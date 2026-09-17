Sociedad

Hallaron sin vida al puma que deambulaba por distintos sectores de Luján de Cuyo tras dos semanas de búsqueda

El Departamento de Fauna Silvestre de Mendoza confirmó este jueves la muerte del ejemplar juvenil. El cuerpo fue recuperado del canal Cacique Guaymallén, en la zona de Mayor Drummond, adonde habría caído y se ahogó

Hallaron muerto un puma en Mendoza
Personal de Fauna Silvestre y de la Policía Rural rastreó distintos tramos del canal Cacique Guaymallén durante varios días hasta dar con el cuerpo del puma juvenil en la zona de Mayor Drummond (Foto: Departamento de Fauna Silvestre de Mendoza)
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El Departamento de Fauna Silvestre de Mendoza confirmó este jueves la muerte del puma juvenil que había sido avistado durante los últimos días en distintos puntos de Luján de Cuyo. El cuerpo del felino fue hallado dentro del canal Cacique Guaymallén, en la zona de Mayor Drummond, tras una semana de búsqueda que involucró a personal de fauna y a la Policía Rural de la provincia.

El caso había comenzado con los primeros avisos en la zona de Blanco Encalada, desde donde el animal se desplazó hacia inmediaciones del dique Cipolletti y otros sectores del departamento. Su movimiento constante y su comportamiento evasivo frente a la presencia humana —sin indicios de que proviniera del cautiverio— llevaron a las autoridades a concluir que se trataría de un ejemplar silvestre en etapa de dispersión, el proceso natural por el cual los pumas jóvenes comienzan a independizarse y a explorar nuevos territorios.

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El viernes previo al hallazgo, una persona reportó haber visto un cuerpo dentro del cauce del canal Cacique Guaymallén, lo que encendió las alarmas. Sin embargo, las características del canal y el desplazamiento que ejerce la corriente sobre los objetos que caen al agua impidieron recuperarlo e identificarlo en ese momento. Durante los días siguientes, el Departamento de Fauna Silvestre, dependiente de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque del Ministerio de Energía y Ambiente, mantuvo las tareas de rastreo en distintos tramos del cauce hasta dar con el animal.

Finalmente, este jueves por la mañana el cuerpo fue localizado en la zona de Mayor Drummond, dentro del mismo departamento de Luján de Cuyo. Personal de la Policía Rural retiró al animal del canal y lo trasladó al Ecoparque Mendoza junto con integrantes de Fauna para realizar los estudios forenses correspondientes.

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Hallaron muerto un puma en Mendoza
El animal fue encontrado dentro del canal Cacique Guaymallén, donde habría caído y se habría ahogado. Sus restos serán analizados en el Ecoparque Mendoza (Foto: Departamento de Fauna Silvestre de Mendoza)

“Personal de Policía Rural realizó el retiro del animal y en conjunto con Fauna se trasladó el Ecoparque Mendoza para realizar los estudios correspondientes, con el objetivo de evaluar el cuerpo y obtener información sobre las circunstancias de su muerte”, destacó Ignacio Haudet, director de Biodiversidad y Ecoparque, según informó la prensa del Gobierno de Mendoza.

El análisis del ejemplar no se limitará a determinar la causa de muerte. Las muestras biológicas que se extraigan durante el examen permitirán también evaluar el estado sanitario del animal y detectar la posible presencia de enfermedades o agentes infecciosos. Según Haudet, “la información obtenida será también de utilidad para la vigilancia sanitaria y el conocimiento de las poblaciones silvestres de puma en Mendoza”.

Más allá del caso puntual, la situación pone en evidencia el funcionamiento del Protocolo de Acción y Rescate de Puma (Puma concolor) en ciudades y cascos urbanos con el que cuenta la provincia. El documento, que articula a la autoridad ambiental con el Ministerio de Seguridad y otras instituciones, establece los pasos a seguir ante cada etapa de este tipo de operativos: preparación, alerta, comunicación, coordinación y respuesta.

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente recordaron además las recomendaciones de rigor ante el avistamiento de un ejemplar: no perseguirlo, no acorralarlo ni intentar capturarlo; mantener a las mascotas resguardadas y dar aviso a las autoridades con la ubicación del animal y, de ser posible, la dirección en la que se desplaza.

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