento incluyó un fragmento de diálogo entre ambos artistas mientras proponían ideas para canciones. No se trató de una grabación completa de los temas ni de una sesión interpretativa convencional.

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La relación creativa entre los dos músicos se conoció de manera fragmentaria a través de entrevistas posteriores de Simmons. En cada una, el integrante de Kiss aportó detalles sobre el lugar, los años y las canciones que vinculó con aquellas reuniones, aunque sus recuerdos no siempre coincidieron en una cronología única.

“Waiting for the Morning Light” fue una de las canciones asociadas a esas sesiones

Una de las composiciones surgidas de esos encuentros fue “Waiting for the Morning Light”, que Simmons incluyó en su álbum solista Asshole, publicado en 2004.

RockFM señaló que el músico ubicó una de las sesiones de composición en 1991, aunque también hizo referencias a otros momentos de finales de los años 80 y comienzos de los 90.

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El músico atribuyó a su trabajo con Dylan varios temas, aunque sus recuerdos presentan diferencias sobre las fechas de las reuniones (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

En declaraciones de 2021 recuperadas por el medio español, Simmons amplió la lista de canciones que atribuyó al trabajo con Dylan. Mencionó “Na Na Na Na Na” y “Everybody Knew Somebody”, además de “Waiting for the Morning Light”. “Todas ellas surgieron de las sesiones que realicé con Bob”, sostuvo.

La cronología presenta diferencias. Simmons ha mencionado 1989, 1991 y un período más amplio entre finales de la década de 1980 y los primeros años de la siguiente. Esas variaciones impiden establecer con precisión la fecha de cada encuentro, aunque el músico sostuvo que las reuniones generaron varias composiciones.

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El episodio también quedó ligado a la idea que Simmons expuso en la entrevista: llamar, hacer una propuesta y aceptar la posibilidad de una negativa. En este caso, aquel contacto derivó en sesiones junto a Dylan y en canciones que el bajista publicó o mencionó décadas después.